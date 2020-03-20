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 Происшествия, Киевские новости
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 "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве. ВИДЕО

Пассажир вытолкал из троллебуса контролера, когда не разрешил ему войти в салон из-за карантинных ограничений. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта контролера и "лишнего" пассажира опубликована в соцсетях. По данным авторов видео, потасовка произошла в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/v3183097
 
   
 Топ комментарии
 
зєбіли не ховайтесь, виходьте!!!!!!

"Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 7578
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Животное, как и остальные из 73% братства
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Знаете что самое интересное - ведь он может голосовать на выборах! Мало того он 100% голосовал и я даже знаю за кого
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от так би хто зєльонского з ОП виштовхнув "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 6820
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Схоже,не вечр...Судячи по натяках Дійсності(Зєльоної)
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народовластие, все президенты - имеет право
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"Село неначе почорніло, Неначе люди подуріли ...."
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Животное, как и остальные из 73% братства
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Це був саме той, хто за російського шпигуна Пєцю голосував
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а я ж говорил...меж бровок - зелененькую точку (не красную...чтоб с индусами не путать)))
или тату на лобике (опять - с лобком не путать))) чтоб видно было кем гордиться ))))
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Знаете что самое интересное - ведь он может голосовать на выборах! Мало того он 100% голосовал и я даже знаю за кого
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Это не самое "инттересное", а самое печальное. Только институт негражданства спасет Украину
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Випхати водія, самому сісти за кермо і довести транспорт до своєї останівки (кому з пасажирів їхати далі - що ж, не пощастило...)
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Один малолєтка так робив в Рівному, викрав автобус і розвозив пасажирів, поки менти не зупинили
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Зелена реальність....А,пасажир правий "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 6806
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10. Типа вирус умеет считает только до десяти и остальных злобно кусает.
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Нелох ездит на велике, а этому видите ли персональный траллик подавай...
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Фактори, що провокують агресію - гострий дефіцит важливих для виживання умов (засобів): загроза голодної смерті (нестача їжі, води), спека, скупченість людей... "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 6979
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Даешь ещё таких случаев. может дойдет что метро открывать надо
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Ваше счастье панове, шо у вас запрещено ношение оружия))))
С такими дебилами было бы мноооого жмуров
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Много но недолго, потом было бы меньше дебилов.
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Це не наше щастя, а щастя подібних дебілів.
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Це сумно але на таких потрібно викликати поліцію і штрафувати на багато, а декому (якщо здоровий бугай) поліція мала би робити фізичні зауваження.

Інакше, дуже скоро будемо мати багато, багато хаосу.
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Ага спочатку зробили проблему а тепер героїчно її вирішувати
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специально людей стравливают. идиотская мера про 10 человек в огромном троллейбусе или трамвае. я понимаю - все сидячие. но гонять пустой общественный транспорт потому что так решил осел оманский - верх глупости
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Треба організувати термінову евакуацію літаками усіх на роботу зранку і ввечері. Ми ж не можемо залишити в біді українців.

Кожному українцю по літаку, безкоштовний доліт до місця праці, обіди та няню. Штурмуйте посольства свого міста, вимагайте від консульств щоденної евакуації та забезпечення своїх прав!
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Зеленский 10-й, - пора его выкидывать нах..
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То у нас школу только каждую сотую будут ремонтировать а теперь и пасажиры тольуо по десять та вроде и фашисты каждого одинадцотого расстреливали,как пасульов говорит СОВПАДЕНИЕ?
Должны были сделать не по 10 а исключительно сидячие и штрафовать не водителя а того кто стоит.
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Ты аваковские чтоли штрафовать ? Да я вас умоляю - это же надо задержать, установить личность / найти где он живет и уже тогда штрафовать ... А водитель вот он
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То ли еще будет. А где "мусорА",кстати? Ведь зелеплесень вещала,что патрули будут на каждой остановке. А ихний в пахан это время в "ферму" играет на заседании кабмина. У него всё нормально. Главное побольше пиара.
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сейчас ему надо ехать и он выкидает кондуктора , завтра он будет срывать маску с врача потому что ему нужна маска , потом банк и самолет ? Большой Большой П ему надо что бы он понял что такое НЕЗЯЯЯ!!!!
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Та покуй на бідняків, хай закриються вдома і ждуть голодної смерті, головне всіх перевозити вчасно з шоппінг-турів та теплих пляжів. Еліта не повинна страждати, а чернь хай завертається!
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P.S. Ось такі, як ці два дядьки-бідолахи сьогодні оплати безкоштовний приліт інкубаторів-коронавірусів.
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не по этому , ты выбрал власть ,власть приняла закон , выполняй его --- дискуссию почему,зачем, мне надо -- оставь на выборы
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Заватр влада прийме закон, що я маю сидіти вдома і вмерти з голоду, щоб відправите ще один борт за дівчинкою з песиком і ...?

