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 Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области 8 - дети, 10 - люди от 19 до 50 лет, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Состояние больных коронавирусом буковинцев стабильное, средней сложности. Тяжелых пациентов пока нет.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у нескольких больных - пневмония, "однако температура тела выше 38 градусов не поднимается". Такие пациенты находятся под наблюдением врачей. Несколько человек лечатся дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав (обновлено)

"Структура больных в области пока выглядит так:

инфицировано 14 женщин и 11 мужчин

детей до 5 лет - 5 человек

от 6 до 18 лет - 3 человека

взрослых от 19 до 35 лет - 7 человек

от 36 до 50 лет - 3 человека

старше 50 лет - 7 человек", - сообщил чиновник.

Он отметил, что семейные врачи проводят сбор лабораторных образцов для проведения тестов европейской референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения. Также инфекционисты группируют и готовят данные образцы. В понедельник их отправят в Нидерланды. Всего должно быть сформировано около 200 образцов.

Также читайте: В Черновицкой области в самоизоляции находятся 15 полицейских, контактировавших с зараженными коронавирусом, - замминистра МВД Геращенко

"20 марта в Львов из-за рубежа вернулось несколько десятков буковинцев. Их с помощью волонтеров доставили домой. Национальная полиция состоянию на 21 марта составила 41 административный протокол за нарушение правил карантина и 10 админпротоколов - за распространение ложных слухов", - подытожил Осачук.

Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области 8 - дети, 10 - люди от 19 до 50 лет, - глава ОГА Осачук 01

Напомним, 17 марта в Украине был зафиксирован второй случай смерти пациентки с подозрением на COVID-19 - 33-летней женщины из Черновицкой области. Вечером 13 марта госпитализировали ее и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Родные женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения.

Источник: https://censor.net.ua/v3183332
 
 
 Топ комментарии
 
такого никто и не говорил, но вероятность невелика, смертность близка к нулю, если честно не видел данных, говорящих о том, чтобы дети или подростки умирали
с другой стороны, сколько сейчас рождается детей с аутоимунными заболеваниями или ВИЧ? такие от любого вируса могут пострадать
но пусть еще сделают нормальную диагностику
кстати, есть научное обоснование низкой заболеваемости детей - вирус цепляется к нам через белок АСЕ2, в норме у детей до 12 лет его крайне мало, с 12 до 15 количество растет до взрослой нормы
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такого никто и не говорил, но вероятность невелика, смертность близка к нулю, если честно не видел данных, говорящих о том, чтобы дети или подростки умирали
с другой стороны, сколько сейчас рождается детей с аутоимунными заболеваниями или ВИЧ? такие от любого вируса могут пострадать
но пусть еще сделают нормальную диагностику
кстати, есть научное обоснование низкой заболеваемости детей - вирус цепляется к нам через белок АСЕ2, в норме у детей до 12 лет его крайне мало, с 12 до 15 количество растет до взрослой нормы
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Дети конечно болеют, но смертность среди них нулевая.
А умирают в основном люди старше 70 лет...
Ты не путай болезнь и смерть.

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от и вскрываются сказочки ) кто там мне рассказывал, что никто из молодых не умрет и даже не заболеет? ) нас ждет много открытий чудных )
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Болеют в легкой форме подавляющее большинство молодых, так было сказано.
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Умирают от кори, в любом возрасте. Только никто это "пандемией" не объявляет.
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Сначала уясни разницу между просто болезнью и смертью. Дети болеют но не умирают.
Нет на земле живых существ, которые не болеют, это очевидно всем...
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Згідно до рекомендацій МООЗ, яких страшно притримується Ляшко, дітей не могли тестувати...
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вероятность заболевания детей невелика! смертность близка к нулю, если честно не видел данных, говорящих о том, чтобы дети или подростки умирали
с другой стороны, сколько сейчас рождается детей с аутоимунными заболеваниями или ВИЧ? такие от любого вируса могут пострадать
но пусть еще сделают нормальную диагностику!
кстати, есть научное обоснование низкой заболеваемости детей - вирус цепляется к нам через белок АСЕ2, в норме у детей до 12 лет его крайне мало, с 12 до 15 количество растет до взрослой нормы
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ну вот, на данный момент реальная смертность от коронавируса 11 %. 11 888 умерли, 93 586 выздоровели. все остальные еще болеют и ждут, какое по ним решение примет всевышний )
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Вы верите китайским цифрам ? По последним данным, там вирус забастовку объявил: в Ухани более ни одного заразившегося. Удивительно: оспу изводили по всему миру несколько десятилетий, а тут - хлоп - и вирус испугался и сдулся.
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это не китайские, это мировые показатели. сюда входят китайские. но учитывая, какие они вруны, то реальная смертность где-то 20-25 %
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почему не 100%?
паника, которую Вы своими постами усугубляете, убьет больше людей, чем вирус
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надеюсь, что мои посты читают не паникеры )
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Та це пздц! Вибачте, але думаю в нас гірше Італії буде !!!
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"забывает" добавить шо все заболевшие-заробитчане и их родственники..
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Не только, но и уставшие атвайні ватники, совкодрочеры и прочие аборигены - купившие по скидкам билеты на горящие туры несмотряя на пандемию - не обьявленную но если голова на пле чах была - то можно было додуматься что охватит все страны... это как в трамвай, тролейбус, автобус, метро набиться бабулькам околодеменционного возраста как селедки без масок - камикадзе!
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