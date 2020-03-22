EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  5872  18
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) Киев (18775) Данилюк-Ярмолаева (10) COVID-19 (1616) Буткевич Богдан (6) коронавирус (305)

 Как живет Киев на карантине. ВИДЕО

Пока вы остаетесь в домах и заботитесь о себе и близких, Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева специально для Цензор.НЕТ проехались по улицам почти пустого Киева и исследовали, как горожане придерживаются карантина.

Хорошо или плохо - судите сами. Поэтому вашему вниманию - роуд-муви о коронавирусных буднях столичных улиц.

Отметим, что с завтрашнего дня улицы опустеют еще больше, потому что общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Речь о медицинских работниках, спасателях, правоохранителям, людях, работающих в аптеках, продмагах и сфере ЖКХ, а также о работниках стратегических предприятий.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

Также читайте: На период карантина в Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/v3183438
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как понять, если у них в голове пустота и туман?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та куда им! Петр Алексеич давно б уже создал вакцину против короновируса. С нуля как всегда
 показать весь комментарий
 
 
Под шумок коронавируса нужно на пару месяцев вообще перекрыть КПВВ с Домбасяо и Лугандоном.

Пускай посидят там без украинских пенсий, продуктов и соцвыплат - с воспитательной целью. Ненавидят они нас и так, а каратели должны быть карателями !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Міжіншим ваш Потрошенко вже 13 разів на цьому тижні тікав з України.
А наш Зеленський ні разу, бо він з народом.
Шах і мат, порохоботи !
 показать весь комментарий
 
 
А вот недавно здесь писали, что Киев сковали жуткие пробки. Опять не слава Богу?
 показать весь комментарий
 
Одно только радует , что на блокирование улиц кортежу президента на улицы выведут меньше полиции .
Велик у бубочки по ходу сломался ....
 показать весь комментарий
 
какие ямы на Хрещатике.... доколе киевляне будут этого боксера держать?, позорище....
 показать весь комментарий
 
Та то не яма, то Ахметов спионеренный переход до сих пор ремонтирует
 показать весь комментарий
 
Незрозуміло навіщо такі постакаліптичні кадри? Нормально живем. Маркети працюють, майже все є. Хіба що цибулі вчора ввечері в Сільпо перед домом не було. Сьогодні є. Машини їздять, люди ходять.
 показать весь комментарий
 
Не зрозумів, - порохоботи вже не проти?
 показать весь комментарий
 
Було б непогано, щоб хтось пояснив на пальцях цим Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева, що треба сидіти вдома, а не шастати містом.
Це робиться для того, щоб зменьшити шанси підхопити або передати вірус.
Шастання містом ці шанси збільшує, може бути аварія, машина може зламатися, якій випадок.
Не час жартувати зараз. Хочете побачити Київ на карантині - просіть людей знімати з балконів і монтуйте відео.
 показать весь комментарий
 
 


Roman Kulyk



Дуже раджу глянути "Спіймати Кайдаша". Це реально крутий український серіал, де вміють у гумор, хороший сценарій і реалістичний драматизм. Чудове шоу, продивився за один вечір і лишився всім, абсолютно усім задоволений . Детальніше розписав тут:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2792781480790516&set=a.167581253310565&type=3&theater
Як живе Київ на карантині - Цензор.НЕТ 4436
 показать весь комментарий
 
ну хз сколько у нас прям "стратегических предприятий"... а десяток автобусов арендовать для этих стратегически важных людей (и обеспечить их средствами защиты) видимо не смогли ... наверное пол-Киева стратегические раз аж такие проблемы... а пол-Киева - пенсионеры, тоже стратегические.на случай если первые стратегические заболеют.
 показать весь комментарий
 
СкладЛистя кропиви містять глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).Фармакологічна діяМають кровоспинну, діуретичну, жовчогінну, загальнозміцнювальну дію, нормалізують ліпідний обмін, сприяють регенерації слизових оболонок шлунково-кишкового тракту, збільшують кількість еритроцитів, нормалізують склад крові, зменшують вміст цукру в крові, справляють судинозвужувальну дію.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх