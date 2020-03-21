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 Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Китае проходит погрузку украинский грузовой военный самолет, который в воскресенье вечером доставит в Киев медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Спасибо всем, кто занимается этим нелегким проектом по доставке, особенно Андрею Мотовиловцу (народный депутат из фракции "Слуга народа" – ред.), который по моей личной просьбе вылетел в Китай, чтобы координировать всё на месте. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве", - написал Тимошенко.

Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко 01

Смотрите: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко 02
Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко 03

Читайте: Китай поделился с Украиной опытом профилактики эпидемии COVID-19

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко 04

Источник: https://censor.net.ua/v3183331
 
   
 Топ комментарии
 
Меня откровенно напрягает сыплющаяся отовсюду инфа о Михаиле Радуцком. Михаил - депутат от «Слуги народа», руководитель комитета Рады по здоровью нации и, что еще важнее, доверенное лица президента Зеленского, что делает Радуцкого практически главным в нашей медицине - выше профильного министра.
Такое мнение изложил сегодня в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
О Михаиле сообщают, что он имел отношение к продаже и вывозу за рубеж значительной части медицинских масок из Госрезерва, что он в доле от принятия решения по упрощенной закупке медикаментов, что сын Радуцкого сейчас удачно торгует респираторами и прочими медицинскими вещами по спекулятивным ценам.
Ничего, случаем, не напоминает? Например, Олега Гладковского и его сына-бизнесмена?
У меня, скажем так, хватает информации о деятельности Михаила Радуцкого додепутатского периода, времен клиники «Борис» и ее продажи. И характеризуют его как крайне жадного и совершенно беспринципного, непорядочного человека.
Поэтому могу допустить, что распространяемая информация имеет под собой основания.
В тему:
СБУ или ГБР должны срочно разобраться в ситуации и дать убедительный ответ обществу.
загрузка...
Либо наказание должен понести Михаил Радуцкий, либо его обвинители.
Потому что неопределенность бросает тень на президента Зеленского, который сегодня по должности воплощает надежду украинцев на преодоление эпидемии и кризиса.
***
Отмечу, что таких как Радуцкий в окружении нынешнего президента очень много (в ОП, правительстве, фракции «Слуга народа» и т.д.) В связи с чем встает логичный вопрос: как мог Зеленский, если он сам является порядочным человеком, привести во власть столько моральных уродов?..
Логичный ответ: никак - никак нормальный человек такого сделать не мог!
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А маски відразу в Іспанію ОП відправить чи транзитом через Україну?
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Меня откровенно напрягает сыплющаяся отовсюду инфа о Михаиле Радуцком. Михаил - депутат от «Слуги народа», руководитель комитета Рады по здоровью нации и, что еще важнее, доверенное лица президента Зеленского, что делает Радуцкого практически главным в нашей медицине - выше профильного министра.
Такое мнение изложил сегодня в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
О Михаиле сообщают, что он имел отношение к продаже и вывозу за рубеж значительной части медицинских масок из Госрезерва, что он в доле от принятия решения по упрощенной закупке медикаментов, что сын Радуцкого сейчас удачно торгует респираторами и прочими медицинскими вещами по спекулятивным ценам.
Ничего, случаем, не напоминает? Например, Олега Гладковского и его сына-бизнесмена?
У меня, скажем так, хватает информации о деятельности Михаила Радуцкого додепутатского периода, времен клиники «Борис» и ее продажи. И характеризуют его как крайне жадного и совершенно беспринципного, непорядочного человека.
Поэтому могу допустить, что распространяемая информация имеет под собой основания.
В тему:
СБУ или ГБР должны срочно разобраться в ситуации и дать убедительный ответ обществу.
загрузка...
Либо наказание должен понести Михаил Радуцкий, либо его обвинители.
Потому что неопределенность бросает тень на президента Зеленского, который сегодня по должности воплощает надежду украинцев на преодоление эпидемии и кризиса.
***
Отмечу, что таких как Радуцкий в окружении нынешнего президента очень много (в ОП, правительстве, фракции «Слуга народа» и т.д.) В связи с чем встает логичный вопрос: как мог Зеленский, если он сам является порядочным человеком, привести во власть столько моральных уродов?..
Логичный ответ: никак - никак нормальный человек такого сделать не мог!
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Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта

