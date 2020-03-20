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 Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов самоизолировался из-за подозрения на коронавирус. ВИДЕО

Глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов находится дома на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус.

Топ-менеджер "Нафтогаза" сообщил о самоизоляции на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура - 37,5. Я, в соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом НАК "Нафтогаз Украины", самоизолировался, сижу дома, никуда не выхожу, минимизировал контакты со всеми с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так сидеть до того момента, пока все вопросы будут сняты", - рассказал он.

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"Андрей сдал анализ и ожидает получить результат в начале следующей недели. Финального результата, который подтверждал или опровергал бы наличие антител к коронавирусу, пока нет. Мы сообщим о результате, когда он будет готов", - сообщили в "Нафтогазе"

Врач-эпидемиолог и отец Андрея Фаворова - Михаил Фаворов в эфире Эхо Москвы сообщил, что его сын вместе со своей женой все-таки заболел коронавирусом, но уже чувствует себя лучше.

"Мой сын находился здесь, пока я был в Турции, он находился здесь у нас дома в Атланте. А потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. И мы не можем сказать, в каком точно из самолетов, в каком аэропорту и где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померял и порядка 38-ми, и начался вот этот характерный сухой лающий кашель", - сообщает Фаворов-старший.

По словам отца, Андрей Фаворов сдал анализы в понедельник, 16 марта, и получил положительный результат. На следующий день заболела его жена.

Также Фаворов-старший заявил, что болезнь уже отошла.

"Можно считать, что сегодня они первый день без температуры и постепенно выздоравливают", - резюмирует он.

Источник: https://censor.net.ua/v3183104
 
 
 Топ комментарии
 
А якщо б таким "топ-мєнєджєрам" Нафтогазу не призначали захмарно великі зарплати і премії, а заощаджені кошти використали для устаткування лікарень - чи портібен був би зараз піар Порошенка з закупівлею 2 (двох) апаратів ШВЛ?
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Лучше б он самоубился вместе со всем их кодлом
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Та з його зарплатою він вже давно самоізолювався і думає, що і дітки його вже самоізольовані.
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Та з його зарплатою він вже давно самоізолювався і думає, що і дітки його вже самоізольовані.
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А якщо б таким "топ-мєнєджєрам" Нафтогазу не призначали захмарно великі зарплати і премії, а заощаджені кошти використали для устаткування лікарень - чи портібен був би зараз піар Порошенка з закупівлею 2 (двох) апаратів ШВЛ?
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Лучше б он самоубился вместе со всем их кодлом
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С зарплатой в несколько сотен тысяч можно на работу не ходит....
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надеюсь с Коболевым облизаться успел ?
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