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 В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей. ВИДЕО

Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока", - заявил он.

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Также, по его словам, с понедельника будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускали людей только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 зарегистрировали в Черновицкой области.

Источник: https://censor.net.ua/v3183223
 
   
 Топ комментарии
 
Уляна Супрун
10 год ·

"МОЗ України закупило тест-системи", "тести їдуть у регіони", "тести вже є у сімейних лікарів", "скоро буде достатньо тестів", "тестів вже є достатньо" - останні два місяці ми всі чуємо абсолютно різну інформацію про наявність тестів для виявлення інфікованих на SARS-CoV-2. Начебто вони є, але кількість проведених тестувань говорить про зовсім інше.
Водночас, останнім часом, особливо за кілька минулих днів, регулярно отримую повідомлення з різних регіонів країни, що зараз лікують багато пацієнтів з пневмоніями, і їх ніхто не тестує на наявність SARS-CoV-2. Бо тестів немає.
Замість вигадування нових підстав штрафувати чи затримувати людей, придумувати і передавати повноваження державних органів чи піаритися на "рішучих" заходах у протидії поширенню вірусу, треба негайно зайнятися налагодженням тестування людей.
Бо навіть якщо тести є, то тоді незрозуміло де вони, у якій кількості, і чому в таких умовах досі немає нормальної можливості їх робити. Наприклад, якщо тести доступні, можна було б створити просту платформу, де кожен може побачити, скільки тестів в регіоні, і де вони є. Це справа, яка займає кілька годин, але вже навіть такий ресурс дав би людям краще розуміння ситуації.
Відстежуванням тестів, закуплених за державний кошт, зайнялися Слідство.Інфо і опублікували свої спостереження в цьому матеріалі.https://www.slidstvo.info/texts/koronavirus-shho-ne-tak-z-testuvannyam/?fbclid=IwAR3CbF5i8RJRnPMuuao8VgEg9Xsq2n1dqKBsVfJXAEpVg97xDCby-D0NSjc
Справжнє піклування про здоров'я громадян, особливо в умовах пандемії, означає чіткі і реальні дії, які чесно та прозоро комунікують. У нас взагалі немає часу на задоволення чиїхось політичних амбіцій та імітацію діяльності. Треба діяти.
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Абсолютно правильно - дети это самые коварные носители вируса т. к. он у них в основном протекает бессимптомно, но они всех вокруг при этом активно заражают. И вот пришло такое онижедеть с очередного выгула и заразило свою любимую бабулю, которая по его вине сыграла в ящик.
И никто не посмеет сказать, что написанное выше не есть РЕАЛЬНОСТЬ и ДАННОСТЬ на сегодня.
Поэтому: онижедетей своих выгуливайте точно так, как вы выгуливаете своих кобелин, которых вы держите в двух-одно комнатных квартирах (!) по абсолютно неведомой для психологов причине. Наверное, пещерный инстинкт проявляется - спать вместе с псинами и их блохами в одном кубле для сугреву.
Так вот - с выгулом псин у вас проблем не возникает? Не возникает - обсираете вы ими все детские площадки, скверы и тротуары совершенно безнаказанно. Вот теперь пришла вам карма - выгуливайте напару с псинами и онижедетей. В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей - Цензор.НЕТ 1386
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Именно так. Смысл гриппа в том, что он опасен для детей. А этот вирус он опасен для взрослых, а дети скорее переносчики. Чтобы меньше переносили пусть дома сидят.
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Карантин,как и закон,один для всех.Вирус ведь возраст не спрашивает.
Понятно,что детей трудно дома удержать,но ведь риск заражения- это не достаточный повод
приказать своему чаду посидеть дома возле компа или телевизора три недели?
