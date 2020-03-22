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 Почти 400 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса. ВИДЕО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

В Испании за сутки 394 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19 .

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает в воскресенье министерство здравоохранения.

В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 1 725 человек.

Число зафиксированных подтвержденных случаев заражения в Испании - 28 572.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вернувшуюся из Испании женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус на Тернопольщине. ВИДЕО

Пользовательница Юлия Михайленко опубликовала у себя на странице в Facebook видео из больницы под Мадридом  с переполненными коридорами и людьми, лежащими на полу. 

"Ситуация в больнице под Мадридом.

Без комментариев.

Или те, кто до сих пор верит, что это Всемирная галлюцинация и нет никакого вируса - хотят прокомментировать?

Пысы. Вы знаете, а я специально не уточнила где это. Вам важно в какой это больнице? Вы думаете что в других пусто?и статистика хромает?
благодаря этому увидела хамство людей. Чистим дальше ряды. Это конечно ужас", - написала она.

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Источник: https://censor.net.ua/v3183394
 
 
 Топ комментарии
 
І зовсім не пенсіонери лежать в коридорі
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говорите только старики за 75?
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А вот статья с сайта министерства здравоохранения Италии, которая глубоко разочарует всех паникеров.
Получается, в 2017 году в марте даже большая смертность была. Как же так? Где смертоносный коронавирус?!
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
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Уже начали развёртывание временных госпиталей. В Мадриде в помещениях где проводились туристические ярмарки, в Валенсии 3 полевых госпиталя.
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Зашёл в аптеку супермаркета "РОСТ" марлевый кусок тряпочки с верёвочками, который стоил 1.5 грв., теперь стоит 19.50 грв.
За такое лицензии лишать надо, СКОТЫ барыжные т.к. ЭТО ни от чего не спасает, а от коронавирусу и подавно.
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На алиэкспрессе пачка в 20 респираторов стоит 300 грн с доставкой в течении 6 дней.
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РФ САМАЯ УСПЕШНАЯ СРАНАПрезидент Росії Володимир Путін скаржився, що повідомлення про спалах коронавірусу в Росії є 'фальшивою новиною' За даними російських джерел, станом на ранок суботи за місцевим часом у країні де 144 мільйони людей зафіксовано лише 253 випадки захворювання на COVID-19, що робить Росію однією з найуспішніших країн світу Щодо запобігання пандемії, згідно з даними, складеними Worldometers.
Москва - місто з 13 мільйонами, де живе кожен 10 й росіянин - зафіксовано 98 підтверджених випадків коронавірусу. Але раптове зростання пневмонії призвело до підозр у тому, що уряд навмисно приховує показники коронавірусу, повідомляє Reuters.

Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус - Цензор.НЕТ 2148

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коронавірус подивився як живуть кацапи - і заплакав
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Дело в том, что в Гааге есть свидетель под ником М53, который даёт показания прямые на то, чей бук, и кто виновен в сбитии гражданского борта кацапами.
Возможно, все это звенья одной цепи. Просто раньше, чтобы повысить популярность, путен взрывал дома , сейчас уже создал шум в Ухани на весь мир, когда уже всем не до него, первое. Второе, посредине хаоса и горя в Европе , только путен 'победит коронавирус'. Без путена и кремля ни одна гадость в мире не обошлась.
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