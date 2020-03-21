 "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовали в telegram-канале Киев оперативный 20 марта вечером, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

С 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

С 23 марта пассажирский транспорт столицы будет перевозить только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критические важные сферы жизни города.

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