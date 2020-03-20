 Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сразу по прибытию в вагоны поездов поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Пассажирам измерили температуру, во всех прибывших она была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало. Также был проведен опрос о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый из пассажиров подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

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Отметим, что сегодня ожидается прибытие еще одного поезда из Перемышля. Кроме того, еще два таких рейсы для эвакуации наших соотечественников запланировано на завтра.