EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  468  10
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3707) железная дорога (1150) карантин (619) Польша (5135) эвакуация (631) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, которыми вернулось более 2 400 украинцев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сразу по прибытию в вагоны поездов поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Пассажирам измерили температуру, во всех прибывших она была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало. Также был проведен опрос о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый из пассажиров подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД

Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба 02

Отметим, что сегодня ожидается прибытие еще одного поезда из Перемышля. Кроме того, еще два таких рейсы для эвакуации наших соотечественников запланировано на завтра.

Источник: https://censor.net.ua/v3183148
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не вздумайте їх у обсервацію помістити!
нехай розповзаються по Україні!
 показать весь комментарий
 
 
Большая их часть вернеться в Польшу скоро.
 показать весь комментарий
 
 
Це якась рулетка. Комусь випаде красне, комусь чорне. На жаль i зеро можливе.
 показать весь комментарий
 
Брехун оманський робить на цьому дешевий піар.
 показать весь комментарий
 
Блин, из за поребрика везут всех! Конечно єто нада делать, они наши граждане.
НО блин ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ, к себе ДОМОЙ из Киевской области (не из самого Киева)
не могу доехать??? КТО мне поможет?
 показать весь комментарий
 
"Едем мы, друзья,
В родные края,
Станем старосёлами
И ты и я".
 показать весь комментарий
 
І ні одна ***** не напялила маску! Через тиждень буде 2400 лежачих, бо всі вони хворі на голову!
 показать весь комментарий
 
Теперь за епидемию отвечает только ЗЕмудак.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх