 Как живет Киев на карантине. ВИДЕО

Хорошо или плохо - судите сами. Поэтому вашему вниманию - роуд-муви о коронавирусных буднях столичных улиц.
Отметим, что с завтрашнего дня улицы опустеют еще больше, потому что общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Речь о медицинских работниках, спасателях, правоохранителям, людях, работающих в аптеках, продмагах и сфере ЖКХ, а также о работниках стратегических предприятий.
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Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.
Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.
Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.
Пускай посидят там без украинских пенсий, продуктов и соцвыплат - с воспитательной целью. Ненавидят они нас и так, а каратели должны быть карателями !!!
А наш Зеленський ні разу, бо він з народом.
Шах і мат, порохоботи !
Велик у бубочки по ходу сломался ....
Це робиться для того, щоб зменьшити шанси підхопити або передати вірус.
Шастання містом ці шанси збільшує, може бути аварія, машина може зламатися, якій випадок.
Не час жартувати зараз. Хочете побачити Київ на карантині - просіть людей знімати з балконів і монтуйте відео.
Roman Kulyk
Дуже раджу глянути "Спіймати Кайдаша". Це реально крутий український серіал, де вміють у гумор, хороший сценарій і реалістичний драматизм. Чудове шоу, продивився за один вечір і лишився всім, абсолютно усім задоволений . Детальніше розписав тут:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2792781480790516&set=a.167581253310565&type=3&theater