 "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта контролера и "лишнего" пассажира опубликована в соцсетях. По данным авторов видео, потасовка произошла в Киеве.

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