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 Политика Украины, Общество
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 "Мы требуем отправить за нами президентский борт", - украинцы, застрявшие в Доминиканской республике, обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Граждане Украины, которые не могут вернуться в Украину, требуют отправить за ними президентский борт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем требовании они заявили в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях. По их словам, эвакуации ожидают 129 украинцев.

"У нас есть одна гениальная идея - если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своего срока вы обещали, что все госимущество станет доступным для общественности. Выполните это обещание", - говорится в обращении.

Как сообщили Цензор.НЕТ в украинском МИДе, сейчас в Доминиканской республике находятся 132 украинца, которые хотят вернуться в Украину, и ведомство делает все необходимое, чтобы помочь им.

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Источник: https://censor.net.ua/v3183514
 
   
 Топ комментарии
 
Сидите сволочи там мы вас туда не посылали.
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Странные люди. Кто их гнал в период пандемии аж в Доминиканскую республику, сами ехали, сами рассчитывали как будут туда и обратно добираться, вот пусть и добираются, а не нагло им подавай президентский самолет за бюджетные средства.
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истинные Украинцы истинные рабочие служащие бюджетники и пенсионеры и инвалиды за хлебом в Доминикку на таксях самолетах чартерах не летают пошли на уй ублюдки вместе с вашим Зе идиотом...
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Молодцы. Ещё и вломить Зеле могут. В отличие от мокшей.

"Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 7692
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Та де ж молодці, коли нахаби? Уяви собі, якщо вони б подібним чином у таксиста підвезти їх "повимагали"? "Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 1234
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ждите пока опять выберут пороха и он может вместо мальдив (свынарчуки, бизнес на крови, устали ат вайны) поедет в доминикану и спасёт вас
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А чего? Тёлка вполне вдувательна. Могла бы ещё и подзаработать.
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А мене прошу туди відправити. А потім можна і не забрати. Я не вимагаю, але все одно туди порожняком летите)
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Сидите тихонько и парьте попу на солнце
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кто в вышиванке борт присылают из львова черновцов и тернополя!!!!
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Дружная мы страна любимый свой народ. Фу бл.ть...
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Макс, ты когда бухой с сраку травмируешься на работе , тебе больничный выдают или справку? Причем здесь дружба не дружба и любовь не любовь. Были предупреждены все карантине, о прекращении регулярных рейсов, о закрытии границ, даже кусок зеленого навоза лично по ТВ просил всех вернуться. Кто им теперь доктор? Если человек по личной инициативе бьется головой об стенку, это его право, как и право государства не лечить таких ********* бесплатно.
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Угу, зараз за вами єрмак приїде на мерсі, чекайте
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вы с каких ****** такие украинские обе? вот из-за таких ********* и ********* в стране ******
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А с какой гениальной идеей 132 украинца в разгар пандемии полетели в Доминикану? Хотелось бы услышать для начала
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шоп попасть на работу требую прислать за мной президентский борт
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Этот требующий призывного возраста.
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подивився оте кіно - то вони якісь нерускі! І шо вони требують??? Яку таку суму на перельот??? який такий борт??? і ото п соромилось казати про свій вибір!!! Кстаті, а це законно шо вони сообщають про своє тайне рішенійє на виборах???
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Галімий фейк. Де там в біса українці? Якісь лапотні балалаї вишиванки понапинали і щось цвенькають по московському.
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Вижу лицо 73% избирателей, которые устали от войны.
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Ждите своей очереди, собачку из Китая еще не забрали.
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Год назад туда поехали? Нет! Вот и сидите теперь там, раз поперлись по халявным путевкам во время карантина. Надо как Лукашенко в данном случае!
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"Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 8075Президентский борт будет вам не по карману, а вот доминиканцы обеспечат вас транспортом))
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з плотом не Домініка, Домініка не пустеля, там кругом буйна тропічна зелень, а не тільки на території готелю, як у Єгипті.)
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Доминиканы - курорт для миллионеров . Это далеко не Турция и Египет . А они еще и ТРЕБУЮТ ?
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Ого, це щось типу «Вимагаємо вертоліт і мільйон доларів готівкою!».
Велосипеда нехай за ними відправить.
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Совершите мелкое преступление и будет шанс отсидеться в местной каталажке!
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"мы, к сожалению, слишком бедны - как страна" А. Аваков

