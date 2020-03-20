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 На Харьковщине коронавируса нет, его диагностировали у харьковчанки, которая находится в Киевской области, - Кучер. ВИДЕО

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер утверждает, что на территории области нет инфицированных коронавирусом.

Об этом Кучер сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулось 11 марта из Франции и с тех пор и до сих пор находится на территории Киевской области", — сказал он.

"По состоянию на этот час, на территории региона зафиксированных больных коронавирус не состоит", — добавил Кучер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Два новых случая коронавируса зафиксированы на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ

Ранее вечером 20 марта Центр общественного здоровья сообщил, что в Украине подтверждено 2 новых случая заболевания COVID-19, один из них — в Харьковской области. Всего по состоянию на вечер пятницы в Украине зафиксировано 29 случаев коронавируса.

На Харьковщине коронавируса нет, его диагностировали у харьковчанки, которая находится в Киевской области, - Кучер 01

Источник: https://censor.net.ua/v3183198
 
 
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В Северной Корее так же нет короновируса заявил Ким Чер Ын
Был один кореец у которого тест подтвердил наличие короновирруса.
Его немедленно расстреляли. Всё. Теперь короновируса нет в С.Корее.
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Ну и кулли тамам, аль хам ду лилля...
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Та недолго ждать - там еще 30 тысяч за кордоном, да и свежеприехавшие еще не дозрели..
В Италии первые были зарегестрированы 22 февраля... и вот прошел месяц...
В италии первичных были единицы, суолько инфицированых в 50 тысячах....
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В МОЗ призвали всех отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Также следует есть здоровую пищу и избегать напитков, содержащих сахар.
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Нужно всех инфицированных размещать вдоль российско украинской границе вместо мин и с хорошим питанием
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Врет! А подписки о неразглашении с мёд работников кто требует? Это же скоро все вскроется!
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