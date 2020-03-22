 Почти 400 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса. ВИДЕО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает в воскресенье министерство здравоохранения.

В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 1 725 человек.

Число зафиксированных подтвержденных случаев заражения в Испании - 28 572.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

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Пользовательница Юлия Михайленко опубликовала у себя на странице в Facebook видео из больницы под Мадридом с переполненными коридорами и людьми, лежащими на полу.

"Ситуация в больнице под Мадридом.

Без комментариев.

Или те, кто до сих пор верит, что это Всемирная галлюцинация и нет никакого вируса - хотят прокомментировать?

Пысы. Вы знаете, а я специально не уточнила где это. Вам важно в какой это больнице? Вы думаете что в других пусто?и статистика хромает?

благодаря этому увидела хамство людей. Чистим дальше ряды. Это конечно ужас", - написала она.

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