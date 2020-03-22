 "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео выступления парламентария опубликовал на странице в Facebook также Антон Геращенко.
"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем тем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса.
Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванная вирусом COVID-19.
Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома!
Сергею Шахову и всем, кто уже получил диагноз коронавирус - скорейшего выздоровления!", - написал Геращенко.
Испанский грипп в свое время побудил богатых европейцев больше уделять внимания охране здоровья на низовом уровне, грипп косил молодых, подрывал экономику и сокращал мобилизационный ресурс, о более менее приемлемой медицине для "простых" граждан в те времена никто особо не волновался, пандемия 1918- 1919, все изменила.
І такі Д....би приймають Закони і вирішують яким шляхом піде країна?
А хто таких Д...ів понавибирав, як не інші Д...би?
(Можна на Цензорі стрічечку виділити "Новини від Геращенка").
Ну,хай хоч так...
Ех !Бєз лоха і жизнь плоха !
Зарікався ШаховЗарікалася свиня гімна не їсти.
Омар Хаям переворачивается в могиле от мысле в какую помойку превратилась в его время (и его усилиями) передовая страна !
- Шахова нет, - коронавирус.
кому он интересен ?
лучше про маски и про зеленского ?
Чем всегда выгодно отличался природный украинец от мокшанца ?
Поеде в Украине в любую "глушь" , на самый дальний хутор и вы увидете почти что сокральное почитание к образованию .
Тётка моего деда была сельской вчителькой . Ей до последнего дня всё село носило дрова , продукты и всё бесплатно . Её при советской власти называли не иначе як "паночка вчителька" .
В Украине в отличии от Московии - интеллигенция всегда почиталась и была часть народа и этим народом считалась самой уважаемой и почитаемой . Высочайшая ценность знаний -- это отличие ...
Голодомор вынес с украинской почвы целый пласт народа особенно на Донбассе и в Запорожской области , туда Сралин заселил ватные мозги , полублатной , люмпенизированный пролетариат . С тех пор там перестали почитать образованность и интеллект . Столь убогий лидер ввиде дважды судимого Вити это не случайный выбор , а совершенно осознанный . Другого и не могло появится ...
Ни в одном народе нет процента интеллектуалов большего , чем 2-5% ... но тут важно , что отличие на Московии "ты шибко умный" ругательство .
Донецкой публике часто даже было сложно понять , что их Ипуковича народ на Правом берегу не мог вынести даже на физиономистическом уровне - это приблатнённая манера говорить вызывала рвотный рефлекс .
Поэтому когда Фофа с Кривого Рога сказанул без всякого сарказма, шо "я не лох" - думаю , что только эта фраза сразу минус 5% , а дальше будет больше . И это только начало -- что простительно сыну полицая , то сыну профессора и таким семитским профилем как-то контроверсивно !
Многие ж голосовали и в том числе , что вот с юго-востока , а не урка какой и говорить умеет складно и остряк ...
А оказалось , шо среда формирует и не только лексикон и привычки , но и книжки , прочитанные в детстве и юности . А сегодня без некоторых книжек : по праву , по экономике , по истории , из мировой литературы в политике делать нечего . Очередного неробу и невежу , да ещё в такие сумрачные годы Украина не вынесет !
Цена каждого неверного шага высока и метод проб и ошибок не всегда даже в науке допустим !