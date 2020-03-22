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 Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов. ВИДЕО

Также не стоит принимать таких решений, которые могут создавать общественное напряжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав сказал во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Видео проповеди опубликовано на Youtube-канале Живе Телебачення.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова призвал власти объявить политический карантин в Украине. Он посоветовал чиновникам не поддаваться соблазну осуществлять преследование против политических оппонентов, прикрываясь карантином, и не принимать решения, которые могут вызвать общественный протест.

"Обращаюсь к нашей власти различных уровней. У вас сегодня тяжелое время. Вы должны порой принимать чрезвычайно сложные непопулярные решения, создаете кризисные штабы, чтобы быстро реагировать на новые вызовы. Знайте, что ваша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас - объявите политический карантин в Украине. Не принимайте в момент такой боли, страдания людей тех решений, которые требуют всенародного обсуждения, широкой общественной дискуссии. Не принимайте таких решений, которые могут создавать общественное напряжение. А еще больше - не поддавайтесь соблазну при помощи карантинных мероприятий осуществлять преследование или репрессии по отношению к вашим политическим оппонентам", - отметил Блаженнейший Святослав.

Он призвал всех к единству и взаимопомощи в эти сложные для всего мира времена. "Давайте перед лицом смертельной опасности оставим все то, что нас разъединяет. И объединимся в служении нашим людям", - отметил Глава УГКЦ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава УГКЦ Святослав заявил о готовности передать все храмы под госпитали: Дай Бог, чтобы не наступила минута, когда врачи будут решать, кому жить, а кому умирать. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3183420
 
   
 Топ комментарии
 
Сумнівно, що зевлада прислухається до слів Святослава😒
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Единственный совет, который Илларионов дал бы действующему хозяину Банковой - больше никогда не возвращаться за стол переговоров с Путиным: "Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни в Нормандском формате, ни в Минском, ни в Будапештском. Закрыть эту тему, забыть о переговорах с Путиным".

По мнению Илларионова, Зеленский "не знает даже граней того, чего он не знает".
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Зеленського знову попереджають, що не можна йти на поступки Росії, особливо під час надзвичайних ситуацій
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року
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У нас церковь отделена от государства! А здесь, явно, что уши Петра сторчат... Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 5355
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Причину, по якій тебе вважають кретином, з'ясуй у лікаря.
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В росії криза енегетичноеконмічна, Росію жучать та прижучують в Нідерландському суді, Росію чекає біда з коронкоюі віруса і Пуйла .... А київська ПРовладна мерзота здає Україну - ЦЕ НЕ ПРОСТО ЗДАЧА, ЦЕ ПЛАН КОНСЕРВ
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Сумнівно, що зевлада прислухається до слів Святослава😒
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Я не сперечаюсь, просто не беріть на себе негатив за такі вислови.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
5 ч. ·

СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))

Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 1531
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"Те, кто его (Императора Николая II - Ред.) знал, пишут о нем очень позитивно. Очень человечный, душевный, понимающий, стремившийся к миру, ставший инициатором создания Гаагского международного суда. Он действительно ненавидел войну, у него были самые благие намерения. Чем он закончил?

Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей, погибших в кровавой мясорубке революции, гражданской войны и последовавшего террора, потому что пришли бандиты, которые уничтожали миллионами людей. Потому что Николай Александрович не сделал необходимого.

Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития.

Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей"
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Юлій Вітте та інші писали дуже негативно про Миколу ІІ.
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Единственный совет, который Илларионов дал бы действующему хозяину Банковой - больше никогда не возвращаться за стол переговоров с Путиным: "Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни в Нормандском формате, ни в Минском, ни в Будапештском. Закрыть эту тему, забыть о переговорах с Путиным".

