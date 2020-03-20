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 "Наличие тестов может увеличить количество случаев заражения коронавирусом", - Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что увеличение количества проведенных тестов для определение коронвируса может увеличить количество инфицированных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

По словам Ляшко количество инфицированных людей может быть увеличено, когда увеличится количество проведенных проб на коронавирус. 

Источник: https://censor.net.ua/v3183203
 
 
 Топ комментарии
 
Офуеть! Чтобы уменьшить количество зараженных, нужно поменьше тестировать. Где-то в глубине души я об этом догадывался...
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Эта жемчужина детской логики должна быть помещена в раздел смешных детских фраз журнала для мам.
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Каждый протестированный сразу заражается короновирусом - вот она зеленая логика!
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Збільшення кількості тестів не збільшить кількість випадків заражень а збільшить кількість реєстрацій коронавірусу у вже заражених на коронавірус людей!
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Слід зауважити, що чувак пережеває за статистику, а не за народ.
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*********** без піаніно також не відразу впізнаєш.
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Шо воно мельнуло? Тести інфікують людей?
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Больше тестов - больше зараженных. Нет тестов - нет эпидемии.
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Собрался такой суровый трибунал(одного Ляшко уже будешь боятся).Человек растерялся .Ну и оговорился.Всем понятно ,но по выделываться всем хочется.Себя показать .Мол я тоже при чём.Ну вас.
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Раз оговорился - нефиг обижаться, что народ смеется.
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Вы бы йолку вспомнили и вместе с народом улыбнулись. Ситуации то разные.Но нет же.
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це навіть не оговорка, а опущене слово "зафіксованих", оскільки завжди оперують цим числом
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Про помрущих пенсионерах тоже оговорился!?
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ээээ.. немножко не так. Тесты увеличивают не количество случаев, а выявляемость уже имеющихся случаев. И это прекрасно - увеличение выявляемости!!!
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да...но имидж и прогнозы (да и все ненужные телодвижения, вместе с бравурной риторикой) такой статистикой пришибутся сразу
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Офуеть! Чтобы уменьшить количество зараженных, нужно поменьше тестировать. Где-то в глубине души я об этом догадывался...
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«Нада пєрєстать тестіраваться» (с)
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ясен пень !!!
заметь - подтвержденных случаев, а не псевдо-пневмоний...
а не самодиагностики с самолечением с самоизоляцией и с самоликвидацией
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это чистый нобель этого года в области медицины! )
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В январе от осложнений после простого гриппа умерло 600 Украинцев, мелочь какая. Все на борьбу с коронавирусом!!!
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осложнение под названием коронавирус
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Получается, тесты нужно запретить. И так остановить эпидемию.
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Ословірус, який вразив українців минулого року.
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Фактически, чувак честно признался, что никаких тестов в Украине и в помине не было ещё неделю, две назад... когда пандемия уже бушевала и в Китае и в Европе.
И лишь сейчас начинают появляться.
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Во даун дает. Не количество случаев заражения возрастет, а количество ВЫЯВЛЕННЫХ ))
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Он к тому, что тесты заражают, ты не понял, они не выявляют ))) он фееричный!
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феєричні - це хто такі висмоктані невідомо звідки "новини" постять і коментатори зі своїми комплексами неповноцінності
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Конечно, что именно так все и будет. Именно для этого тесты и нужны, чтоб обнаружить инфицированных. Или должно было быть наоборот? Коронавирус должег был испугаться тестов и самоликвидироваться?
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Тобто Ляшко печеться, що збільшення тестування зіпсує зеленій шоблі статистику.
Я правильно зрозумів?
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1 на юговотоке и в центре точно не говорят правду да и на западной уже так полезло что уже не в силах брехать
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Цей феричний довбень, - головний санітарний лікар "Наличие тестов может увеличить количество случаев заражения коронваирусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 852 "Наличие тестов может увеличить количество случаев заражения коронваирусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 852 "Наличие тестов может увеличить количество случаев заражения коронваирусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 852
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Як і уся влада)) наступна заява цього вилупка має бути ""наявність вакцини може зменшити кількість випадків зараження коронавірусом"
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Та,що,завгодно...Ляпи неконтрольовані...Розумова діяльність відсутня. А,загалом,це,вже,розмовляючі Трупи...
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Верните барыгу! При нём жилось как то спокойней и сытнее.
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вот по этому тестов и нет на местах , если они будут на местах никакой запрет на минимизацию использования их не подействует ,у врачей тоже есть кум,сват ,брат, и реальная ситуация вылезет наружу
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В январе отосложнений грипа???? умерло больше 600 человек. Вот для этого и нужно отсутствие тестов.
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Если закрыть глаза, то больных не будет видно, добавил Ляшко.
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А без тестирования эти тайные случаи либо гарантированно выздоровеют, либо в случае летального исхода, станут "смертью от пневмонии"...
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Если нагреть воду, она будет горячая.
Чтобы остановить вирус нужно просто не использовать тесты
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iдiот? ЗеБiл? проте, це одне i теж. iзолюйте придурка!
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Журналисты крутят заголовки и фразы как хотят... К чему вообще такая новость... Только что бы как-то унизить и выставить в непригодном свете... Человек не оратор, но зачем так...
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"Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом" "Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 4669 останній раз схожу херню я чув у радянські часи, "партія вчить, що газ при нагріванні розширюється"
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Наличие тестов покажет реальный звиздец)
И самое главное!!!
Виноваты в этом тесты))))))
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Нагадайте, а що зеленський зробив для боротьби з короновірусом? Те що тільки шкодить я знаю.
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Вот именно поэтому крадуцкий и против проведения тестирования и втирает всем про его якобы бесполезность
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Тест на вирус может ещё выявить кучу скрываемых вирусов у населения Украины. "Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 1569 А кому нужна нездоровая нация убиваемая Чернобылем и ахметовскими предприятиями.?
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только тест может дать ложнопозитивный и ложнонегативный результат
потому в Южной Корее тестировали всех и по 2 раза
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Перед Новым 1959 годом советскому художнику, дважды лауреату Сталинской премии Кокорекину  Алексею Алексеевичу, который рисовал картинки в сатирических журналах о вяличии СССР перед загнивающим Западом Советское правительство разрешило поехать в дружественную Советскому союзу Индию.

