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 Политика Украины, Киевские новости
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 С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко. ВИДЕО

С 23 марта пассажирский транспорт Киева будет перевозить только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критические важные сферы жизни Киева, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"С понедельника 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также работников стратегических предприятий", - сказал мэр в ходе видеобращения, передает Цензор.НЕТ.

Ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам.

По словам мэра, это ограничение не коснется частного транспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев завтра останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/v3183276
 
   
 Топ комментарии
 
Вот 100% сразу появятся объявления - "продам спецпропуск для поездок". И люди будут покупать. И ругать коррупцию.
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Сколько уже у власти,а Украинский язык не спромоглося выучить.Скоро ему другой пропуск выдадут.
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А спецпропуска будут через недельку-другую...
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А спецпропуска будут через недельку-другую...
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Сколько уже у власти,а Украинский язык не спромоглося выучить.Скоро ему другой пропуск выдадут.
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вислюк оманський - взірец "україномовного", теж зебіли йому пропуск "видадуть"...? С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 3702
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Не псуйте людям свято! 73% святкують! Сьогодні, 21 березня - Міжнародний День людей із синдромом Дауна.
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Да ему далеко до сынков активных ,которые в ландонах танцуют в футболках параша)))
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ЗЄбанат, ********** ще за Оман звіт не дав, а тут вже і за карантин, і за маски, і за уряд... Коли це гівно встигає стільки срати!???
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кацап, что - так и будешь повторять фейки от скабеевой?)) или у тебя другой методички - нет? С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 5406
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Та він і на кацапській меле нісенітниці. А як п'яний-взагалі треш.
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але Кличко - боксер.. йому можно.
Питання в іншому - хто п*издив в дитинстві, та продовжує це кожного дня - зеленського? С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 3652
Бо інакше нічим пояснити відбитий мозок у вислюка оманського
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Да кто бы сомневался!
Готовитесь к 25му в усиленном режиме!
https://petition.president.gov.ua/petition/88960 - вже є 24 687!

Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.

Автор (ініціатор): Свистович Михайло Богданович

Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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Что за бред? Президента народ выбрал не для того, что бы 25 000 подписало петицию и запретило ему что либо подписывать.
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Дурдом перенесено з неділі на понеділок..
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Вот 100% сразу появятся объявления - "продам спецпропуск для поездок". И люди будут покупать. И ругать коррупцию.
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У украинцев 2 основных желания в жизни государства: 1 - что бы не было коррупции. 2 - что бы кум все порешал.
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Зеля, БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ !!!
Украинцы благодарны тебе за такую "заботу". ***** клоунский! Как на работу/службу добираться????
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Ну, он же прохрипел как добираться - пешком, великом или на такси..
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На что люди будут жить?.. Кретин с обитыми мозгами...
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Кто-нить ответьте, на маршрутке можно будет проехать?
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придурок, а кто будет перевозить работников продуктовых магазинов??
власть - устраивает геноцид и голодомор украинцам))
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Да кто угодно. Лекарства подорожали. Овощи подорожали. (Вот уже сегодня лук стОит 17 гривен за кило, с неделю назад - около8-ми гривен был), морковка. капуста.... Все крупы, масло, бумага, мясо-молочка... скупили. Кому деньжата в карманчик пошли? Сейчас... подождите... очереди на заправках начнутся. Если нельзя на общественном транспорте, то как-то нужно добраться в пункт назначения. Самое страшное - экспорт всего, что можно экспортировать, будет продолжаться! "Ни смотря ни на что" - так было сказано! Опять наживаются! В итоге... На работу не все смогут поехать.Значит, денег скоро не станет и что тогда? Даже бартер не спасет... Я уже молчу об одиноких стариках, у которых ни денег особо нету, ни сил притащить хоть пару кг круп. ой... .
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Спецпропусками начнут торговать. Если альтернатива подохнуть с голода или заплатить взятку для оформления спецпропуска - будут платить взятку.
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Уявляю що почнеться в Києві з понеділка.
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Я поки що на карантині вдома...
До роботи пішком чуть більше години...
Якщо і в нас це настане, то не зрозуміло чи буде штраф за прогулянки по місту?
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В Киеве много органов госвласти - министерства, ведомства. По словам Зеленского они должны работать в обычном режиме, как быть с доставкой людей?
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Хай свої *сраковозки * з гаражів виганяють ! С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 9129
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Ага.. И все прям на маршрутках) ТАм лексус, поди, у самых нищих
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Мечта таксистов становится реальной,вопрос на сколько наглости хватит раз подымать цену,и бензин подешевел к тому же
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Жена говорит, что цены (пока) не поднялись. Поживем - увидим. Терпение ж не резиновое, вечно тянуться в любом случае не может.
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Ты совсем тупой? Ты хоть одну прогу такси открой и посмотри на цены! Такие же и подниматься не будут. КОГО ВОЗИТЬ, ВАСЯ???? Заказов и так стало втрое меньше.
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25 березня в Мінську вирішиться доля українців і України. Остаточний Геноцид і репресії ( як в 1918-1933 )неминучі.
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Кличко, Аваков, Зеленский не ответили на самый главный вопрос - как нищему населению не подохнуть с голода во время карантина.
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в 1918-1933 також не питали, їли своїх діточок.
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наоборот, они хотят что бы побольше населения сдохло с голоду... тогда и пандемия корононвируса пойдёт на спад, по их прикидкам
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спасение утопающих дело самих утоппающих
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Закройте ещё и продовольственные магазины, ведь там скопления людей!
Тем более, скоро и так не будет денег у населения, из за закрытия производств, заводов, магазинов. сферы услуг, транспорта, итд. а значит и отсутствия работы и зарплаты у всех граждан Украины.
Уничтожать людей, так уж уничтожать... Не короновирусом, так голодом.
Нет человека, нет проблемы.
Не будет живых людей не будет и короновируса.
Это железная логика власти.
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остаточне вирішення "українського питання". 1918-1933 покажуться квіточками. Росії не потрібне "фашистське" населення.
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Є десь ще таке в світових столицях? Операція "Буратіно" в розпалі.
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а маршрутка это частный вид или как?потомучто в гугл картах при построении маршрута пшет что и маршрутки тож не работают с 23
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Штуку баксов,как в америке дают. Или как всегда полицейскую дубинку!
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