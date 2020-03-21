 Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса. ВИДЕО

Журналист Богдан Буткевич рассуждает, почему Владимир Зеленский отказывается слышать голоса, которые протестуют против капитуляции перед Россией? Как освобождение Гео Лероса от должности советника президента сигнализирует об опасности интеграции ОРДЛО в Украину по российскому сценарию? И кто она - внутренняя оппозиция к Ермаку и Зеленскому и что может сделать?
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Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Позже ряд депутатов фракции "Слуга народа", среди которых был Гео Лерос, просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.
В интервью Цензор.НЕТ нардеп Лерос раскритиковал подписанные главой Офиса Президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса".
20 марта Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса с должности внештатного советника президента.
Ну хоть одна хорошая новость, открыли новое месторождение сланцевой нефти в США . Оценка компании RS Energy Group - до 230 миллиардов, больше, чем саудовское супергигантское месторождение Гавар. Вот теперь точно готовьтесь рашисты .
Теперь счастье в стране.
**** Римма довольна.
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
владимир
@gXGBE3mM4wcpgYz
#Зеленский на поверку оказался закомплексованым,недалёким микрофюрером. Прессует людей,которые позволили себе сказать правду о минском сговоре. Вот так и решается вопросы в украинской политике:пару лещей презу от Ермака-и за борт.
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
Чартер Зеленського з відпустки у січні оплатив Оман...-бачите, уже "Оман"...- чого б це..., нашому Президенту...
В Офісі президента повідомили Національному агентству з запобігання корупції, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент Володимир Зеленський, оплатив Оман.
Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков, передає «Радіо Свобода».
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков.
Також він зазначив, що після відповіді, 4 березня, НАЗК направило запит безпосередньо Володимиру Зеленському «для того, щоб він повідомив, хто оплачував відпочинок».
«Якщо сплачував хтось із членів родини, то закон не зобов'язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам сплачував і він про це не повідомив, то це факт порушення», - пояснив Новіков.
На відповідь у Зеленського, за законом, є 10 днів з моменту отримання листа. Очільник НАЗК зазначив, що якщо її не буде, то «складається протокол щодо ненадання необхідної інформації НАЗК».
Голова Нацагентства також уточнив: «У запиті ми попросили надати документи, що підтверджують витрати. Сподіваємося, вони будуть надані НАЗК, щоб зняти це питання відносно цієї ситуації в інтересах як суспільства, так і президента».
Нагадаємо, на початку січня 2020 року в ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський разом із дружиною поїхав на відпочинок в Оман. Однак в Офісі президента тоді заявили, що глава держави поїхав туди за власні кошти, але у нього там відбудуться важливі зустрічі.
Зокрема Зеленський обговорив торговельно-економічну співпрацю обох країн з оманським міністром.
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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