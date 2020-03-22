 Глава УГКЦ Святослав заявил о готовности передать все храмы под госпитали: Дай Бог, чтобы не наступила минута, когда врачи будут решать, кому жить, а кому умирать. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.
"Мы молимся за вас и мы сделаем все, чтобы, не дай Бог, не наступила минута, когда вы, врачи, будете решать, кто будет жить, а кто будет умирать из-за того, что у вас не будет средств спасти каждого, кто нуждается", - такое обращение сделал Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова.
"Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради меня, то ее спасет. Этими словами хочу обратиться к нашим медикам. Я вчера увидел одну фотографию медика с ранами на лбу и на лице от ношения защитной маски и средств защиты. Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто сегодня отдает свое здоровье и жизнь, чтобы спасти здоровье и жизнь больных людей. Ваша Церковь вместе с вами", - заверил Глава УГКЦ.
Как и во времена Майдана, сказал Предстоятель, когда греко-католические храмы, монастыри открылись и превратились в больницы, на подпольные госпитали, так "если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы будем вместе с вами спасать человеческие жизни".
"Только вы научите нас, как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизни человека, который умирает", - сказал Предстоятель.
Блаженнейший Святослав обратился к состоятельным людям, людей большого, малого, среднего бизнеса.
"Наверное, вы сегодня не можете спать, потому что мировая экономика входит в период рецессии. Падают биржи, деньги обесцениваются ... Я сегодня призываю вас вложить ваши деньги в лучшую инвестицию - спасение и защиту человеческой жизни. Как вы сегодня почувствуете социальную ответственность бизнеса, будьте уверены, свои проценты вы получите. Проценты, которые не даст ни один банк и ни одна акция. Проценты, которые дадут вам надежду на жизнь вечную и оставят в ваших руках даже после вашей смерти", - заверил духовный лидер украинцев.
Считается что молодежь легче переносит вирус и должна выработать иммунитет
Багатий має допомогти бідному.
А карантин - правильне рішення
і в цьому винні самі люди.
То есть, попы, их приспешники и прочая отбитая публика открыто и нагло занимаются распространением вируса. Если бы от них эта зараза не переходила на нормальных людей, то и пускай. Хотят они именно так закончить свою жизнь - на здоровье, но этим они не просто подвергают опасности других людей, но и реально заражают опасным вирусом. Пока мы это пишем, а вы читаете, публика продолжает облизывать поверхности, зараженные (гарантированно) вирусом.
Для тех, кто не понял, что на самом деле РПЦ - вредоносная и смертельно опасная секта, предлагаем посмотреть, как упоротые тетки из РФ, где и находится гнездо РПЦ, борются с вирусом. И не важно чем они упоролись, Гундяевым или Лениным.
https://www.youtube.com/watch?v=I352RZvi7lw&feature=emb_logo
Сейчас как никогда видно, что собою представляет эта секта. Папа Римский рекомендовал не собирать людей в церквях на богослужение. К тому же самому призвал Вселенский Патриарх и митрополит Киевский, а кроме того ПЦУ решила не стоять в стороне и начать выпуск антисептиков по рецептуре, утвержденной ВОЗ. Еще раз, священники занялись производством бактерицидных средств, чтобы раздавать их своим верующим и отменили богослужения в церкви!
Мало? Вот еще. В Саудовской Аравии закрыли священное место паломничество всех мусульман, чтобы те не заразились там во время хаджа и не распространили вирус через большие толпы паломников. Чтобы всем было понятно, у мусульман считается, что если судьба распорядится умереть во время хаджа в Мекку, а тем более в самом центре паломничества, то душа погибшего возносится прямо в мусульманский рай. О такой смерти многие мусульмане просто мечтают. И вот несмотря на это, духовное руководство приняло мудрое решение и отменило все массовые мероприятия и закрыло мечети.
Мекка. Все закрыто.
Что тут можно сказать? Вера - это дело каждого, и я, как агностик, испытал уважение к этим духовным лидерам католицизма, православия и ислама за то, насколько они правильно поступили в этой тяжелой ситуации. Но вот секта имени Гундяева оказалась единственной мракобесной конторой, которая сама упарывается да еще и людей, не имеющих к ней никакого отношения, заражают, и возможно - скоро на счету РПУ появятся первые покойники.
Отсюда вопрос к правоохранителям. Вот министр здравоохранения соседней страны официально сообщает о том, что их граждане заразились в вертепе РПЦ. Это что, так и останется бес последствий для этой публики или что должно случиться, чтобы либо поставить на место московское поповье, либо выслать его на расею?
Кстати, а что там с депутатами, которые рассказывали о том, что вирус - всего лишь пиар? Как стало известно, после обнаружения вируса у одного из депутатов ВР, все депутаты прошли тестирование на коронавирус. Между прочим, то самое тестирование, которое нам с вами будет стоить 14-16 тыс, если мы сейчас решим сделать этот тест. Все депутаты, в частности и те, которые вещали про пиар, как один - протестировались. Так вот, им тоже это сойдет с рук?
Ведь если одни просто бестолково разводят руками, как это делает министр здравоохранения и рассказывает, что тяжелое течение заболевания идет всего у 20% инфицированных и успокаивает население тем, что умрут только пенсионеры, то другая публика, как те самые депутаты или попы, открыто саботируют процесс борьбы с вирусом. А попы еще и активно его распространяют. Кто-то уже допросил боксера, который рассказывал, что уберечься от вирус можно хождением в храм и целованием крестов и икон?
И еще, что важно отметить. Сейчас проявляются и другие вещи. Например, когда стало пахнуть керосином и процесс с вирусом пошел, с заявлениями и с какими-то конкретными планами выступает Порох и партия Европейская Солидарность. Куда делись радетели за счастье, благосостояние и безопасность украинцев: Сява, Смешок, Сулугуни?
Бородата бабушка и прочие деятели - непонятно. Они что-то такое вещают лишь тогда, когда лично им - не страшно. Как только потянуло жареным, они становятся «человеками-невидимками» и только потом, когда ценой крови и жизней, опасность ликвидируется, они все в белом вылазят из своих щелей и рассказывают о том, что все делалось неправильно. Только они знают, как правильно.
Но вот сейчас именно и нужно все делать правильно. Где они? Кто-то ходит мимо них? Если да, возьмите дрючок и потыкайте их, может уже - все? А ведь именно в таких ситуациях и видно, кто лидер, а кто - потрындеть и покривляться. Смотрите внимательно, поскольку цена билета еще даже не определена.
(с) Ати-Колорадос
Букви
@Bykvu
Дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, український дизайнер Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавірусу COVID-19.
Рассмотреть возможность в крупных торговых центрах - это как правило помещения ТИПА АНГАРОВ
ТАМ ЛЕГКО РАЗБИРАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЕСТЬ ВОДа, большое туалеты, отопление
Кафельная плитка на полах хорошо моется
ИЗ ЛЕГКО ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ В ГОСПИТАли
"настоятельно посоветовать" разве шо и пообещать поддержку денюжкой от государства компаниям, которые закроются.
ето многих убеждает, но приказывать доня может только ВС Америки и Мелании, не частным бизнесам - не совок тут ни разу...
шо бы еще можно было сделать и он не сделал.
опять же - никаких иллюзий...
Виживе -то виживе..
Негумано,але логічно..