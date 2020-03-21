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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:война (3764) Зеленский (4973) терроризм (18178) Минск (1323) Донбасс (20969) Лерос Гео (23) Сивохо (66)

 Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Без цензуры" речь пойдет о нардепе от "Слуги народа" Гео Леросе. Точнее о его увольнении с должности советника президента. Произошло это, очевидно, после того, как Лерос посоветовал президенту не идти на легализацию террористов ОРДЛО, да еще и публично.

Журналист Богдан Буткевич рассуждает, почему Владимир Зеленский отказывается слышать голоса, которые протестуют против капитуляции перед Россией? Как освобождение Гео Лероса от должности советника президента сигнализирует об опасности интеграции ОРДЛО в Украину по российскому сценарию? И кто она - внутренняя оппозиция к Ермаку и Зеленскому и что может сделать?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Позже ряд депутатов фракции "Слуга народа", среди которых был Гео Лерос, просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В интервью Цензор.НЕТ нардеп Лерос раскритиковал подписанные главой Офиса Президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса".

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса с должности внештатного советника президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Источник: https://censor.net.ua/v3183251
 
   
 Топ комментарии
 
Вова, скоро опять будешь в саунах Ростова концерты давать.
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Тем временем:
Ну хоть одна хорошая новость, открыли новое месторождение сланцевой нефти в США . Оценка компании RS Energy Group - до 230 миллиардов, больше, чем саудовское супергигантское месторождение Гавар. Вот теперь точно готовьтесь рашисты . Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса - Цензор.НЕТ 5834
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А Зеленский никого не слушает.Что бы быть дерьмом по жизни советы не нужны.Зеленский - совково пролетарский, хохляцкий жлобишка,попавший в нужное время в нужное место под солнцем.Все остальное у него свое,собственное.
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Вова, скоро опять будешь в саунах Ростова концерты давать.
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Тем временем:
Ну хоть одна хорошая новость, открыли новое месторождение сланцевой нефти в США . Оценка компании RS Energy Group - до 230 миллиардов, больше, чем саудовское супергигантское месторождение Гавар. Вот теперь точно готовьтесь рашисты . Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса - Цензор.НЕТ 5834
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а сечин там сейчас как раз прогнозирует уход сланцевой штатовской нефти с рынка и возврат барреля к $60 )
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Звільнення критиків, це слабкість, бо критики потрібні для прийняття правильних рішень! Критики мають першими показати слабкість позиції ще на етапі закритих дебатів і влада має прийняти рішення як вона буде діяти, оцінивши якість аргументів критиків! Якщо ці аргументи критиків слабкі, тоді можна на них не зважати, а якщо аргументи виглядають загрозливо для рейтнгів влади та ситуації в країні, тоді потрібно шукати інші рішення! Поки що Зеленський хапається за Єрмака як за людину яка хоч щось пропонує, інші взагалі не мають плану дій! Але ще є така людина як Гриценко, яку ненавидять всі олігархи бо бояться за свої статки, яких вони позбудуться якщо Гриценко отримає право приймати рішення!
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Сланцевики уже и под 30$ подстроились, так что стоит цене только подрасти, как они вновь заработают по полной. Чтобы этого не происходило, надо держать цену ниже 30, а для рашки это кирдык тоже.
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мну лично, терзает смутное сомнение, шо нефть, как основной источник, уже держится чисто искуственно и именно нефтяными корпорациями. тусня маска с электробатареями для авто и интеллектуальных домов, а так же всё большее появление на рынке аккуинструментов с аккумуляторами всё меньшими, всё большей ёмкости и всё большего напряжения, может иметь в своей тени, поиск посредника в продаже очень дешёвой электроэнергии для масс, вместо монтажа в домах или авто самих электогенераторов, производящих очень дешёвую электоэнергию. основой для зарождения такого сомнения, мну послужило высказывание тесловского менеджера на презентации первых моделей теслы-S. на язвительный вопрос одного из присутствовавших - а как вы собираетесь акку машины заряжать по пути, по мере разряда батареи?, тот ответил, что - уже сегодня, тесла готова поставить станцию быстрого заряда в любой указанной вами точке мира, в том числе хоть и в антарктиде. что он хотел этим сказать, дальнейших обьяснений не последовало.
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Когда жизнь ударит не шутя шута- вспомнит каждое предупреждение Народа, которое не услышал.Хотя при употреблении определенных субстанций он коммуникабельный.
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Наполеглива рекомендація для "Блазня", "блазенят" і "зедебілів" - ви або корону зіміть з голови, або німб... Надто забагато прикрас для однієї мозкової звивини..."
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вы ИМ лстите какя мозговая извилина скорее одна полуизвилина и та рефлекторная у доктора проктолога который... ну вы поняли.. почему он воно не слушает...да потому что воно тупое и бездарь он вообще страдает дислекцией речи это когда человек не способен говорить и думать или делать несколько вещей, нести отсубятину.. они просто заучивают тексты роли сценарий ..они не способны мывслить абстрагированно моделировать ситуации проигрывать варианты поведений даже отрицательные... чуть шаг в сторону от схемы сценария шпаргалки и все ступор поралич речевого аппарта... или бэ мэ ку-ку
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Бредни скудоумия.
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на жаль в нас зараз в Раді тільки Анал Табу
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Глядя на отношения Бубочки с Богданом, а теперь и с Ермаком - этого не скажешь))
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Лерос тоже гавно что и эти.
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О, зебіли, Фас!!! Зебіл зебіла образив, а потім Зебіл зебіла звільнив!!! Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса - Цензор.НЕТ 2418
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А Зеленский никого не слушает.Что бы быть дерьмом по жизни советы не нужны.Зеленский - совково пролетарский, хохляцкий жлобишка,попавший в нужное время в нужное место под солнцем.Все остальное у него свое,собственное.
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Мало "Зе Лоху" проблем, ему надо ещё больше разделить людей своими примирениями с путинскими убийцами.
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Разборки питерские...зекраина лягли и просют. А путен вводит и вводит .Со всех сторон. На радость зебильным скотам.
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Петюня луччче знает, что делать , не зря при нем процветали все
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Какой Минск? Кто там и с кем ведут переговоры? Полковник КГБ с генералами той же мафиозной организации. Кучма-полковник КГБ был ещё при совке, сейчас наверное генерал. Медведчук с капитана стартанул.
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**** Римма, родила говнюка дворового.
Теперь счастье в стране.
**** Римма довольна.
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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владимир

