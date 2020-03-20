 Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сразу по прибытию в вагоны поездов поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Пассажирам измерили температуру, во всех прибывших она была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало. Также был проведен опрос о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый из пассажиров подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня ожидается прибытие еще одного поезда из Перемышля. Кроме того, еще два таких рейсы для эвакуации наших соотечественников запланировано на завтра.
нехай розповзаються по Україні!
НО блин ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ, к себе ДОМОЙ из Киевской области (не из самого Киева)
не могу доехать??? КТО мне поможет?
В родные края,
Станем старосёлами
И ты и я".