 С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко. ВИДЕО

"С понедельника 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также работников стратегических предприятий", - сказал мэр в ходе видеобращения, передает Цензор.НЕТ.
Ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам.
По словам мэра, это ограничение не коснется частного транспорта.
Питання в іншому - хто п*издив в дитинстві, та продовжує це кожного дня - зеленського?
Бо інакше нічим пояснити відбитий мозок у вислюка оманського
Готовитесь к 25му в усиленном режиме!
https://petition.president.gov.ua/petition/88960 - вже є 24 687!
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
Автор (ініціатор): Свистович Михайло Богданович
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Украинцы благодарны тебе за такую "заботу". ***** клоунский! Как на работу/службу добираться????
власть - устраивает геноцид и голодомор украинцам))
До роботи пішком чуть більше години...
Якщо і в нас це настане, то не зрозуміло чи буде штраф за прогулянки по місту?
Миколаївська область...
Тем более, скоро и так не будет денег у населения, из за закрытия производств, заводов, магазинов. сферы услуг, транспорта, итд. а значит и отсутствия работы и зарплаты у всех граждан Украины.
Уничтожать людей, так уж уничтожать... Не короновирусом, так голодом.
Нет человека, нет проблемы.
Не будет живых людей не будет и короновируса.
Это железная логика власти.