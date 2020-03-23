EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество, Здоровье
  33106  150
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) Минздрав (2354) COVID-19 (1682) Емец Илья (17) коронавирус (381)

 Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец. ВИДЕО

У Украины начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в интервью 112 каналу.

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.

По словам главы ведомства, в настоящее время команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, министру Илье Емцу удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда заместитель министра Виктор Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Илья Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец рассказал о расчетах худшего сценария по коронавирусу: "По аналогии с Италией"

"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (коронавируса. - Ред.) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Илья Емец.

Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец 01

Источник: https://censor.net.ua/v3183497
 
 
 Топ комментарии
 
Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус.

А літаками гастарбайтерів звозити з усього світу? Та і за наш рахунок. ЗЕбіли.
 показать весь комментарий
 
Третья фаза это побег с награбленным.
 показать весь комментарий
 
Первым этапом был завоз больных короновирусом?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зеленский ! выходи подлый трус
будем Авакова и его вирус побеждать,
освободим Антоненко и Кузьменко для начала
 показать весь комментарий
 
 
сами ж нам и подкинули потенциальных носителей, стаскивая со всего мира (да и это пол беды..свои же! беда и трагедия в том - что никто не утрудился изолировать их на 2 недели, как в Санжарах, а отпустили по домам, заражать все в округе! вот это преступная халатность и долбо*бизм!!! Минздрава в первую очередь... а ведь это легко было предугадать имея хоть какое-то представление о медицине и противоэпидимических мероприятиях...)
сами создаете нам трудности... а нам теперь их надо героически преодолеть...(медали и грамоты достанутся не всем!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Пусть ответит,когда мы преодолели эпидемпорог,как министр.А не байки чешет.
 показать весь комментарий
 
 
Когда будет суд над зеленским и его бандой дегенератов за целенаправленный завоз большого количества инфицированных с Европы!!?
 показать весь комментарий
 
 
Ах наш милый доктор Смерть, доктор Смерть, доктор Смерть ....
 показать весь комментарий
 
 
Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус...

Не может быть!!! И кто-ж виноват??
 показать весь комментарий
 
 
В период, когда "Украина не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус", зеонацисты вполне нормально торговали масками и респираторами. Теперь вопрос: не смогла, или не захотела? Потому как у этого вопроса будут разные следствия.
 показать весь комментарий
 
 
Був поважним кардіохірургом, нащо ти туди поліз?
 показать весь комментарий
 
 
"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.Источник: https://censor.net.ua/n3183497

Дядя в полной деменции уже. Не зря на дарагова ЛеонидИльича смахивает. Сначала говорит, что мы впустили вирус, потом, что очаги не откудато, а наши... Пора тебе на мусорку, дядя. Это ли не настоящий Доктор Смерть?
 показать весь комментарий
 
 
Зедуб, розкажи краще, якими ліками, українцям лікуватися від короновірусу, приховуєш? Будеш перший на третій стадії зеайболить.
 показать весь комментарий
 
сейчас минздравом должен управлять -опытный инфекционист, а может даже консилиум, а не хирург-кардиолог, причём , который продолжает оперировать в период пандемии...
 показать весь комментарий
 
 
Вчора почитала короткий курс вірусології та виникли питання до міністра:
1. Чи може загальний карантин і зменшення фізичних навантажень збільшити кількість важких випадків перебігу хвороби і вірогідність збільшення смертності?
2. Чи усвідомлює міністр вплив панічних настроїв на імунітет людей і тоді коли маємо очікувати вироблення суспільного імунітету?
3. Які конкретні роботи вони проводять для мобілізації та оснащення мед.закладів? Бо гаряча лінія центру громадського здоровья працює по будням із 9 до 18.? Чи вони тільки рахують ті етапи, які запланували?
 показать весь комментарий
 
 
Пани Светлана,есть 70 страниц преодоления этого вируса,написанная китайцами.И как министру вам ответить на все ваши вопросы,чисто технически?Вы ведь и сами можете поискать все ответы.Зайдите в аптеку,купите маску,парацетамол и антисептик на 70%спирте.Если вам повезет,то и в больницах тоже все есть.
 показать весь комментарий
 
выпустили шавку шоб нагавкала ЧП...
"Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения...."
 показать весь комментарий
 
 
Не хрен было завизить всякий больной контингент, со всего мира!1 А теперь готовьте белые тапочки господа,учитывая, что наша медицина, профиликтика и медикаменты на нулю.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно !? А радуцкий вернёт украденные 980 тонн медицинских масок, и сядет ли на нары, за саботаж карантинных мероприятий!!
 показать весь комментарий
 