Или в Украине уже есть каста бессмертных? В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей - Цензор.НЕТ 7682
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Прямо таки каста. Хотя с больными на голову не спорят...
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голое тявканье. кроме хамства "аргументы" есть?
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І це пише людина яка ,зазвичай, хамить усім навколо,
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Це щось нове. Я повинен був це зафіксувати, може ще сервер зробити?
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Просто напомните. Я вообще не помню ни одного случая, нашего с Вам общения.
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Всі ці обмеження незаконні, тому що немає особливого правового режиму і тому ніхто не має право обмежувати права громадян на вільне пересування, на користування транспортними засобами, на ведення торгівлі, на мирні зібрання! Влада випала з правового поля Конституції України ще 6 років тому, коли не захотіла вводити Воєнний стан після нападу росії і зараз йде продовження ідіотського порушення Конституції України! Якісь антиконституційні закони про карантин приймаються, якісь обмеження вводяться без оголошення Воєнного стану! Що це за куйня! Бігом повертатись в правове поле Конституції та оголошувати Воєнний стан!
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На человека в состоянии паники логические аргументы действуют плохо... Всё же попытаюсь. Мера считается разумной (условие необходимое, но не достаточное!) если от нее пользы статистически значимо больше, чем вреда. Будешь возражать?
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Для логики - человек до 14 лет является недееспособным, за него ответственность несут его родители, по-этому пускай родители лично следят за тем, чтобы ребенок не заразился на улице.
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Посмотрим что ты запоешь, ЕСЛИ тебя или твоих близких это коснется.
Я тебе этого не желаю, но все же.
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примитивная манипуляция. попробуй поменять памперсы на сухие, может после этого обретёшь способность понять, что корона - далеко не самый главный фактор опасности в этой жизни. думаю "решительные меры" от паникёров уже убили намного больше народа, чем вирус.
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Расскажи про манипуляции итальянцам, там четыре недели назад было все ОК.
Посмотрел статистику по Украине. 1 марта 2 случая с подозрением. 20 марта три случая смерти, 26 подтвержденных случаев, 209 под подозрением.
КАК вам такая динамика. Если будем делать вид, что ничего не происходит, то что происходит сегодня в Италии покажется детским лепетом, особенно учитывая что в Украине всего 989 аппаратов для исскуственной вентиляции легких.
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Не истери. Даже в Италии ситуация далека от катастрофы. Я не про фашистские меры. Это действительно катастрофа. Вижу больше вреда от борцунов с вирусом, чем от вируса.
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Кирюха, в Італії таки катастрофа, ви вам ще Муссоліні не хватає ? А у нас прорахуйте ситуацію на один крок, коли вірусоносіїв трохи стане більше, з вірусом вже ніхто не впорається, буде стояти питання як сьогодні на росії, там прийняли , що жертв чс треба ліквідовувати максимально гуманними способами.
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Що не так ? Я вважаю , що в цілому в Україні правильні кроки роблять, ..
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нет, это пример италии,где отличная медицина и ужас в стране
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А как начальники жаждут всех к ногтю. Аж слюни пускают!
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Уляна Супрун
10 год ·

