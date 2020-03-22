 "Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстоятельства, в которых оказалась Украина и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на время, приспосабливаться к новым правилам поведения. Может, это не всегда нам нравится, но выбора у нас нет", - заявил он.
От имени правительства премьер заверил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Украине "умеренная".
"Мы четко знаем, когда, где и какие мероприятия нужно применить. И работаем над этим", - заверил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что правительство рассчитывает на сознательность и здравый рассудок украинцев.
"Помните: жизнь ваших близких и родных часто зависит от вас. Речь не только о помощи родителям, соседям, родственникам. Я вижу, что в этом вопросе украинцы показывают пример для подражания для всего мира. Но часто мы не осознаем опасность. Вам может казаться, что вы здоровы, вы ходите на встречу с друзьями или на работу, а потом будете себя укорять, потому что даже не представляете, какие могут быть последствия. Думайте, стоит ли встреча с друзьями здоровья и жизни ваших родных и близких", - обратился Шмыгаль.
Он также попросил предпринимателей переводить свои бизнесы на удаленный режим или приостанавливать, если от их деятельности не зависит жизнедеятельность населенного пункта. По его словам, уже принят ряд мер, чтобы облегчить переживание карантина, а также ведутся переговоры с европейскими партнерами о поддержке малого и среднего бизнеса, МВФ.
В сообщении пресс-службы отмечается, что "при таких условиях правительство понимает, что не может не думать об экономических последствиях".
"Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи. Мы создаем Стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики. Да, будет трудно. Да, придется отказаться от многих привычных вещей. Но совместными усилиями мы несомненно преодолеем коронавирус", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.
Лишь бы не плакал.
Не ведитесь на это.
Бруно Адольфович@Malaga3514 6 ч
Як повідомляє джерело в офісі президента України в звязку з пандемією коронавіруса Зеленський і Коломойський відкривають бюро ритуальних послуг "Хужєнєбудєт і Ко".
В продаж надійдуть вінки "оманський рай", труни зеленого кольору "зе!команда+1" і катафалки-велосипеди "Голобородько"
"Запустили у виробництво захисні костюми, бахили, нарукавники і маски. Почали з чернігівської фабрики "ТК-Стиль". Вони вже отримали тканину, відшили перші зразки і запускають масовий пошив. Днями підключимо ще дві швейні фабрики - "ТК-Лубни" і "ТК-Коростень". Головне - вирішити всі ті проблеми, які виникають у поточному режимі через оголошені надзвичайні заходи", - написав Соколовський в Фейсбук.
Крім того, з урахуванням можливих проблем з доставкою марлі з Узбекистану, компанія на декількох виробництвах запускає пошиття багаторазових захисних масок (ціна 9,96 грн з ПДВ) з ситцю (100% бавовна) власного виробництва, який випускає текстильна фабрика в Чернігові.
"Ми її відкрили минулого року і зараз повним ходом будемо нарощувати потужності. Адже без сировини швейні фабрики зупиняться, оскільки майже всі орієнтовані на Китай і працюють вже на залишках тканин", - написав він.https://ua.interfax.com.ua/news/general/648990.html
а передайте деньги в ваш "Стабилизационный фонд".
или вы не для того лошар год назад разводили?
Называйте вещи своими именами!
А... еще и предателей Украины!!!
Если остановка всего продлится больше месяца-полтора, от голода погибнет намного больше чем от коронавируса.
Похоже власти сидя в своих Мерседесах этого не понимают. Тем хуже для них. Прозрение будет кхм очень болезненным.
перепродаёте маски,
покупаете мерсы
а призываете нас сидеть на бобах.
Идите в жопу!
Уже заработала 35000 раз по 35000 грн
Они планируют экспортировать 300 000 тест-наборов в неделю ....
азбука морзе: Радуцький Разумкову: вивезли все маски. Більше немає.
Разумков Радуцькому: прийнято. оголошуємо заборона на вивіз.
без муляжеи скифского золота,запонок о экономических последствиях карантина.
Дитячий письменник
@chemodanov_di
·7 ч
Бердянськ.
Інфекційне відділення міської лікарні.
Днями звільнились майже всі санітарки та медсестри.
Пряма мова: -Нехай син Зєлєнського без жодних засобіа захисту там працює!
Посмотрите, какие люди пишут и в чем нуждаются!!!!
Без слез невозможно читать!!!!
Вам, вашим родителям, вашим детям такую судьбу!!!!!
И они все это получат сторицей - уже скоро!!! Не думайте, что откупитесь от кармы!!!!
За страдания простых людей!
https://v2020.org.ua/