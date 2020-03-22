 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В частности, в брифинге участвует заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Как ранее сообщили в Минздраве, на утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение.
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
и всем пофигу, сколько тех же итальянцев умерло год назад (или в любой прошедший год) за тот же период от гриппа или ОРВИ
нас всех макнули лицом в чан с коронавирусом и выдали по микроскопу с возможностью онлайн отслеживать любое малейшее изменение
коронавирус в тренде, все остальное - фигня неинтересная
большинство не может даже сопоставить два простых факта
1) средняя продолжительность жизни в Италии - 80 лет
2) средний возраст умерших от коронавируса в Италии - 80 лет
но даже сами итальянцы начали уже догадываться, что вся эта шумиха искусственная и необоснованная
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
по-моему, ты не умеешь отделять зерна от плевел
и что у нас нет проблемы запрета митингов как способа борьбы с законом о земле? но тебе ближе референдумы за поребриком
Это норма для Италии
Скоро окажется, что это норма для Испании и Франции
специально для тебя, верующий в фейки
1) умирают полмиллиона от гриппа при условии что заболевают порядка миллиарда, а это летальность на уровне 0,05%. При уханьском коронавирусе летальность в самых оптимистичных случаях около 1% - и это при своевременном лечении и госпитализации.
2) многие эпидемиологи дают прогноз заболеваемости до 70 процентов населения, а это 5 миллиардов потенциальных заболевших.
3) коронавирус намного чаще вызывает осложнения пневмонией - по разным оценкам от 5-20% и немалой части госпитализированных требуется вентиляция легких - иначе больной задыхается и умирает. То есть, при коллапсе медсистемы летальность может сильно возрастать (возможно, до 5 и выше процентов).
Итого получается, что при неконтролируемой пандемии, при полном игнорировании карантинных мер, от ковид-19 может умереть от 10 миллионов в самых оптимистичных прогнозах до 250 (5млрд*5%) миллионов человек в самых пессимистичных прогнозах.
Это о том, который говорил шо не страшнее гриппа, и маска нужно только покойнику, шоб батюшку не заразил на похоронах...
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
tZE inform
@tZEinform
Зеленский в качестве герба себе может смело выбирать увенчанную шутовским колпаком зеленую вилку на поносном фоне Тесты из Китая анонсированные Зеленский, никому не нужное дерьмо. Можете даже не разгружать.
Три буквы и 12 цифр маркировки - это не специфические тест системы пост-лечебного контроля. Для обнаружения вируса не пригодны.