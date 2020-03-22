EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  7139  177
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) Минздрав (2341) Елена Зеленская (50) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 "Карантин - это не каникулы": Зеленская и другие известные мамы Украины призвали позаботиться о детях. ВИДЕО

В Украине продолжается карантин, во время которого дети вынуждены находиться дома. Известные матери Украины, в том числе и супруга президента Елена Зеленская, записали видеообращение и напомнили о правилах, которые сохранят жизнь.

Как информирует Цензор.НЕТ, данное видеообращение опубликовал Минздрав Украины на своей странице в Facebook.

Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Елена Фроляк и врач-педиатр Надежда Кундина напомнили о правилах гигиены и попросили матерей придерживаться строгих карантинных ограничений. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску

"Позаботьтесь о безопасности своих детей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение на дому. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - говорится в сообщении Минздрава.

В Украине инфицированы 47 человек. Три случая привели к летальному исходу.

Источник: https://censor.net.ua/v3183389
 
   
 Топ комментарии
 
Ще одна зеЛЕНА особа, котра визиває рвотний ефект.
 показать весь комментарий
 
В найскладнішу ситуацію, ми залишилися з найтупішою владою.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
эта агрессивная девочка с лицом дауна даже не понимает, что происходит.

она играется
 показать весь комментарий
 
Опа! А я то думаю, щось першу лядю давно не було чути...
 показать весь комментарий
 
 
Может с Мендель выяснила отношения после фотографии в халате и ждала, пока синяки прошли?
 показать весь комментарий
 
 
это же надо за такой короткий срок так суметь *влюбить* в себя людей...
 показать весь комментарий
 
Нам к новому вирусу не хватало только старой евглены зеленой!
 показать весь комментарий
 
 
точно! есть такая. я уже посля школи й забув.
 показать весь комментарий
 
Зазирнув "с утра пораньше" в секти свідків бубочки, ось-шедевр надибав, причащайтеся

"Карантин - це не канікули": Зеленська та інші відомі мами України закликали подбати про дітей - Цензор.НЕТ 3516
 показать весь комментарий
 
 
похожее нашел у другой дуры - "смотрите обещал вернуть украинцев в Украину и делает это."
Кстати сама живет в США.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а в який засіб порохоботи не дають цьому недолугому життя? А що вони подолають разом?
 показать весь комментарий
 
 
Ми зебіли проголосували що б ви накупили собі мерседесів і повивозили усі маски з країни, нагнули українську мову і розпродали українську землю, 9 разів відпочили в омані і побалакали с патрушевим, дозволили повстанцям пострілювати і заглянули в одне місце володимиру великому.
 показать весь комментарий
 
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))

"Карантин - це не канікули": Зеленська та інші відомі мами України закликали подбати про дітей - Цензор.НЕТ 8540
 показать весь комментарий
 
по мотивам - "и только безпризорные дети остаются без призора"
 показать весь комментарий
 
 
хтось її знає? чому це зюзіха "ізвєстная мама"?
мати - героїня?
 показать весь комментарий
 
 
да уж... представляю, как сейчас матерям-героиням... нелегко...нелегко...
 показать весь комментарий
 
 
А мне нравится, 73% дибилов СОЗНАТЕЛЬНО сделали свой выбор, ну кто-то по приколу.... И вот карма их и настигла. Здоровье, нищета - МЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ
 показать весь комментарий
 
 
Чому ці люди не виконують вимоги карантину?Чому без масок,чому організували скупчення на знімальному майданчику,за якої такої нагальної потреби покинули житло(раз в три дні купити продукти,або люди критичних професій),чому залишили самих дітей без догляду,або навіщо визвали на роботу домробітниць-нянь коли є загроза їх зараженню.Який наряд поліції їх затримав ,склав адмінпротокол і сума штрафу?
 показать весь комментарий
 
 
"Карантин - это не каникулы": Зеленская. РАБОТА ПРЕЗИДЕНТОМ - ТОЖЕ. КТО БЫ ОБ ЭТОМ МУЖУ ЭТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА РАССКАЗАЛ...
 показать весь комментарий
 
 
Як же тяжко дається цій тварюці українська мова , таке страшне і зелене і у роті язик заплутався
 показать весь комментарий
 
 
"Позаботьтесь о безопасности своих детей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение на дому. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком"

для начала нашим мамам необходимо обеспечить питание своим детям (не комфортное, а как смогут), а для этого им бы работу (не слышала, не, Леночка? не удивительно - не всех с тещами по Оманам возят) А тревога, она появилась не в маленьких глазах, а в глазах взрослых вменяемых людей еще год назад. Но сейчас это не тревога, а злость и отчаяние. Не боишься, кварталовка?
 показать весь комментарий
 
 
Мама Лєночка ніколи в житті не переймалася чим прогодувати дітей. Там десятки мільйонів доларів.
 показать весь комментарий
 
 
та пихуй на ее деньги, но она не может давать советы. Это выглядит по меньшей мере цинично. Хотя, дура она и есть дура
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы объяснила своему Ослу , чтобы валил в отставку добровольно , пока голодные и озверевшие люди не повесили на Майдане со всей семьей.
 показать весь комментарий
 
 
При владі ворог. Вірусу в Україні не було. Його завезли ззовні за наказом зеленого виродка.
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії!
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370
"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382
 показать весь комментарий
 
 
Это рассказал саакашвилевский Рустави-2, у которого есть право делать фотографии в архивах ФСБ или Саакашвили лично передал на Рустави-2?
 показать весь комментарий
 
