 Медсестра из Милана рассказала об ужасающей ситуации с коронавирусом: "Мы уже больше не считаем мертвых". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео с ее обращением обнародовал сайт "Настоящее время".
По словам Даниэлы, она работает в режиме "тотальной чрезвычайной ситуации" в больнице, которая принимает тяжелых (не критических) пациентов.
Врачей на всех не хватает, ведь из-за положительных результатов тестов на COVID-19 они находятся дома.
"Так что нас здесь остаются единицы, чтобы заниматься всем", — говорит Даниэла.
Она добавляет, что на днях в Милане должно завершиться строительство больницы San Raffaele, средства на которую собрали из пожертвований. В медучреждение будут свозить больных из провинций Бергамо и Брешии, где ситуацию с пандемией уже не могут контролировать.
"Мы продолжаем принимать тяжелых пациентов из других больниц этой провинции. Мы работаем в состоянии сильного стресса и напряжения. Психологическая напряженность зашкаливает. К сожалению, мы не можем сдержать ситуацию в Ломбардии. Там высокий уровень заражения, и мы уже больше не считаем мертвых", — подытожила женщина.
Напомним, в Италии только за минувшие сутки жертвами болезни стали 793 человек – наивысшее число с начала эпидемии. Официально умерших насчитывают около 5 тысяч.
Где государственный неприкосновенный запас масок, защитных костюмов, и т.п?
Ведь был свиной грипп, птичий грипп, Эбола, и т.п.
Только не рассказывай сказки, что Радуцкий чтр-то там купил и продал.
Богдан Червак
@bogdanchervak 2 ч
Предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав під час проповіді заявив, що Церква готова усі свої храми, монастирі і приміщення, перетворити у лікарні й госпіталі.
Патріарх звернувся до медиків з проханням навчити священників і монахів рятувати людське життя - ми будемо добрими учнями
2 ч. ·
СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))
Наши военнослужащие гибнут, поэтому нужно отступать с нашей территории ради их спасения!
Наши люди застряли в эпицентре коронавирусной эпидемии, поэтому нужно их зараженных доставить в Украину ради их спасения!
Это пацифисткая сопля просто доконает Украину своим инфантильно-девичьим управлением.