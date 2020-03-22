 "Карантин - это не каникулы": Зеленская и другие известные мамы Украины призвали позаботиться о детях. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, данное видеообращение опубликовал Минздрав Украины на своей странице в Facebook.
Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Елена Фроляк и врач-педиатр Надежда Кундина напомнили о правилах гигиены и попросили матерей придерживаться строгих карантинных ограничений.
"Позаботьтесь о безопасности своих детей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение на дому. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - говорится в сообщении Минздрава.
В Украине инфицированы 47 человек. Три случая привели к летальному исходу.
она играется
Кстати сама живет в США.
2 ч. ·
СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))
мати - героїня?
для начала нашим мамам необходимо обеспечить питание своим детям (не комфортное, а как смогут), а для этого им бы работу (не слышала, не, Леночка? не удивительно - не всех с тещами по Оманам возят) А тревога, она появилась не в маленьких глазах, а в глазах взрослых вменяемых людей еще год назад. Но сейчас это не тревога, а злость и отчаяние. Не боишься, кварталовка?
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії!
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370
"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382
Ось вам справжні вороги України - ті, хто проголосував за особливий статус даунбасу- ГН, ОПЗЖ і ПЄС
10.12.19 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін https://censor.net.ua/ua/news/3164435/********************************************************************************************************* 12.03.20 Москва навязывает Украине экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем, а Зеленский выполняет указания Кремля, - Сюмар https://censor.net.ua/news/3181068/moskva_navyazyvaet_ukraine_ekonomicheskuyu_otvetstvennost_za_territorii_kotorye_my_ne_kontroliruem_a
А чи не петя повісив на Україну тягар забезпечення лугандонівського анклаву ?
Торгівля з окупантом, нечувана корупція, мінська пастка, тягар забезпечення лугандонівської гнояри, призначення кремлівської агентури на вищі держпосади, провальна судова і податкова реформи, геноцидні реформи, знищення 100 українських банків у 2014-2015 і кришування банків і бізнесу друзів куйла, непідписання антиоффшорного договору у Парижі у 2018- тобто, петя реанімував Ситему, проти якої стояв Майдан, заняв місце януковоча!
Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/
01.04.19 Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація https://censor.net.ua/ua/news/3119707/zagalnyyi_dohid_poroshenka_v_2018_rotsi_perevyschyv_15_mlrd_grn_scho_v_95_raziv_bilshe_nij_v_2017_deklaratsiya
Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
Порошенко опинився в топі декларантів-власників найбільшої кількості фірм https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/29/7190540/ Газ власного видобутку коштує $70 при прибутку держви в 30% ! Барига обіцяв його давати українцям ! Але як завжди збрехало ! https://www.youtube.com/watch?v=Uk-********
"Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Елена Фроляк и врач-педиатр Надежда Кундина"
"известная мама Украины"? первая - известна тем что наш осел оманский ее со школы "любил", вторая вроде как евровиденье когда то вела. третья это кто? эта та притрушеная со шляпками?
и еще - почему нет мосейчук "борщевой набор" и других ведущих "г+г"? они не мамы?
Фроляк - ведуча з ТБ Пінчука... Ну, за останню - не чув нічого...
БУДУСУ треба в голос терміново - зараз там всі валютні зібралися!
Але чи захоче мародер фінансувати такий бордель на награбовані?
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...
Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом "...
песня из к/ф "Собачье сердце"
Учите слова панове! Вижу шо нам это ишо долго петь...
на леди ну никак не тянет...
шлюха )