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 Общество, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Представители центральных органов власти проводят брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В частности, в брифинге участвует заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщили в Минздраве, на утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/v3183379
 
   
 Топ комментарии
 
Бизнес по украински: объявить пенсионерам, что все они сдохнут от коронавируса, а затем выкинуть в продажу маски по 25 грн./шт.
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?

и всем пофигу, сколько тех же итальянцев умерло год назад (или в любой прошедший год) за тот же период от гриппа или ОРВИ
нас всех макнули лицом в чан с коронавирусом и выдали по микроскопу с возможностью онлайн отслеживать любое малейшее изменение
коронавирус в тренде, все остальное - фигня неинтересная
большинство не может даже сопоставить два простых факта
1) средняя продолжительность жизни в Италии - 80 лет
2) средний возраст умерших от коронавируса в Италии - 80 лет
но даже сами итальянцы начали уже догадываться, что вся эта шумиха искусственная и необоснованная
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
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Нашо цю кацапську хєрню сюди тягнути? В нас референдума нема на царство, поки що. 80 років середніх тому, що селекція (на ШВЛ та О2) проходить за хронікою та віком.
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Ссылки на ВОЗ и официальное СМИ Италии - это кацапская херня?
по-моему, ты не умеешь отделять зерна от плевел
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Мене цьому вчили. Тому й кажу вся ця хєрня - кацапська параша для рефєрендума. Відео з Італії та Гешпанії є. Можна подивитись, як там відносяться до "фейків". Статтю від вооза за 2017 можна раздрукувати й прикладати до хворих місць. Й пошукати, заразом, там інформацію щодо швидкості поширення будь якого одного штаму. Може відпаде бажання стругати малограмотну маячню, взагалі не розуміючи на що треба звертати увагу.
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напиши всем родным 650 тыс. умерших, куда им приложить статью, и что ты их вообще людьми не считаешь, вот корона это да - это для элитны
и что у нас нет проблемы запрета митингов как способа борьбы с законом о земле? но тебе ближе референдумы за поребриком
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Ні кацапе це тобі ближчє. Твоя мова, твоє кацапське сприйняття оточуючих.
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Ну, конечно, каждый год, итальянские военный возят трупы по городам в поисках менее загруженных крематориев...
Это норма для Италии
Скоро окажется, что это норма для Испании и Франции
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алло! хватит копипастить всякую дичь. Причем тут ссылка на воз и сми италии, если ты тупо копипастишь вбросы кремлеботов, которые не умеют в математику, да и ты, похоже, тоже?

1) умирают полмиллиона от гриппа при условии что заболевают порядка миллиарда, а это летальность на уровне 0,05%. При уханьском коронавирусе летальность в самых оптимистичных случаях около 1% - и это при своевременном лечении и госпитализации.

2) многие эпидемиологи дают прогноз заболеваемости до 70 процентов населения, а это 5 миллиардов потенциальных заболевших.

3) коронавирус намного чаще вызывает осложнения пневмонией - по разным оценкам от 5-20% и немалой части госпитализированных требуется вентиляция легких - иначе больной задыхается и умирает. То есть, при коллапсе медсистемы летальность может сильно возрастать (возможно, до 5 и выше процентов).

Итого получается, что при неконтролируемой пандемии, при полном игнорировании карантинных мер, от ковид-19 может умереть от 10 миллионов в самых оптимистичных прогнозах до 250 (5млрд*5%) миллионов человек в самых пессимистичных прогнозах.
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А сурдопереаодчица, как в 2004 году говорит: "Ой пистит, ой пистит..."
Это о том, который говорил шо не страшнее гриппа, и маска нужно только покойнику, шоб батюшку не заразил на похоронах...
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у ляшка на лобі великими буквами написано-двбйб.
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А в дупу вилами для прозрения ляшка, не пробували?
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а про маски спросили? когда в аптеках появятся?
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Ці мудаки два місяці розповідали, що вони не ефективні (відносно чого? доречі), щоб їх загнати у Кітай де, чомусь китайці так не вважали.
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Бизнес по украински: объявить пенсионерам, что все они сдохнут от коронавируса, а затем выкинуть в продажу маски по 25 грн./шт.
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
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Для многих эти клоуно-барыги и не становились властью. До выборов было понятно,что это дибилье ни на что не способно.
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больше бла бла а меньше дела - зе тим Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7221
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Запонки,мерседесы и прочие самые необходимые при кризисе и финансовом пи**еце вещи в процессе закупки. Денег то теперь от проданных масок завались.
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Носій короновірусу вибирає в маркеті товар. Вірус потрапляє на поверхню товару, і зберігається там кілька днів. Всі, хто торкається цього товару, отримують вірус. Куплені товари кладуться на прилавок, і просуваються вздовж нього до каси. Таким чином, той прилавок - суцільний розсадник різноманітних вірусів. В тому числі й гепатиту. В таких умовах карантин абсолютно нічого не дає.
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Недавно одна из величайших научных светил от зе-команды говорила, что короновирус - это все выдумка, а другая еще светлее научная светила из команды зеленского сказала, что от короновируса можно вылечиться только сексом. так что зебилы верьте свои слугам у них самая точная информация
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Віддайте всі свої грошики Бєні, і вилікуєтеся. Від ілюзій.
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Де, доречі, зараз ця пришелепкувата. Мабуть волонтером пішла за закликом МОЗу.
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tZE inform

@tZEinform


Зеленский в качестве герба себе может смело выбирать увенчанную шутовским колпаком зеленую вилку на поносном фоне Тесты из Китая анонсированные Зеленский, никому не нужное дерьмо. Можете даже не разгружать.

Три буквы и 12 цифр маркировки - это не специфические тест системы пост-лечебного контроля. Для обнаружения вируса не пригодны.
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Наверное расскажет почему в аптеках ничего нет для защиты от распространения вируса , и почему не закупают рекомендованных для лечения лекарств . А если повезёт то объяснит нахрена загрузили целый самолёт недоделанными тестами из китая
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