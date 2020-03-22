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 "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19. ВИДЕО

Инфицированный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов, у которого была диагностирована пневмония, перед заражением COVID-19 с трибуны парламента заявлял, что "никакого коронавируса нет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео выступления парламентария опубликовал на странице в Facebook также Антон Геращенко.

"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем тем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса.

Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванная вирусом COVID-19.

Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома!

Сергею Шахову и всем, кто уже получил диагноз коронавирус - скорейшего выздоровления!", - написал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все контакты больного Шахова и к чему здесь чрезвычайное положение. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3183406
 
   
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Не слушайте этого пророссийского козла и насителя вирусов шахова!!! Ватник он ватник во всём!!
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Это будет тяжелый урок для властьимущих, многие из них вынужденны будут лечится в украинских инфекционках и многие из них умрут или останутся инвалидами.
Испанский грипп в свое время побудил богатых европейцев больше уделять внимания охране здоровья на низовом уровне, грипп косил молодых, подрывал экономику и сокращал мобилизационный ресурс, о более менее приемлемой медицине для "простых" граждан в те времена никто особо не волновался, пандемия 1918- 1919, все изменила.
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Це ж яким треба бути казковим Д....м, щоби захворіти тим, чого "Не існує"?
І такі Д....би приймають Закони і вирішують яким шляхом піде країна?
А хто таких Д...ів понавибирав, як не інші Д...би?
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Интересно, этот тип УВЕРУЕТ ЛИ В БОГА, после того, как вылечится?
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Погугліть, до речі, наслідки коронавірусу. Людина стає глибоким інвалідом, що задихається як риба на піску і може доповзти максимум до туалету. Плюс емфізема. Бо легені згорають, і це безповоротно. Тому тут ще велике питання, що краще - чи померти, чи одужати і жити безнадійним калікою.
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Ну не пересмикуйте, це лише в тих , хто мав важку форму і був на АПВЛ.
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і що страшно, що саме ці клоуни керують нашою державою... Хіба ці нікчеми здатні на якусь протидію короновірусу чи російським окупантам???
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Интересно было бы услышать сейчас его мнение.
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его мнение вряд ли изменилось!!он всё говорил правильно!!просмотри видео полностью и поймёш!!что он не отрицал вирус как таковой а делал акцент на том что в стране нет защитных средств и условий для лиц принимаемых с подозрением на короновирус(или для тебя геращенко АФТАРИТЕТ который вставил видос с фразой,,короны нет"и лишний раз о себе любимом напомнил)у самих головы есть??тогда учитесь ими пользоваться!! "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 1306
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Гм.Вчорашній відос,що поширювався вчора твітерянськими порохоботами,потрапив до Тохи.
(Можна на Цензорі стрічечку виділити "Новини від Геращенка").
Ну,хай хоч так...
Ех !Бєз лоха і жизнь плоха !
"Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9437
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Гомеопатія. Ну так у нас вона реєструється як лік. Засіб.Країна неляканих ідіотів.
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Зарікався Шахов Зарікалася свиня гімна не їсти.
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2 из 4 спотсменов , умерших от короновируса были гражданами Ирана -- и это всё , что достаточно знать об уровне тамошнего образования и медицины .
Омар Хаям переворачивается в могиле от мысле в какую помойку превратилась в его время (и его усилиями) передовая страна !
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коронавірус , оказьівается, мстителньій и подльій.
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"Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9196 Гундяй Крестовоздвиженский Я извиняюсь , но насчет Африки вы не правы , в Ниле водятся крокодилы , а Нил берет начало с Килиманджаро "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9889
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точно немає... він симулює коли зіграє в ящик тоді і повірю ))
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Так ящик є найнадійнішою тест-системою))
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- Коронавируса никакого нет! - Шахов.
- Шахова нет, - коронавирус.
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это мы еще посмотрим, кого из нас нет - коронавирус.
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Господи, коли вже зникнуть дурні і балаболи? Мабуть, ніколи.Господи, прошу тебе, допоможи цьому невігласу запам"ятати це на все життя.Оці лугандонці, приносять тільки горе і смерть.
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Если он свято верит, что короновируса нет, то пусть вместе с женой освободит койко-место в Александровской больнице для действительно больтных. А он может и дома самоизолироваться. Зачем лечиться от того, чего нет?
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Так ще нещодавно його слухав на ток-шоу, він казал що вже все нормально, і типу вилікувався ?
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зачем новости про этого штемпа ?
кому он интересен ?
лучше про маски и про зеленского ?
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Как можно отличить ватника ?
Чем всегда выгодно отличался природный украинец от мокшанца ?
Поеде в Украине в любую "глушь" , на самый дальний хутор и вы увидете почти что сокральное почитание к образованию .
Тётка моего деда была сельской вчителькой . Ей до последнего дня всё село носило дрова , продукты и всё бесплатно . Её при советской власти называли не иначе як "паночка вчителька" .
В Украине в отличии от Московии - интеллигенция всегда почиталась и была часть народа и этим народом считалась самой уважаемой и почитаемой . Высочайшая ценность знаний -- это отличие ...
Голодомор вынес с украинской почвы целый пласт народа особенно на Донбассе и в Запорожской области , туда Сралин заселил ватные мозги , полублатной , люмпенизированный пролетариат . С тех пор там перестали почитать образованность и интеллект . Столь убогий лидер ввиде дважды судимого Вити это не случайный выбор , а совершенно осознанный . Другого и не могло появится ...
Ни в одном народе нет процента интеллектуалов большего , чем 2-5% ... но тут важно , что отличие на Московии "ты шибко умный" ругательство .
Донецкой публике часто даже было сложно понять , что их Ипуковича народ на Правом берегу не мог вынести даже на физиономистическом уровне - это приблатнённая манера говорить вызывала рвотный рефлекс .
Поэтому когда Фофа с Кривого Рога сказанул без всякого сарказма, шо "я не лох" - думаю , что только эта фраза сразу минус 5% , а дальше будет больше . И это только начало -- что простительно сыну полицая , то сыну профессора и таким семитским профилем как-то контроверсивно !
Многие ж голосовали и в том числе , что вот с юго-востока , а не урка какой и говорить умеет складно и остряк ...
А оказалось , шо среда формирует и не только лексикон и привычки , но и книжки , прочитанные в детстве и юности . А сегодня без некоторых книжек : по праву , по экономике , по истории , из мировой литературы в политике делать нечего . Очередного неробу и невежу , да ещё в такие сумрачные годы Украина не вынесет !
Цена каждого неверного шага высока и метод проб и ошибок не всегда даже в науке допустим !
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Интересно Шахов читает Цензор? Если читает, то пусть знает- он ***** конченый. Как и добрая половина депутатов.
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Интернет выводит всех на чистую воду "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 7799
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