Этот Кокорекин в Индии решил посмотреть умерших индийдев при омовении в реке Инд а потом сожжении индусов. В начале 1960 года он приехал домой в СССР, и привез в Москву, давно как-бы в нормальном мире исчезнувшую болезнь Черную оспу, которая считалась в Европейском сообществе уже давно почти побежденной.

Результат официально (это по советским источникам, сами понимаете) умерших от Черной оспы только в Москве за месяц 9 000 человек, Каждую неделю укол делали 1,5 млн. человек..

Умер сам Кокорекин, умерли все врачи, которые его обследовали и боялись говорить, что у него Черная оспа а говорили, что у него просто грипп, умерли все лечащие его врачи и медсестры.
Из родственников и друзей, которые с ним общались и которым он привез из Индии подарки осталось в живых только два человека..
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За такі обмовки політиків і чиновників журналісти раніше присвоювали титул «нога в роті».
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Дмитрий

@dmitriypaut

С увеличением количества тестов в Украине, количество заражённых короновирусом растёт. Паралич власти всё заметнее. Пойти по рузьге пути,типа у нас ничего нет,не получилось. Враги типа Кличко и Порошенко завезли тесты. Куда смотрель Баклановым и Сабаков? Хотя Сабаков ждёт ЧП
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Надо просто перестать дышать! Тогда никто точно не заболеет! Половым путем этот вирус не передается. Вот и вся стратегия от Зекоманды
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Количество протестированных на 17 марта по странам.
"Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 4413
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Отже потрібно відмовитись від тестів. Тоді взагалі ковід-19 реєструватись не буде.
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Однако, сторонники Зеленского могут быть спокойны - их спасет Зеленский, и коронавирус их обойдет стороной. Зе-религя, она такая. И конечно, во всём виноват Порошенко.
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Зеленский говорит, что в ближайшие 48 часов из Китая прилетит 1 миллион масок взамен 160 миллионов масок, вывезенных слугами из Украины перед эпидемией. Нетрудно подсчитать, что украденное слугами такими темпами вернут только к январю 2021.
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Интересно, сколько в Украине проведено тестов. В Беларуси, где в 4 раза меньше населения, и где президент называет отношение к коронавирусу "не иначе как психозом" сделано 19 тыс тестов. Кстати, то что он называет это психозом, я называю это своеобразной риторикой, которая нельзя сказать, что мне нравится, но по сути в Беларуси делается более менее все нормально.

Кстати, В Молдове коронавирусом заболели четыре человека после поездки в Украину, где они были в Почаевской лавре.
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Макака, - Що бачу,те співаю "Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9413 "Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9413 Поц,яким витерли вокзальний сортир
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Зебилы! Тесты могут не увеличить количество зараженных, а уточнить статистику, мля"! "Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом", - Ляшко - Цензор.НЕТ 2135
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