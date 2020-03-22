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 Политика Украины
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 "Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес. ВИДЕО

Правительство понимает, что в условиях карантина не может не думать об экономических последствиях.

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ.

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"Обстоятельства, в которых оказалась Украина и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на время, приспосабливаться к новым правилам поведения. Может, это не всегда нам нравится, но выбора у нас нет", - заявил он.

От имени правительства премьер заверил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Украине "умеренная".

"Мы четко знаем, когда, где и какие мероприятия нужно применить. И работаем над этим", - заверил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство рассчитывает на сознательность и здравый рассудок украинцев.

"Помните: жизнь ваших близких и родных часто зависит от вас. Речь не только о помощи родителям, соседям, родственникам. Я вижу, что в этом вопросе украинцы показывают пример для подражания для всего мира. Но часто мы не осознаем опасность. Вам может казаться, что вы здоровы, вы ходите на встречу с друзьями или на работу, а потом будете себя укорять, потому что даже не представляете, какие могут быть последствия. Думайте, стоит ли встреча с друзьями здоровья и жизни ваших родных и близких", - обратился Шмыгаль.

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Он также попросил предпринимателей переводить свои бизнесы на удаленный режим или приостанавливать, если от их деятельности не зависит жизнедеятельность населенного пункта. По его словам, уже принят ряд мер, чтобы облегчить переживание карантина, а также ведутся переговоры с европейскими партнерами о поддержке малого и среднего бизнеса, МВФ.

В сообщении пресс-службы отмечается, что "при таких условиях правительство понимает, что не может не думать об экономических последствиях".

"Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи. Мы создаем Стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики. Да, будет трудно. Да, придется отказаться от многих привычных вещей. Но совместными усилиями мы несомненно преодолеем коронавирус", - говорится в сообщении.

Выбора у нас нет, - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес 01

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Напомним, по состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве. 

Источник: https://censor.net.ua/v3183437
 
 
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А гроші де брати, Шмигаль? Коли воду будеш на Крим давати?
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тобто, посіделкі - піддавалкі у Мінську відміняються ?
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Чушь. Не верю ни единому слову. По статистике смертность такая же, как и при других разновидностях гриппа.
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это что противозачаточное с аскорбинкой ?
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Весь текст на етикетці українською мовою, лиш не вистачило мізків газву "прерарату" написати.
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Говорила Аннушка Берлиозу: - Не бзди башка кучерява, усё будеть как по маслу!..
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Бруно Адольфович@Malaga3514 6 ч

Як повідомляє джерело в офісі президента України в звязку з пандемією коронавіруса Зеленський і Коломойський відкривають бюро ритуальних послуг "Хужєнєбудєт і Ко".
В продаж надійдуть вінки "оманський рай", труни зеленого кольору "зе!команда+1" і катафалки-велосипеди "Голобородько"
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Та то все фігня. Що там запанки? Доставили вже?
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Торгово-виробнича група "Текстиль-Контакт" розпочала виробництво захисних костюмів, бахил, нарукавників і масок на власній швейній фабриці в Чернігові, найближчим часом планується підключити ще дві швейні фабрики - в Лубнах (Полтавська обл.) і Коростені ( Житомирська обл.), повідомив засновник групи Олександр Соколовський.
"Запустили у виробництво захисні костюми, бахили, нарукавники і маски. Почали з чернігівської фабрики "ТК-Стиль". Вони вже отримали тканину, відшили перші зразки і запускають масовий пошив. Днями підключимо ще дві швейні фабрики - "ТК-Лубни" і "ТК-Коростень". Головне - вирішити всі ті проблеми, які виникають у поточному режимі через оголошені надзвичайні заходи", - написав Соколовський в Фейсбук.
Крім того, з урахуванням можливих проблем з доставкою марлі з Узбекистану, компанія на декількох виробництвах запускає пошиття багаторазових захисних масок (ціна 9,96 грн з ПДВ) з ситцю (100% бавовна) власного виробництва, який випускає текстильна фабрика в Чернігові.
"Ми її відкрили минулого року і зараз повним ходом будемо нарощувати потужності. Адже без сировини швейні фабрики зупиняться, оскільки майже всі орієнтовані на Китай і працюють вже на залишках тканин", - написав він.https://ua.interfax.com.ua/news/general/648990.html
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Говорят Мамыкина снимают,за разврат его,за пянку, за дебош...
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маланская предприимчивость жены гиперлупа)
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"Обстоятельства, в которых оказалась Украина и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на время, приспосабливаться к новым правилам поведения. Может, это не всегда нам нравится, но выбора у нас нет", вот думаете сдался тот мерс Андрею ан не взял, потому что понимает что завтра он его уже не сможет купить из за кризиса.
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Так шмигаля вместе с кабмином, ну и бубочку на закуску.
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там на несколько секунд жратвы в масштабах страны.
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Та ладно, это только для предпринимателей.
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перестаньте покупать Мерседесы (Ермак), золото (Шмыгаль), перестаньте продавать маски (Радуцкий) и т.п.
а передайте деньги в ваш "Стабилизационный фонд".