 Богаты как государство в лице чиновников и их хозяев миллиардеров.
В 2019 году Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров.
В 2019 году в Украине зафиксировано 5143 миллионеров.
Британо-американская консалтинговая компания Wealth-X спрогнозировала на Украине один из самых высоких в мире темпов роста числа долларовых миллионеров.
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ага, и поселить в президент отель. сиди тихо в доминикане. здоровее будешь.
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Ех дітки, дітки, Якби це ви в Омані були, та ще й з собачкою. А так краще просіть літак "Шахтара". Може Ахметов змилується.
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а может лучше всю зекоманду к вам выслать?! в один конец
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"У нас есть одна гениальная идея - если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своего срока вы обещали, что все госимущество станет доступным для общественности. Выполните это обещание", - Источник: https://censor.net.ua/v3183514

ГАРНА ІДЕЯ, ну що НЕМАРОДЕР виконуй свої обіцянки
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Ребята правильно требуют, свои права знают и это нормально,ненормально то что нашему государству насрать на своих граждан в большинстве случаях, комменты топа написаны ублюдками, рагулями,урапатриотами,которых у нас в стране большинство увы, потому так и живём в говне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ти ідіот!? США навіть своїх громадян зЄвропи не забирає!!!!
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Патриоты сейчас волонтерами в больнице ,на фронте ..а они знали что вирус ,знали что в стране обьявлен карантин и все равно поперлись... нашли денежку на вышиванку ,найдут и на то чтобы там переконтаваться пару месяцев
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Видео похоже на заказной ролик от опзж с текстом из кремлевского темника.

Непонятно почему єти "продвинутые" ребята, по возрасту студенты, в сессийный период гуляют по дальнему зарубежью
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аххахх требуют...мажоры деньги нашли на курорт и вышиванки..они требуют..видел в инсте и и на фактах.. ты знаешь сколько заправить самолет стоит..сидите там на пляже теребоньки тпшки в вышиванках какосы лопайте
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Це ж ЯК треба було ЗАДОВБАТИ консула, щоб він так постібався і нарадив такий стиль звернення про допомогу....
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чому ці щирі в сорочках не на фронті ? а в чорта на кулічках ..це не українці
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сегодня 23 ,тур туда на 9 дней ,значит они выезжали 13-14 числа ,в стране уже был обьявлен карантин ,куда вы перлись .А они требуют и самолет ,и денег .Раз нашли денег на такой дорогой тур - найдете деньги чтобы там продержаться пару месяцев
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Пошли вы н...й Как петух в жопу клюнул они все вспомнили что у них есть родина.
Мало того , те кто уже приехал ,сейчас устраивают посиделки и сцуки обсирают свою же страну , типо как тут ***** , заробитчане *****.
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Вже більше трьох місяців світом крокує пандемія і всі адекватні люди розуміючи всі ризики давно повернулися додому або знайшли місце, яке забезпечить їм прихисток на час цієї ситуації.
Ще 10 днів тому Зеленський просив всіх повернутися додому, але ж завжди знайдуться ось такі недолугі які починають скиглити "памагітє!"...
Одягнена вишиванка не дає права називати себе українцем. Навіть рідної мови воно не вивчило, ні одне ні друге. Воно ще має наглість щось вимагати? В такому випадку я вимагаю лишити їх громадянства!!! Їм плювати на здоровий глузд і на прохання керівництва країни і вони навіть мови рідної не знають? Нахіба нам такі "громадяни"?
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