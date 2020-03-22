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 Погибшего на Донбассе воина 30-й ОМБр Алексея Золина проводили в последний путь в Житомире. ВИДЕО

Сегодня, 22 марта, в Житомире прошла церемония прощания с бойцом 30-й отдельной механизированной бригады Алексеем Золиным, погибшим 19 марта вечером в Попаснянском районе Луганской области.

Об этом говорится сюжете местного телеканала СК1, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора

Похоронили Героя на Смолянском военном кладбище. На прощание пришло несколько десятков человек. Журналисты отмечают, что накануне городской совет попросил всех желающих почтить Героя сделать это, не выходя из дома, в связи с коронавирусом.

Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 года в Житомире. Учился в общеобразовательной школе №7, после школы поступил в Технологический колледж. В 2002-2004 годах проходил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригаде. 31 января 2015 года был мобилизован в Вооруженные силы Украины, служил в 13-м отдельном батальоне 95-й бригады. В 2017 году был демобилизован, но в начале 2018-го подписал контракт и продолжил служить в рядах 95-й ОДШБр, а позже - 30-й ОМБр. Погиб вечером 19 марта 2020 года в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались отец (подполковник запаса, участник боевых действий, участник АТО), мать, сестра и дочь.

Также смотрите: На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3183426
 
 
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Зеленский тварь, стань на колени перед погибшими по твоей вине воинами или ты только становишься на колени перед ****** и КаДыровым?
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Царство Небесне Воїну.
Сподіваюся, його жертва недаремна...
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Каждая смерть нашего защитника на совести персонально сволочи зильонского
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Іловайськ,дебальцево,мінські договорняки,штанимаєра теж???? Думай..(хоча чим тобі думати?) Пшла геть,падаль *************.
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Вічна пам'ять Захиснику України....
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Тримайтеся хлопці,зараз в окопі безпечніше ніж в трамваї.Героям слава!
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Рано или поздно, но мы отомстим за каждую каплю вашей крови и каждую слезу ваших родных!
И не только х.уйлу № 1, но и его подельнику!
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