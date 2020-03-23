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 Трое зараженных из Ивано-Франковска контактировали с погибшей от коронавируса, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Вечером 22 марта подтвердили три случая коронавируса в городе Ивано-Франковск. Все три человека контактировали с погибшей накануне от COVID-19 женщиной.

Об этом он заявил в прямом эфире на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером мы узнали о дополнительных трех случаях подтверждения коронавируса. Все эти три человека из города Ивано-Франковск. К сожалению это контактные лица женщины, которая умерла. Именно у них было обнаружено наличие коронавируса", - сообщил мэр.

По словам Марцинкива, все три человека находятся в удовлетворительном состоянии.

"В Ивано-Франковской области нет тяжело больных. Все где-то средней сложности. И это очень хорошо", - отметил он.

Также он сообщил, что город получит 300 экспресс-тестов на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 из 15 подозрений на коронавирус в Ивано-Франковске не подтвердились, - мэр Марцинкив

Источник: https://censor.net.ua/v3183525
 
 
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300 тестов? этого не хватит даже для "своих" из администрации. )
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це він спеціально такий веселий для фото?
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да. он первый заговорил про чрезв. положение. власть сладка.
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он мне смахивает на пи.. малюську-такой же дурачок..
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а как "контактировали"? сказали привет на метровом расстоянии, или ближе?
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