"МОЗ України закупило тест-системи", "тести їдуть у регіони", "тести вже є у сімейних лікарів", "скоро буде достатньо тестів", "тестів вже є достатньо" - останні два місяці ми всі чуємо абсолютно різну інформацію про наявність тестів для виявлення інфікованих на SARS-CoV-2. Начебто вони є, але кількість проведених тестувань говорить про зовсім інше.
Водночас, останнім часом, особливо за кілька минулих днів, регулярно отримую повідомлення з різних регіонів країни, що зараз лікують багато пацієнтів з пневмоніями, і їх ніхто не тестує на наявність SARS-CoV-2. Бо тестів немає.
Замість вигадування нових підстав штрафувати чи затримувати людей, придумувати і передавати повноваження державних органів чи піаритися на "рішучих" заходах у протидії поширенню вірусу, треба негайно зайнятися налагодженням тестування людей.
Бо навіть якщо тести є, то тоді незрозуміло де вони, у якій кількості, і чому в таких умовах досі немає нормальної можливості їх робити. Наприклад, якщо тести доступні, можна було б створити просту платформу, де кожен може побачити, скільки тестів в регіоні, і де вони є. Це справа, яка займає кілька годин, але вже навіть такий ресурс дав би людям краще розуміння ситуації.
Відстежуванням тестів, закуплених за державний кошт, зайнялися Слідство.Інфо і опублікували свої спостереження в цьому матеріалі.https://www.slidstvo.info/texts/koronavirus-shho-ne-tak-z-testuvannyam/?fbclid=******************************************************-D0NSjc
Справжнє піклування про здоров'я громадян, особливо в умовах пандемії, означає чіткі і реальні дії, які чесно та прозоро комунікують. У нас взагалі немає часу на задоволення чиїхось політичних амбіцій та імітацію діяльності. Треба діяти.
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сначала этот мэр требовал ЧП по всей Украине, потом только в Черновцах, теперь за детей взялся. клоуновирус-95.
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Дітвора мацає все кругом. Принесуть додому вірус на руках і заразять батьків.
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Именно так. Смысл гриппа в том, что он опасен для детей. А этот вирус он опасен для взрослых, а дети скорее переносчики. Чтобы меньше переносили пусть дома сидят.
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Когда то был у меня знакомый из Черновцов .Там одни цыгане .И они все с того региона ездят в Италию .А итальянцы это те же цыгане = при встречах целуются друг с другом ,облизывают друг друга .
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Хрень якась, 50 років живу в Чернівцях, циган бачив з 5 разів.
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Абсолютно правильно - дети это самые коварные носители вируса т. к. он у них в основном протекает бессимптомно, но они всех вокруг при этом активно заражают. И вот пришло такое онижедеть с очередного выгула и заразило свою любимую бабулю, которая по его вине сыграла в ящик.
И никто не посмеет сказать, что написанное выше не есть РЕАЛЬНОСТЬ и ДАННОСТЬ на сегодня.
Поэтому: онижедетей своих выгуливайте точно так, как вы выгуливаете своих кобелин, которых вы держите в двух-одно комнатных квартирах (!) по абсолютно неведомой для психологов причине. Наверное, пещерный инстинкт проявляется - спать вместе с псинами и их блохами в одном кубле для сугреву.
Так вот - с выгулом псин у вас проблем не возникает? Не возникает - обсираете вы ими все детские площадки, скверы и тротуары совершенно безнаказанно. Вот теперь пришла вам карма - выгуливайте напару с псинами и онижедетей. В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей - Цензор.НЕТ 1386
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Для зебілів: карантин це ізоляція, незалежно від того носій вірусу чи ні. А влаштовувати канікули - невігластво. Батьків треба штрафувати.
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Незебіл, поясни свою фігню, тільки нормально сформулюй!
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В Черновцах одни из первых заболевших это трое детей.
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против карантину в основном вроде порохоботики пищат, зебилы как раз вводят чп.
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Умные слова, но хорошо бы если бы он сказал где людям брать эти самые "средства индивидуальной защиты". В Китай за ними съездить? Или в Испанию? Или куда там ещё наши маски и респираторы попродавали?????
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В интернете куча советов и выкроек как самому сделать маску. Причем изготовленная маска на порядок лучше защищает от купленной в аптеке.
Что руки с нижнего места выросли, не сошьешь шесть слоев марли до кучи?
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Вася, что за манера переходить сразу на личности, тыкать и хамить? Как раз я в курсе, я медик, и пользуюсь своими, сшитыми из марли, но 90% населения не считают нужным. Они хотят купить красивую, имеют право, к тому же они ещё не понимают что главное не красота а безопасность.
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Вы считаете нормальной ситуацию продать свои маски и предлагать своему населению шить их самим? Вы считаете нормальным, что в то время, как весь Мир скупал маски, что когда Китай в наши маски бесплатно одел своё население, наши сволочи рассказывали со всех каналов и СМИ что маски неэффективны и почти бесполезны???? Вы не с АП, случайно?
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Кроме Китая НИКТО БЕСПЛАТНО маски населению не одевал. Но там вроде как коммунисты при власти, нам ведь такой вариант КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит?
Если вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужна маска сделайте ее, не тратте время на нытье в чате.
Я же не советую вам самостоятельно изготовить аппарат для искуственной вентиляции легких.
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В Чернівцях в аптеках нема масок, але вчора на вулицях роздавали безкоштовно.
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Всё правильно! Быдло должно быть в стойле и, если ходить, то строем!
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Ты смотри,черновицкий гений.На детей с родителями вирус не нападает.Также вирус не нападает если ты
идешь с важной целью!
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Підтримав паніку - допоміг москалям! Люди добрі, та невже ви не бачите що це тест на свідомість суспільства? Над нами знущаються, а ми не більш ніж бидло! Давайте ще вводьте комендантські години і перекривайте траси! Ще трохи і дотягнемо до "трійок" які посеред вулиці людей розстрілювали!
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это нарушение прав подростков.
где же они будут теперь курить и распивать слабоалкоголку?
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