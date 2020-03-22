 Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав сказал во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Видео проповеди опубликовано на Youtube-канале Живе Телебачення.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова призвал власти объявить политический карантин в Украине. Он посоветовал чиновникам не поддаваться соблазну осуществлять преследование против политических оппонентов, прикрываясь карантином, и не принимать решения, которые могут вызвать общественный протест.

"Обращаюсь к нашей власти различных уровней. У вас сегодня тяжелое время. Вы должны порой принимать чрезвычайно сложные непопулярные решения, создаете кризисные штабы, чтобы быстро реагировать на новые вызовы. Знайте, что ваша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас - объявите политический карантин в Украине. Не принимайте в момент такой боли, страдания людей тех решений, которые требуют всенародного обсуждения, широкой общественной дискуссии. Не принимайте таких решений, которые могут создавать общественное напряжение. А еще больше - не поддавайтесь соблазну при помощи карантинных мероприятий осуществлять преследование или репрессии по отношению к вашим политическим оппонентам", - отметил Блаженнейший Святослав.

Он призвал всех к единству и взаимопомощи в эти сложные для всего мира времена. "Давайте перед лицом смертельной опасности оставим все то, что нас разъединяет. И объединимся в служении нашим людям", - отметил Глава УГКЦ.

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