Ну хз, мені не шкода, здохнути так здохнути. Але є ще близькі рідні, діти .. Їм також подихати?
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Це не кондуктор, це контролер... У кондукторів форма інша! Контролерам нікуди їхати не треба, можуть і почекати))
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ЧТО правильно? А какая разница для поездки на автобусе или машине, выкинет тебя из твоей машины( ну ему же надо ехать ) достаточный аргумент ?
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Це не його тролейбус, контролери по різних тролейбусах взагалі-то шастають і перевіряють, якщо ти не знаєш...
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еще раз , это ТОБОЙ ВЫБРАННАЯ ВЛАСТЬ ПРИНЯЛА ЗАКОН, а закон не дискуссия
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ви, обидва зебіли - краще один одного виштовхайте, десь по курсу в Ростов. Або ж на луГАНДОН
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Я думаю что ты, если введут правило ректального измерения температуры перед посадкой в автобус, с радостью булки перед контролером раздвинешь.
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Украина это совок засратый, неужели тут никто не не понял.
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Свѣршилось братіе! Лѣкарствъ нѣтъ масокъ нѣт а выздоровел чѣловекъ

Зеленский: в Украине есть первый выздоровевший от коронавируса

"Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 3334

Презедент Зеленский сообщил, что в Украине есть радостная новость - первый пациент выздоровел от коронавируса. Житель Черновцов, у которого был подтвержден COVID-2019, получил повторный отрицательный тест на коронавирус, его сегодня выписывают из больницы, и он возвращается домой.

Зеленский поблагодарил всех, кто остается дома, и призвал граждан помочь своим родственникам, особенно старшим, чтобы они не покидали дом, и сократили до минимума свои контакты.
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Хто не скачить той москаль. Завтра з 9 до 10 ранку, хто не скачить той ЗЮ дебіл.
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берите пример с тети Розы "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 229.анакойхер ее фамилиё.как раз по ситуации



Тётя Роза

Включилась в борьбу с пандемией. Сегодня не выйду на улицу.
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кто десятый? ... кто фрайер сегодня?... иди нах отсюда))... Новые реалии жизни
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Вообще-то в такой ситуации контролёров вообще нахер отменить, транспорт сделать бесплатным и по пропускам (врачи, ЖКХ, аптеки, продуктовые магазины, полиция и т.п.).
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Бидло...у нас би мiг за цю движуху на пару рокiв загремiти на кiчман..а в Украiнi все попусте..Коли вже люди в Украiнi навчться поважати один одного ?Це ж так просто!Поважати закон.Коли вже загальна культура буде на рiвнi хоча б Румунii ?
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У меня по площадке сосед, ярый поклонник был Зе..
И шо вы думаете?
Не прошло ровно пол года, как он , и вся его семейка проклинают Зе и все что с ним связанно..
А знаете почему?
Мой сосед работал не последним человеком в гор газе, а теперь его и его жену, ****** пол говно ногой, и посадили на их местах людишек Зе!
Теперь вспоминают Порошенко, и говорят что при барыге Порохе такого беспредела не было..
А я **** ржу..
Так вам и нужно шкуры!
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Было когда-то "Шоу довгоносиків" и там один из героев нашел волшебную лампу.
Какие желания он загадал.. ?
1, Чтобы всем было плохо, одному мне хорошо.
2, Ведро бриллиантов и пять долларов.
3, Уже не помню
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а шо воно поможе 10 чи 20 . просто перевозити хто в масці . як з вірусом то маска не дасть заразити інших
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Власть, это все благодаря вам! Нсхера вы устраиваете этот цирк, отменяйте к ****** транспорт, хай олени ногами ходят
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Что такое, жена не дала? Или у него нет жены?
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Ідентичне бидло замочив ветеран біля метро Чернігівської.
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Типичный скот. Водиле терпения и газовый балончик)
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До анти-зильонского майдана уже совсем рукой подать )))
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электорат зеленского в чистом виде. ведь быдло голосует за такое же быдло
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Хто пише, що це кондуктор, той явно НЕ КИЯНИН! В таких сірих курточках у нас контролери ходять!
Не виправдовую поведінку цього хлопа, але дійсно, чому контролер має чиєсь місце займати? Дозвольте перевозить пасажирів на всіх сидячих місцях у транспорті (і в масках). І відкрийте мля метро!
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А на продажном Цензоре скоро уже год будет, как обиженные ждут нового Майдана и мечтают, чтоб згинула вся зелень, а вместе с ними сдохли и 73%. Типичная логика попущенцев - под любой новостью обсуждать Зеленского "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 4139
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