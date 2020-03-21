 Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области 8 - дети, 10 - люди от 19 до 50 лет, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у нескольких больных - пневмония, "однако температура тела выше 38 градусов не поднимается". Такие пациенты находятся под наблюдением врачей. Несколько человек лечатся дома.

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"Структура больных в области пока выглядит так:

инфицировано 14 женщин и 11 мужчин

детей до 5 лет - 5 человек

от 6 до 18 лет - 3 человека

взрослых от 19 до 35 лет - 7 человек

от 36 до 50 лет - 3 человека

старше 50 лет - 7 человек", - сообщил чиновник.

Он отметил, что семейные врачи проводят сбор лабораторных образцов для проведения тестов европейской референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения. Также инфекционисты группируют и готовят данные образцы. В понедельник их отправят в Нидерланды. Всего должно быть сформировано около 200 образцов.

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"20 марта в Львов из-за рубежа вернулось несколько десятков буковинцев. Их с помощью волонтеров доставили домой. Национальная полиция состоянию на 21 марта составила 41 административный протокол за нарушение правил карантина и 10 админпротоколов - за распространение ложных слухов", - подытожил Осачук.

Напомним, 17 марта в Украине был зафиксирован второй случай смерти пациентки с подозрением на COVID-19 - 33-летней женщины из Черновицкой области. Вечером 13 марта госпитализировали ее и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Родные женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения.