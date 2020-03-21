 Это проблема больше для пожилых людей, сильно себя не собираюсь ограничивать, - возвратившийся из Польши украинец о самоизоляции. ВИДЕО

СМИ взяли комментарий у одного из приехавших, информирует Цензор.НЕТ.
Молодой человек на вопрос журналиста о самоизоляции отвечает: "Это проблема больше для пожилых людей. Мы это все знаем. То есть люди, которые, может даже и больны коронавирусом, молодые, они переносят это даже бессимптомно. Поэтому, скажу честно, что я сильно себя не собираюсь чем-то ограничивать".
При этом он признал, что всем пассажирам раздали памятки о новом коронавирусе и необходимости придерживаться самоизоляции.
Напомним, 20 марта из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, на которых вернулись более 2 400 украинцев.
чем чаще тем лучше - и с мылом блин!
понимания.Вот и возбуждаются по мере своего убого воображения. Это на них расчитан этот эксперемент ибо их много а ума мало.По теори вероятности легче попасть под машину
чем заризится от этого пацана.
1. Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, -
карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Почему Зе-власть этих людей не отправляет на карантин (что было бы логично!), но зато вводит драконовские ограничительные меры а отношении тех, кто явно не заражен?