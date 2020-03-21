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 Общество
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 В аэропорт "Борисполь" из Испании прибыл рейс с 216 гражданами Украины, - МВД. ВИДЕО

21 марта в 17.15 в аэропорт "Борисполь" из Испании прибыл рейс сообщением "Аликанте- Киев" с 216 гражданами Украины на борту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Пограничники и медработники аэропорта "Борисполь" провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, лиц с болезнью не обнаружено", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры

Все граждане Украины пропущены на территорию государства в установленном порядке. Им вручены памятки о поведении во время карантина и обязательной самоизоляции на 14 дней.

Источник: https://censor.net.ua/v3183338
 
 
 Топ комментарии
 
И по домам..заражать всю Украину, да ЗЕбилы...
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та уже не важно, уже толпы из Италии и Польши по Украине стрыбають! В аэропорт "Борисполь" из Испании прибыл рейс с 216 гражданами Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 6843
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И по домам..заражать всю Украину, да ЗЕбилы...
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Та да. Один уже на камеру сказав, що та пам'ятка йому до дупи. Напевне, туалетного паперу не зміг вчасно купити.
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дальше будет ещё больше... миллионы украинцев в Европе и мире... Сейчас начнут закрываться предприятия в Европе, стройки, итд., где они работают, и все хлынут домой
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а здесь что есть работа? Тут тоже всё закроется скоро
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Если не были в Барселоне-еще есть шанс приехать без заразы.
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От Аликанте до Барселоны далековато
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та уже не важно, уже толпы из Италии и Польши по Украине стрыбають!
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Ну и,все из Польши привезли заразу ？
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Ах молодцы, и на рынки их или доляры менять в банк или к барыгам га рынки )))
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Главное на пальцы поплевать при пересчете)))
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В очко себе вставьте скрининг вместе с памяткой
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Колись було вино Аліканте. Тепер батраки привезли звідти заразу.
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Был я месяц назад в Барселоне.В супермаркетах Меркадонна хорошие вина от 2 до 4 евро.Даже знакомые поляки сказали-какое классное вино.
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Аликанте курортная зона . Это не батраки , это дибилы любящие шаровой отдых . Они изначально позарились на подешевевшие туры .
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в аликанте помоему апельсины растут - даже среди испанцев инструмент для срезки апельсинов называется аликанты
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Брависсимо!!! В аэропорт "Борисполь" из Испании прибыл рейс с 216 гражданами Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4899Открывай ворота. Будет контрольный в голову Украине
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Любители экстремального отдыха привезли подарки
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провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, лиц с болезнью не обнаружено" идиоты в полете пьется парацетамол и в борисполе 36.6 даже если нет температуры это не не значит что не подхватил там и Испания вторая после Италии по заражениям 25 374 и 1375 умерло
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200 человек отпустить бродить по Украине, зато потом, закрыть на карантин десятки миллионов украинцев, не давать им работать, обеспечивать семью))
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Идиоты, скажите а как в Украину попали десятки ато и сотни зараженных, если вы проверяете на границе температурный режим? Вам не кажется что измерять градусником или пальцем температуру ето вирусу пох *ю?
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До каких пор все это будет продолжаться ? Закрыли границы так какого черта все ЭТО прет сюда ? У нас в Украине с таким успехом тут будет 10 Уханей вместе с Италией и Испанией взятой только умножить на 10 . Похоже ЗЕбилы решили что бы не один украинец не остался не зараженным .
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Мне кажется власть целенаправленно уничтожает нацию. Чтобы потом сюда запустить бурятов и угрофинов под предлогом увеличить поголовье скота и улучшить демографию
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Они собрались здесь жидярию основать нью -иерусалимом назвали . Они уже переименовали названия наших городов . К 2025 году планировали начинать переселение с сраэля . А то им наскучило там сидеть сектор газа покоя не дает .
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Ошибка со всей Европы свозить Украинцев без карантина Теперь эта зараза точно во всех регионах будет
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