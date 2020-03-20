 На Харьковщине коронавируса нет, его диагностировали у харьковчанки, которая находится в Киевской области, - Кучер. ВИДЕО

Об этом Кучер сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулось 11 марта из Франции и с тех пор и до сих пор находится на территории Киевской области", — сказал он.

"По состоянию на этот час, на территории региона зафиксированных больных коронавирус не состоит", — добавил Кучер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Два новых случая коронавируса зафиксированы на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ

Ранее вечером 20 марта Центр общественного здоровья сообщил, что в Украине подтверждено 2 новых случая заболевания COVID-19, один из них — в Харьковской области. Всего по состоянию на вечер пятницы в Украине зафиксировано 29 случаев коронавируса.