По мнению Илларионова, Зеленский "не знает даже граней того, чего он не знает".
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Вітте писав свої спогади ображений на Миколу, а так все вірно, непогана людина але нікчемний цар, та й не тільки, він і полком не зміг би командувати.
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Не тільки він так писав, бо є свідчення того, як Микола ІІ не виконував своїх обіцянок, бажання захопити Стамбул, депортація українців на Сахалін через півсвіту...
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Постійна переміна думок і невиконання обіцянок і є ознакою невпевненності.
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Він був би нормальною людиною, якщо би не керував би росією у такий спосіб та не створив би партію чорносотенців, а ще поп Гапон ...
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Був би сильною особистистю, Распутін і близько би не підійшов.
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Це уривок інтерв'ю Ілларіонова, а далі він сказав:
"Непонимая последствий своих действий он обманул украинское общество. Своими действиями и бездействиями он наносит ущерб Украине, не понимая этого. Чем больше он будет находиться на этом посту, тем больший ущерб он нанесет Украине
Зеленский все…
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев".

Відео: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/2463179077116018/:
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Cleo@YaraAra4 3 ч

Нигде в Европе цензуры, отключения интернета, обысков, запрета на передвижение на личном транспорте, продукт. карточек нет.
Все это влажные фантазии мусоров зелибобов
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Нет пандемии - нет запретов и обысков - все логично.
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Навпаки. Провайдери зв"язку зразу надіслали повідомлення, що всім щоб працювати з дома потрібен інтернет, то буде безкоштовно. І надали безкоштовні гігабайти клієнтам.
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А пусть начинают.

Лично я точно знаю нескольких избирателей ЗЕ, которым сразу квартиры сожгу. Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 4694
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Умница, надеюсь они тебе за это голову проломят.. )))
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Самому как-то скучно, так мож пайдьом вмєстє? Глава УГКЦ Святослав закликав владу не ухвалювати під час карантину сумнівних рішень і не здійснювати переслідувань і репресій щодо опонентів - Цензор.НЕТ 5693
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зюзя за ето пойтіть не могьот
хто поверне йому гроші за обісрані галіфе, після перегляду відео з Фединою та Звіробій?
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А в нас штунди ті взагалі сказали, ідіть ви до біса з своїм вірусом, карантином та масками Амінь, Алілуя!
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Зеленського знову попереджають, що не можна йти на поступки Росії, особливо під час надзвичайних ситуацій
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року
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...только не услышит упоротая плесень ни людей думающих ни священников уважаемых..договорняки жмут , что жопы аж подгорают, а потом и на расею свалят, если уж сильно подгорит на мерсе новом, специально для этого купленном, или в на землю обетованную, откуда не выдают гос. преступников на чартере каком, а нам здесь жить... Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 996...
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Андрій

Пустий собор УГКЦ. Святослав в промові радіє, що люди в нас самосвідомі і не прийшли до Собору, а залишились вдома. Правильна реакція церкви. Тішить таке

Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 5800
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Християни України, помолимся за позбавлення України від нашестя вірусу антиукраїнськоі, капітулянтської шмаркатої ЗеМанди!
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Але ж Гуня Московський відлучив росію від Світового Православ'я. Плюс Рпц пішла в розкол і працює нелегально , без Томоса .
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Священники закликають президента не зраджувати присягу та не здавати державу російсько-фашистському режиму . Боже-Боже , кого ми вибрали .
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грєх нє воспользовацца такой удачєй
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Тоесть? Я лично хочу чтоб виновного за полный звиздец в Украине наказали, и в такой ситуации справедливость важнее мнения продажной церковной крысы.....Петя должен сидеть!!!!!
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Пока все идет к тому, что твой любимый ЗЕлупок умрет не своей смертью.
Да и ты тоже рискуешь не дожить до старости.
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Дункан Маклауд что ли? Докажи, спрыгни с 9 этажа!?
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А чего из-под прокси, мудило сыкливое? Уже не так все безопасно, как год назад?

Что скажешь, быдлюк днепропетровский? Как оно тебе ****** Коломойского нюхать вместо денег?
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Молодець. Отець Святослав, на відміну від проросійського Зеленського і його російських друзів мудра людина
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