@gXGBE3mM4wcpgYz

#Зеленский на поверку оказался закомплексованым,недалёким микрофюрером. Прессует людей,которые позволили себе сказать правду о минском сговоре. Вот так и решается вопросы в украинской политике:пару лещей презу от Ермака-и за борт.
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Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, що мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
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як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...

кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
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а от і чергова брезня зЄлі для НАЗКа...- так що буде зЄля сидіти- буде....все тільки починаеться...

Чартер Зеленського з відпустки у січні оплатив Оман...-бачите, уже "Оман"...- чого б це..., нашому Президенту...

В Офісі президента повідомили Національному агентству з запобігання корупції, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент Володимир Зеленський, оплатив Оман.
Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков, передає «Радіо Свобода».
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков.
Також він зазначив, що після відповіді, 4 березня, НАЗК направило запит безпосередньо Володимиру Зеленському «для того, щоб він повідомив, хто оплачував відпочинок».
«Якщо сплачував хтось із членів родини, то закон не зобов'язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам сплачував і він про це не повідомив, то це факт порушення», - пояснив Новіков.
На відповідь у Зеленського, за законом, є 10 днів з моменту отримання листа. Очільник НАЗК зазначив, що якщо її не буде, то «складається протокол щодо ненадання необхідної інформації НАЗК».
Голова Нацагентства також уточнив: «У запиті ми попросили надати документи, що підтверджують витрати. Сподіваємося, вони будуть надані НАЗК, щоб зняти це питання відносно цієї ситуації в інтересах як суспільства, так і президента».
Нагадаємо, на початку січня 2020 року в ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський разом із дружиною поїхав на відпочинок в Оман. Однак в Офісі президента тоді заявили, що глава держави поїхав туди за власні кошти, але у нього там відбудуться важливі зустрічі.
Зокрема Зеленський обговорив торговельно-економічну співпрацю обох країн з оманським міністром.
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Маленькое, серливое,злопамятное и суперупертое. Его в Омане припугнули компроматом, вот ОНО и готово лизать жопу недомерку.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Підписуємо і поширюємо.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Сколько еще эих двое будет мародерить и унижать Украину.
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Вливание псевдо республик не допустимо, там нет адекватов и большинство поддерживает рашистский оккупационный режим, не нужен нам троянский конь, который вызовет тяжёлые последствия по криминалу и приведёт к настоящей гражданке
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Зы ,смотрите в youtub ролики Вадимыча "Одесская хунта" и убеждайтесь кого нам хотят впихнуть
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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