или вы не для того лошар год назад разводили?
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Не думайте що вірус дурніший за вас Шмигалєй. Закриєтесь в хаті - він все рівно вас чекатиме на дворі. І зустріне восени. Вірусологія макросвіт де 75% невідомого. Нещасний грип і той щороку косить сотнями тисяч по світу і нічого "нобелі" зробити не можуть. Не кажучи про більш "продвинуті" моделі як той же ВІЛ.
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😁😁😁 эти ЗЕтупицы и есть для Украины вырус,кварталовирус на 1+1 совсем ЗЕ тупицам мозг разжижил до зеленой субстанции.
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Так виглядає апарат штучної вентиляції легенів.

"Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес - Цензор.НЕТ 8940
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Не правительство, а сборище воров и недоумков.
Называйте вещи своими именами!
А... еще и предателей Украины!!!
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В Украине около 30-35 миллионов нищебродов живущих от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии.

Если остановка всего продлится больше месяца-полтора, от голода погибнет намного больше чем от коронавируса.

Похоже власти сидя в своих Мерседесах этого не понимают. Тем хуже для них. Прозрение будет кхм очень болезненным.
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Так на селекторе с мерами Филатов разве что из скайпа не выскочил доказывая это, его поддержал Кернес (не смотря на то что он еще тот фрукт), Труханов с Одессы и даже маленький Исусык из Львова !
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я скажу по своим знакомым. те у кого есть интернет-площадки еще как то выживут наверно. кто работал только в реале - трындец. аренду, налоги, коммуналку, зарплаты никто не отменял.
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Вы для спасения экономики не можете принять антиколомойские законы,
перепродаёте маски,
покупаете мерсы

а призываете нас сидеть на бобах.

Идите в жопу!
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один знакомый решил не закрываться а торговать с черного хода (все для сигнализации в помещениях + видеонаблюдение). заявка по телефону. отгрузка с тыльной стороны здания. или стукнул кто то или была "контрольная закупка". через два дня пришли и впаяли штраф 35000 грн.
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А одна знакомая всем сеть супермаркетов подняла цены на всё на 20%.
Уже заработала 35000 раз по 35000 грн
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если сейчас всю раду заколоть вилами то можно списать на блуждающий коронавирус.
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Корея завершила разработку 10-минутного диагностического набора Covid-19 и в настоящее время наращивает производство.
Они планируют экспортировать 300 000 тест-наборов в неделю .... "Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес - Цензор.НЕТ 5275
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Предлагаю закрыть на карантин Верховную Зраду. И всех депутатов и их помощников отправить в отпуск за свой счет и без всяких льгот. Достаточно будет СНБО. Правда там Сивоха заседает, но все же дураков и бездельников в разы меньше
"Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес - Цензор.НЕТ 417
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писец тем людям кому вы бизнес остановите
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Федор Абрамов12 часов назад

азбука морзе: Радуцький Разумкову: вивезли все маски. Більше немає.
Разумков Радуцькому: прийнято. оголошуємо заборона на вивіз.
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Правительство не может думать
без муляжеи скифского золота,запонок о экономических последствиях карантина.
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В масках все ходите и опасность заражения упадёт в разы.
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на "розетке" 50 шт. масок стоят тысячу (без копеек). Это 20 грн маска. ее нужно менять раз в два часа. вопрос - сколько денег должен потратить рядовой украинец чтобы зеленые твари нажрались до отвала и лопнули наконец?
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шмыгаль, чючело ахметовское, сначала скажи за чей счет сидеть людям дома, если без работы, не будет зарплаты. комуналку вы не отменили, дотаций нет. если через месяц начнутся голодные бунты, вас не спасет ни сабаков, ни полиция.
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призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, хотел долг отдать, но раз так строго сказали то подождет.
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"Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес - Цензор.НЕТ 3955 Дитячий письменник

@chemodanov_di

·7 ч

Бердянськ.
Інфекційне відділення міської лікарні.
Днями звільнились майже всі санітарки та медсестри.
Пряма мова: -Нехай син Зєлєнського без жодних засобіа захисту там працює!
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С.уки *************!!! Чтоб вы все сдохли!!!
Посмотрите, какие люди пишут и в чем нуждаются!!!!
Без слез невозможно читать!!!!
Вам, вашим родителям, вашим детям такую судьбу!!!!!
И они все это получат сторицей - уже скоро!!! Не думайте, что откупитесь от кармы!!!!
За страдания простых людей!
https://v2020.org.ua/
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