 
Я за зе не голосаував, як і за петю, а ефект зе на совісті петі
 показать весь комментарий
 
 
Так, я пам'ятаю. Ти проголосував проти Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Так, у 1-му турі я голосував проти мародерства, брехні і зради. У другому теж - вже проти обох виродків, зіпсував бюлетеня
 показать весь комментарий
 
 
Та всі вже зіпсували. Суліма- і той уже пише що зіпсував.
 показать весь комментарий
 
 
сволота ти... на підсосі у рижої мразі
 показать весь комментарий
 
 
краще п йа зараз тут нападав на потроха за опшори та непосажених ригів
 показать весь комментарий
 
да у вас злодіїв панамських - всі хто не украв під час війни всі зомбі - одни тільки котловий марадьор і зрадник лоліта мальдівська чесна кур ва?
 показать весь комментарий
 
 
выпей зеленки - это скрепно и поддержит оманского осла морально. дебил ***
 показать весь комментарий
 
 
Погугли, ущербный, сколько этот "мародёр" на армию пожертвовал! И посмотри в толковом словаре, кто такой мародёр-трендишь всякую медвечуковскую хрень, аки попка-дурак!
 показать весь комментарий
 
 
ваш петя нічом не кращий, він би зробив те саме що і зеля зараз. Все, за що боровся петя впродовж 5 років свого злочинного правління, вимагає сьогодні *****:

Ось вам справжні вороги України - ті, хто проголосував за особливий статус даунбасу- ГН, ОПЗЖ і ПЄС
10.12.19 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін https://censor.net.ua/ua/news/3164435/********************************************************************************************************* 12.03.20 Москва навязывает Украине экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем, а Зеленский выполняет указания Кремля, - Сюмар https://censor.net.ua/news/3181068/moskva_navyazyvaet_ukraine_ekonomicheskuyu_otvetstvennost_za_territorii_kotorye_my_ne_kontroliruem_a

А чи не петя повісив на Україну тягар забезпечення лугандонівського анклаву ?

Торгівля з окупантом, нечувана корупція, мінська пастка, тягар забезпечення лугандонівської гнояри, призначення кремлівської агентури на вищі держпосади, провальна судова і податкова реформи, геноцидні реформи, знищення 100 українських банків у 2014-2015 і кришування банків і бізнесу друзів куйла, непідписання антиоффшорного договору у Парижі у 2018- тобто, петя реанімував Ситему, проти якої стояв Майдан, заняв місце януковоча!

Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/
01.04.19 Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація https://censor.net.ua/ua/news/3119707/zagalnyyi_dohid_poroshenka_v_2018_rotsi_perevyschyv_15_mlrd_grn_scho_v_95_raziv_bilshe_nij_v_2017_deklaratsiya

Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
Порошенко опинився в топі декларантів-власників найбільшої кількості фірм https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/29/7190540/ Газ власного видобутку коштує $70 при прибутку держви в 30% ! Барига обіцяв його давати українцям ! Але як завжди збрехало ! https://www.youtube.com/watch?v=Uk-********
 показать весь комментарий
 
 
мог бы выступить один врач, люди верят авторитетам а не всякому шоблу. в данное время нам красивые картинки нахрен не нужны. И ЕЩЕ. миллиард из фонда жены президента где???????????????
 показать весь комментарий
 
 
Так блін карантин - це не канікули. Задумувала жінка Моніки, бо не поїде в цьому місяці в Оман.
 показать весь комментарий
 
 
простите великодушно, но кто из этих особ

"Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Елена Фроляк и врач-педиатр Надежда Кундина"

"известная мама Украины"? первая - известна тем что наш осел оманский ее со школы "любил", вторая вроде как евровиденье когда то вела. третья это кто? эта та притрушеная со шляпками?
и еще - почему нет мосейчук "борщевой набор" и других ведущих "г+г"? они не мамы?
 показать весь комментарий
 
 
Осадча - це, напевне, "світська львиця", ну, так нематірно називають лярв з високого світу.
Фроляк - ведуча з ТБ Пінчука... Ну, за останню - не чув нічого...
 показать весь комментарий
 
 
А что,без россказней этих кобыл никто бы не почесался?
 показать весь комментарий
 
 
а как государство заботится о гражданах во время карантина, комуналку не отменили, дотаций нет, люди вынуждено не работают, других доходов нет, сидя за свой счет. сколько они так продержатся, ну , максимум, месяц. а потом, голодные бунты?
 показать весь комментарий
 
 
цей сайт головна поросякомлядьбудус перетворило на шабаш зрадників злодії і мародерів і брехунів.
БУДУСУ треба в голос терміново - зараз там всі валютні зібралися!
Але чи захоче мародер фінансувати такий бордель на награбовані?
 показать весь комментарий
 
всю жизть одно и то ж ...скоко себя помню:
"Суровые годы уходят


Борьбы за свободу страны

За ними другие приходят

Они будут тоже трудны...
Промчалися страшные грозы

Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом "...

песня из к/ф "Собачье сердце"
Учите слова панове! Вижу шо нам это ишо долго петь...

 показать весь комментарий
 
 
Зеленская ......призвали /Зеленская уже стала самостоятельной и должна не только призывать но и обепечивать как , к примеру , Степанов- Степанов привез в Одессу защитные костюмы для медиков и маски/ Зеленский уволил жену Порошенко и трудоустроил свою.
 показать весь комментарий
 
редкий пиНЖак )))
на леди ну никак не тянет...
шлюха )
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх