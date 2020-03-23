 "Мы требуем отправить за нами президентский борт", - украинцы, застрявшие в Доминиканской республике, обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем требовании они заявили в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях. По их словам, эвакуации ожидают 129 украинцев.
"У нас есть одна гениальная идея - если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своего срока вы обещали, что все госимущество станет доступным для общественности. Выполните это обещание", - говорится в обращении.
Как сообщили Цензор.НЕТ в украинском МИДе, сейчас в Доминиканской республике находятся 132 украинца, которые хотят вернуться в Украину, и ведомство делает все необходимое, чтобы помочь им.
Велосипеда нехай за ними відправить.
Богаты как государство в лице чиновников и их хозяев миллиардеров.
В 2019 году Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров.
В 2019 году в Украине зафиксировано 5143 миллионеров.
Британо-американская консалтинговая компания Wealth-X спрогнозировала на Украине один из самых высоких в мире темпов роста числа долларовых миллионеров.
ГАРНА ІДЕЯ, ну що НЕМАРОДЕР виконуй свої обіцянки
Непонятно почему єти "продвинутые" ребята, по возрасту студенты, в сессийный период гуляют по дальнему зарубежью
Мало того , те кто уже приехал ,сейчас устраивают посиделки и сцуки обсирают свою же страну , типо как тут ***** , заробитчане *****.
Ще 10 днів тому Зеленський просив всіх повернутися додому, але ж завжди знайдуться ось такі недолугі які починають скиглити "памагітє!"...
Одягнена вишиванка не дає права називати себе українцем. Навіть рідної мови воно не вивчило, ні одне ні друге. Воно ще має наглість щось вимагати? В такому випадку я вимагаю лишити їх громадянства!!! Їм плювати на здоровий глузд і на прохання керівництва країни і вони навіть мови рідної не знають? Нахіба нам такі "громадяни"?