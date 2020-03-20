 "Наличие тестов может увеличить количество случаев заражения коронавирусом", - Ляшко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
По словам Ляшко количество инфицированных людей может быть увеличено, когда увеличится количество проведенных проб на коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
По словам Ляшко количество инфицированных людей может быть увеличено, когда увеличится количество проведенных проб на коронавирус.
https://www.youtube.com/watch?v=OUZ81JoKUq0
заметь - подтвержденных случаев, а не псевдо-пневмоний...
а не самодиагностики с самолечением с самоизоляцией и с самоликвидацией
И лишь сейчас начинают появляться.
Я правильно зрозумів?
Чтобы остановить вирус нужно просто не использовать тесты
И самое главное!!!
Виноваты в этом тесты))))))
потому в Южной Корее тестировали всех и по 2 раза
Этот Кокорекин в Индии решил посмотреть умерших индийдев при омовении в реке Инд а потом сожжении индусов. В начале 1960 года он приехал домой в СССР, и привез в Москву, давно как-бы в нормальном мире исчезнувшую болезнь Черную оспу, которая считалась в Европейском сообществе уже давно почти побежденной.
Результат официально (это по советским источникам, сами понимаете) умерших от Черной оспы только в Москве за месяц 9 000 человек, Каждую неделю укол делали 1,5 млн. человек..
Умер сам Кокорекин, умерли все врачи, которые его обследовали и боялись говорить, что у него Черная оспа а говорили, что у него просто грипп, умерли все лечащие его врачи и медсестры.
Из родственников и друзей, которые с ним общались и которым он привез из Индии подарки осталось в живых только два человека..
Дмитрий
@dmitriypaut
С увеличением количества тестов в Украине, количество заражённых короновирусом растёт. Паралич власти всё заметнее. Пойти по рузьге пути,типа у нас ничего нет,не получилось. Враги типа Кличко и Порошенко завезли тесты. Куда смотрель Баклановым и Сабаков? Хотя Сабаков ждёт ЧП
Кстати, В Молдове коронавирусом заболели четыре человека после поездки в Украину, где они были в Почаевской лавре.