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Навіщо в Київ? Давайте вже зразу в Італію чи Іспанію! В Україні багато на продажу масок не заробите! Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8440
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Они в Испанию маски с фильтрами 3-й степени защиты продали по 2грн. 3-й степени!!! По 2грн!!! Суки.
Зато не в бюджет а на карман.
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Если вас всё так тревожит напишите заяву органы. Последний абзац испортил всё впечатление трансформация из озабоченого гражданина в предвзятого бота.
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В Чехию из Шеньчженя наш "Руслан" уже полетает..
Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 890
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по чем маски купили? уверен что гриваков по 15, не меньше))
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ими можно подтереться - нужны с фильтрами которые отправили в Испанию.
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А парашники говорят что США , да и фамилия у тебя подозрительная как у ФСБшника
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Испанцы с немцами уже очередь заняли с чемоданами налички.
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Маски виводжу, маски заводжу!
Ваш Радуцький!
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А маски відразу в Іспанію ОП відправить чи транзитом через Україну?
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за то что весь земной шарик заразил своим вирусом, его повесить мало.
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Нет там президента, он уже вечный анпиратор.
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На алиэкспрессе маски 14 грн стоят за штуку, это если оптом брать.
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Дякуємо китайцям, дуже дякуємо... Але до чого тут зелений дурник?!
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Ядерную бомбу можете загрузить? И потерять её над Дамбасом...
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Улыбнула фамилия, Очевидно эпидемия+самолет+Тимошенко это устойчивое сочетание.
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Маски від грипу-то любима Йуліна тема!
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Ruslan odstartoval z Kyjeva v 11. Obří letoun Češi využívají do boje

19. března 2020 9:41, aktualizováno 11:22
Služby tohoto stroje česká armáda v minulosti využila už mnohokrát. Přepravoval obrněnce, vrtulníky i vybavení do bojových operací a misí po celém světě. Afghánistán, Irák nebo Mali. Tentokrát stroj An-124 Ruslan posílá do boje proti šíření nového koronaviru. V Číně vyzvedne nevídanou zásilku respirátorů, roušek, brýlí a testů. Celkem 106 tun nákladu.
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/ruslan-antonov-cina-koronavirus-covid-rousky-respiratory-letoun-armada-salis.A200319_091428_zpr_nato_inc

Celkově 134 nákladních palet bude obsahovat 2 miliony respirátorů N95, 5 milionů roušek, 80 tisíc ochranných brýlí, 120 tisíc ochranných obleků a 50 tisíc testů na koronavirus.
Vrátit by se měl už v sobotu.

Aktuální foto z letiště v Shenzenu, Ruslan už dosedl, začíná nakládka...

Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3450
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це в Чехію наші респіратори долетіли ?
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Чехи арендовали Ан-124, чтобы доставить медицинское оборудование и тесты из Китая
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Це наші славні авіатори з гідністю везуть з Китаю до Чехії 106 тон медичного вантажу для боротьби з епідемією коронавіруса.
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Ну та то трохи не так.
Так зрозумів,антаж з Китаю на "Руслані" доставлять в Азербайджан,Чехію і Україну.
Тут інше цікаво.Якщо маски третього рівня відправляли в Іспанію по 2 грн. за штуку,почім китайські вийшли ?
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тётя Люся сказала што чешское пиво вроде как не вкусное. Да мне пофиг я самагонку пью
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Это получается чехи арендовали самолет у Украины чтобы привести себе груз, а мы тут не причем и ................ *** ребята.... если это правда то это будет нечто...
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или наши журналюги не досказали что развозить будут этот груз по ряду стран и в Украину в том числе, а просто это не сказали и просто написали в Чехию, тогда это уголовное дело... для писак
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Все написано чеськими новинарями. І про ниеішній рейс, і про те, що вони вже не вперше винаймають літаки в тому числі й для потреб NATO.
Нічого натомість, не написано про героїчне вивезення з Китаю славної мадами з собачкою...
А також про те, як чеські митники, "не розібравшись", конфіскували вантаж медичного обладнання (включно з апаратами вентиляції легенів), яке китайський Червоний хрест передав для Італії.
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Спочатку радуцькі розпродають захисні маски (заробляючи мільйони), потім ЗЕ піариться на поверненні співвітчизників з-за кордону (коли вірус вже не повзе, а біжить по планеті), а потім ми повертаємо продане за безцінь (вкладаючи шалені кошти)? То перемога, АДНАЗНАЧНА!
Це ж не бариги, а "слуги"! Все кошерно! От же ж курви!
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А коли вивозили з України до Китаю, шо, фотки слабО?

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Послєднього? Більше серед того вашого насєлєнія опоросов не буде? Точно? Літак ЗСУ завантажується в Китаї і доставить медичний вантаж до Києва ввечері 22 березня, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 584
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"нелегким проектом по доставке" - сам себя не похвалишь никто не похвалит? Герои прям... Чем же он нелегкий? Это обычная работа!
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Друзья зешоблы: рашка, китай, оман, дальше иран, северная корея...?
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Возити з Китаю тони "дєзінфіцирующєй жидкості" повинна літаюча цистерна компанії "Укрспирт"...
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Всетаки тотальна незадоволеність людей бездіяльністю проросійського презіка зеленського, змушує хотча б щось трохи робити...
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мне кажется, но вскоре ваша пиар кантора попадет под криминальное дело.....
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Без депутата от СН не могли загрузить самолёт?) Ждём, что Бубочка, как Юля в свое время, будет лично встречать самолёт) може по может, поможет разгрузить)
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Где посадка на дозаправку? Италия? Испания? Франция?
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Розпродали свої, тепер закупляють в три дорого.
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