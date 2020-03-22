 Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав сказал во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Видео проповеди опубликовано на Youtube-канале Живе Телебачення.
Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова призвал власти объявить политический карантин в Украине. Он посоветовал чиновникам не поддаваться соблазну осуществлять преследование против политических оппонентов, прикрываясь карантином, и не принимать решения, которые могут вызвать общественный протест.
"Обращаюсь к нашей власти различных уровней. У вас сегодня тяжелое время. Вы должны порой принимать чрезвычайно сложные непопулярные решения, создаете кризисные штабы, чтобы быстро реагировать на новые вызовы. Знайте, что ваша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас - объявите политический карантин в Украине. Не принимайте в момент такой боли, страдания людей тех решений, которые требуют всенародного обсуждения, широкой общественной дискуссии. Не принимайте таких решений, которые могут создавать общественное напряжение. А еще больше - не поддавайтесь соблазну при помощи карантинных мероприятий осуществлять преследование или репрессии по отношению к вашим политическим оппонентам", - отметил Блаженнейший Святослав.
Он призвал всех к единству и взаимопомощи в эти сложные для всего мира времена. "Давайте перед лицом смертельной опасности оставим все то, что нас разъединяет. И объединимся в служении нашим людям", - отметил Глава УГКЦ.
5 ч. ·
СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))
Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей, погибших в кровавой мясорубке революции, гражданской войны и последовавшего террора, потому что пришли бандиты, которые уничтожали миллионами людей. Потому что Николай Александрович не сделал необходимого.
Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития.
Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей"
По мнению Илларионова, Зеленский "не знает даже граней того, чего он не знает".
"Непонимая последствий своих действий он обманул украинское общество. Своими действиями и бездействиями он наносит ущерб Украине, не понимая этого. Чем больше он будет находиться на этом посту, тем больший ущерб он нанесет Украине
Зеленский все…
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев".
Відео: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/2463179077116018/:
Cleo@YaraAra4 3 ч
Нигде в Европе цензуры, отключения интернета, обысков, запрета на передвижение на личном транспорте, продукт. карточек нет.
Все это влажные фантазии мусоров зелибобов
Лично я точно знаю нескольких избирателей ЗЕ, которым сразу квартиры сожгу.
хто поверне йому гроші за обісрані галіфе, після перегляду відео з Фединою та Звіробій?
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року
Пустий собор УГКЦ. Святослав в промові радіє, що люди в нас самосвідомі і не прийшли до Собору, а залишились вдома. Правильна реакція церкви. Тішить таке
Да и ты тоже рискуешь не дожить до старости.
Что скажешь, быдлюк днепропетровский? Как оно тебе ****** Коломойского нюхать вместо денег?