 Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в интервью 112 каналу.
"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.
По словам главы ведомства, в настоящее время команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, министру Илье Емцу удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда заместитель министра Виктор Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Илья Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.
"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (коронавируса. - Ред.) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Илья Емец.
будем Авакова и его вирус побеждать,
освободим Антоненко и Кузьменко для начала
сами создаете нам трудности... а нам теперь их надо героически преодолеть...(медали и грамоты достанутся не всем!!!)
Не может быть!!! И кто-ж виноват??
Дядя в полной деменции уже. Не зря на дарагова ЛеонидИльича смахивает. Сначала говорит, что мы впустили вирус, потом, что очаги не откудато, а наши... Пора тебе на мусорку, дядя. Это ли не настоящий Доктор Смерть?
1. Чи може загальний карантин і зменшення фізичних навантажень збільшити кількість важких випадків перебігу хвороби і вірогідність збільшення смертності?
2. Чи усвідомлює міністр вплив панічних настроїв на імунітет людей і тоді коли маємо очікувати вироблення суспільного імунітету?
3. Які конкретні роботи вони проводять для мобілізації та оснащення мед.закладів? Бо гаряча лінія центру громадського здоровья працює по будням із 9 до 18.? Чи вони тільки рахують ті етапи, які запланували?
"Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения...."
Що ті спеціалісти голими руками можуть зробити?!
Важкі хворі потребують до 15 днів на ШВЛ!
Є достатня кількість апаратів, спеціалістів, є персонал, який може забезпечити догляд таких пацієнтів?
А захист лікарів - костюми, респіратори, маски?
Первым этапом было полное уничтожение г-ном Порошенко санэпидемслужбы Украины во время проведения его замечательной медицинской реформы в течение 5 лет.
Идиотов надо проредить.
Теперь все правительство выступает на каналах Медведчука?
Причин несколько:
1) Мы привыкли надеяться сами на себя, а не на государство или врачей!
2) Умирают в основном старики. У нас тех, кто дожил до 65, вирусом не взять.
3) У наших пожилых есть цель в жизни.
Но от МОЗ я бы хотел увидеть сравнительный анализ смертности от пневмонии, инфекционных заболеваний за январь - февраль - март 2019 года и за этот же период 2020 года. И если в стране был всплеск смертности в 20 году в январе - феврале, это говорит только одно, COVID 19 уже собирал свои жертвы начиная с начала года.
Ни исполнительной власти, ни законодательной я не верб ни на йоту в нашей стране. Чего только стоит их информация, что Украина всем обеспечена. Оказалось, что у нас не было даже экспресс - тестов в необходимом количестве. Это прямой обман. про остальное я уже не говорю.
Это верно.
После убийства Антоненко и Кузьменко скоро все вы, Слуги Народа, сдохнете.