 
Отправьте этого пенса-Айболита на дальние кордоны сажать картошку! Вымикнить йому микрофона!
 показать весь комментарий
 
 
Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Илья Емец отвернувши взгляд и потирая ручки.
 показать весь комментарий
 
Боюсь, що по смертності ми "обгоним и перегоним".
Що ті спеціалісти голими руками можуть зробити?!
Важкі хворі потребують до 15 днів на ШВЛ!
Є достатня кількість апаратів, спеціалістів, є персонал, який може забезпечити догляд таких пацієнтів?
А захист лікарів - костюми, респіратори, маски?
 показать весь комментарий
 
 
Ємця треба гнати в шию з міністерства. Навіть такий профан як Янукович позбавив його міністра за профнездатність.
 показать весь комментарий
 
 
Видать Янукович не таким же и профаном выглядел и уже позже из Ростова взывал "АСТАНАВИТЕСЬ"!
 показать весь комментарий
 
"У нас смертность будет меньше чем в Китае" - в смысле: всем будут "рисовать" ОРВИ? И "дешевле", да и статистика "посимпатишнее"..😕
 показать весь комментарий
 
 
Уже рисуют давно, другой грипп, пневмонию, рак, все что угодно. На самом деле умирает много людей именно от этого вируса, но трупам тесты не проводят, да и умирающим тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Страховка от пандемии и рака две большие разницы.
 показать весь комментарий
 
Я так понял, что первый этап был продать маски и респираторы за бугор, а второй - привести с Китая "не те" тесты .
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем так.
Первым этапом было полное уничтожение г-ном Порошенко санэпидемслужбы Украины во время проведения его замечательной медицинской реформы в течение 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Ты в дебри какие то полез! СЭС сократили до областного контроля и я не рад этому. А то, что клоуны ЗЕлёные убили турбдиспанцеры это пи@дец полный.
 показать весь комментарий
 
Предлагаю в ларьках и чебуречных законодательно заставить снимать маски. Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап - смертність, - Ємець - Цензор.НЕТ 6060

Идиотов надо проредить.
 показать весь комментарий
 
Он мне напоминает профессора из джентельменов удачи. "Какая отвратительная рооожа..."
 показать весь комментарий
 
В уряді надія виключно на те, що в нас мало пенсіонерів за 80 років, тому смертність буде не така висока як в Італії...
 показать весь комментарий
 
 
"Илья Емец заявил в интервью 112 каналу"
Теперь все правительство выступает на каналах Медведчука?
 показать весь комментарий
 
Нет, там выступают только "избраные". не считая упоротых.
 показать весь комментарий
 
В Украине смертность будет ниже!
Причин несколько:
1) Мы привыкли надеяться сами на себя, а не на государство или врачей!
2) Умирают в основном старики. У нас тех, кто дожил до 65, вирусом не взять.
3) У наших пожилых есть цель в жизни.
 показать весь комментарий
 
 
У пожилых осталась цель жизни - посадить картошку и поженить внуков, а кому и правнуков.
 показать весь комментарий
 
 
даже не читаю уже что он гововорит, пугалку наняли вместо скалецкой. Как в резервации с уханьцами , так скалецкая, а теперь етого каждый день печатают, с чухней всякой....
 показать весь комментарий
 
 
Шо-то этот хер всё время про смерть говорит: то для пенсионеров,то теперь вообще для всех
 показать весь комментарий
 
Емец отличный кардиохирург, слова этого человека стоят того, что к ним прислушиваться.

Но от МОЗ я бы хотел увидеть сравнительный анализ смертности от пневмонии, инфекционных заболеваний за январь - февраль - март 2019 года и за этот же период 2020 года. И если в стране был всплеск смертности в 20 году в январе - феврале, это говорит только одно, COVID 19 уже собирал свои жертвы начиная с начала года.

Ни исполнительной власти, ни законодательной я не верб ни на йоту в нашей стране. Чего только стоит их информация, что Украина всем обеспечена. Оказалось, что у нас не было даже экспресс - тестов в необходимом количестве. Это прямой обман. про остальное я уже не говорю.
 показать весь комментарий
 
"Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец"

Это верно.
После убийства Антоненко и Кузьменко скоро все вы, Слуги Народа, сдохнете.
 показать весь комментарий
 
срочно премии по 2 лимона этим специалистам!!)
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх