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 Медсестра из Милана рассказала об ужасающей ситуации с коронавирусом: "Мы уже больше не считаем мертвых". ВИДЕО

Медсестра из Милана (Италия) Даниэла рассказала о работе местных больниц, которые переполнены пациентами с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с ее обращением обнародовал сайт "Настоящее время"

По словам Даниэлы, она работает в режиме "тотальной чрезвычайной ситуации" в больнице, которая принимает тяжелых (не критических) пациентов.

Врачей на всех не хватает, ведь из-за положительных результатов тестов на COVID-19 они находятся дома.

"Так что нас здесь остаются единицы, чтобы заниматься всем", — говорит Даниэла. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20% медперсонала в Италии заразились Covid-19, - ООН

Она добавляет, что на днях в Милане должно завершиться строительство больницы San Raffaele, средства на которую собрали из пожертвований. В медучреждение будут свозить больных из провинций Бергамо и Брешии, где ситуацию с пандемией уже не могут контролировать.

"Мы продолжаем принимать тяжелых пациентов из других больниц этой провинции. Мы работаем в состоянии сильного стресса и напряжения. Психологическая напряженность зашкаливает. К сожалению, мы не можем сдержать ситуацию в Ломбардии. Там высокий уровень заражения, и мы уже больше не считаем мертвых", — подытожила женщина.

Напомним, в Италии только за минувшие сутки жертвами болезни стали 793 человек – наивысшее число с начала эпидемии. Официально умерших насчитывают около 5 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения

Источник: https://censor.net.ua/v3183403
 
 
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Песни уже не поёте?
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Беда Украины состоит в том, что вирус COVID-19 пришелся на время разгула в нашей стране вируса KVARTAL-95. И масками с карантином со второй болезнью не совладаешь. Тут консерваторию зачищать надо.
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Дуже потрібне відео для попереджання паніки.
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Там хоть медицина более менее, и Италия триллион бюджета имеет..ЧТо будет с нашими кловунами Шапито 95 реально страшно думать..Не знаю какие будут медицинские последствия, но экономика будет развалена в ноль я лично не сомневаюсь. С этими кремлёвскими колаборантами не верю в позитивный исход...
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Скоріше за все, буде майже 100% вимирання.
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Порошенко с 90-х годов во власти. И Нацбанком командовал. И Министерством Иностранных Дел. И Министром экономики и торговли Януковича. И Президентом у Яроша с Тягныбоком. И головою РНБО ещё раньше.
Где государственный неприкосновенный запас масок, защитных костюмов, и т.п?
Ведь был свиной грипп, птичий грипп, Эбола, и т.п.
Только не рассказывай сказки, что Радуцкий чтр-то там купил и продал.
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они для себя зарплаты нахватались, обворовали бюджет, теперь дыра.
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Да одна уже рассказывала про "разпятого мальчика"
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Вы все ещё думаете, что проблемы не существует и вообще это где-то на другой планете, прежде чем выйти от нефиг делать на улицу вспомните это видео
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В Украине еще месяц такого не будет. А вот что ты будешь жрать через месяц карантина?
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Богдан Червак

@bogdanchervak 2 ч

Предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав під час проповіді заявив, що Церква готова усі свої храми, монастирі і приміщення, перетворити у лікарні й госпіталі.
Патріарх звернувся до медиків з проханням навчити священників і монахів рятувати людське життя - ми будемо добрими учнями
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))

Медсестра из Милана рассказала об ужасающей ситуации с коронавирусом: "Мы уже больше не считаем мертвых" - Цензор.НЕТ 6549
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ЗЕбильный скот завозите ещё турыстов и гастеров с Италии, и как вы любите сразу померяв им температурку домой отпускайте...ЗЕдибилы..
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Наши люди в плену, поэтому нужно сдать все международные позиции страны ради их спасения!
Наши военнослужащие гибнут, поэтому нужно отступать с нашей территории ради их спасения!

Наши люди застряли в эпицентре коронавирусной эпидемии, поэтому нужно их зараженных доставить в Украину ради их спасения!

Это пацифисткая сопля просто доконает Украину своим инфантильно-девичьим управлением.
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Да одна уже рассказывала про "разпятого мальчика"
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чомусь пригадав відео -я жітельніца Славянска і тут не всьо так адназначна .мальчіка в трусіках... і дальше по тексту.
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и кто скажет что это все ерунда? нужно было закрыть все перелеты переезды и переходы. Обеспечить изоляцию и карантин, когда можно заказать продукты на дом, особенно одиноким старикам, закрыть городской транспорт и оставить метро если есть, и разрешить пользоваться метро только тем кто работает врачом, или тем кто обеспечивает поставки или производство продуктов питания.
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