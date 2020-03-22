 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В частности, в брифинге участвует заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Как ранее сообщили в Минздраве, на утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение.