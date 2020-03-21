 "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовали в telegram-канале Киев оперативный 20 марта вечером, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.
С 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
С 23 марта пассажирский транспорт столицы будет перевозить только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критические важные сферы жизни города.
В Франції на сьогодні 562 померли, 1525 в реанімації 1847 свіжо-виявлених заражених, 112 померли за останню добу. Тестують тільки тих хто хворий і викликав лікаря.
К зэлоху прямо в маеток и его друзьям по кварталу )))
Что тогда нам лысый и юзик со сцены споют?
Хотя мне это напоминает (да я даже не знаю, что мне это напоминает)!
нету ...
полицаи бандиты
Ну от дыаысь, як думаешь писля баратьбы палицаи уже инфицированы или нет? Семьи/родня/близкие/друзья/коллеги/знакомые у н х есть или нет? Посетители ровд, где в актовых залах служивых на разводы собирают приходят или нет? Гражданский персонал в ровд есть или нет? И по новой - семьи/родня/друзья...
Так каков твой будет ответ? Точно ли разносчики бацил кого-то «спасают»?! )))
смотрю от сейчас на него - ответственность убивает...
Ласкаво просимо в Україну преза Зе - тут влада починає воювати зі своїм народом
чувака, повязали за то что снимал на телефон...