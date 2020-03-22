 Погибшего на Донбассе воина 30-й ОМБр Алексея Золина проводили в последний путь в Житомире. ВИДЕО

Об этом говорится сюжете местного телеканала СК1, сообщает Цензор.НЕТ.

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Похоронили Героя на Смолянском военном кладбище. На прощание пришло несколько десятков человек. Журналисты отмечают, что накануне городской совет попросил всех желающих почтить Героя сделать это, не выходя из дома, в связи с коронавирусом.

Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 года в Житомире. Учился в общеобразовательной школе №7, после школы поступил в Технологический колледж. В 2002-2004 годах проходил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригаде. 31 января 2015 года был мобилизован в Вооруженные силы Украины, служил в 13-м отдельном батальоне 95-й бригады. В 2017 году был демобилизован, но в начале 2018-го подписал контракт и продолжил служить в рядах 95-й ОДШБр, а позже - 30-й ОМБр. Погиб вечером 19 марта 2020 года в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались отец (подполковник запаса, участник боевых действий, участник АТО), мать, сестра и дочь.

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