 "Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ.

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"Обстоятельства, в которых оказалась Украина и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на время, приспосабливаться к новым правилам поведения. Может, это не всегда нам нравится, но выбора у нас нет", - заявил он.

От имени правительства премьер заверил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Украине "умеренная".

"Мы четко знаем, когда, где и какие мероприятия нужно применить. И работаем над этим", - заверил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство рассчитывает на сознательность и здравый рассудок украинцев.

"Помните: жизнь ваших близких и родных часто зависит от вас. Речь не только о помощи родителям, соседям, родственникам. Я вижу, что в этом вопросе украинцы показывают пример для подражания для всего мира. Но часто мы не осознаем опасность. Вам может казаться, что вы здоровы, вы ходите на встречу с друзьями или на работу, а потом будете себя укорять, потому что даже не представляете, какие могут быть последствия. Думайте, стоит ли встреча с друзьями здоровья и жизни ваших родных и близких", - обратился Шмыгаль.

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Он также попросил предпринимателей переводить свои бизнесы на удаленный режим или приостанавливать, если от их деятельности не зависит жизнедеятельность населенного пункта. По его словам, уже принят ряд мер, чтобы облегчить переживание карантина, а также ведутся переговоры с европейскими партнерами о поддержке малого и среднего бизнеса, МВФ.

В сообщении пресс-службы отмечается, что "при таких условиях правительство понимает, что не может не думать об экономических последствиях".

"Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи. Мы создаем Стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики. Да, будет трудно. Да, придется отказаться от многих привычных вещей. Но совместными усилиями мы несомненно преодолеем коронавирус", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.