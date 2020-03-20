 "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта контролера и "лишнего" пассажира опубликована в соцсетях. По данным авторов видео, потасовка произошла в Киеве.
5321 71
Материалы по теме: Коронавирус и карантин
+28
зєбіли не ховайтесь, виходьте!!!!!!
+16
Животное, как и остальные из 73% братства
+12
Знаете что самое интересное - ведь он может голосовать на выборах! Мало того он 100% голосовал и я даже знаю за кого
или тату на лобике (опять - с лобком не путать))) чтоб видно было кем гордиться ))))
С такими дебилами было бы мноооого жмуров
Інакше, дуже скоро будемо мати багато, багато хаосу.
Кожному українцю по літаку, безкоштовний доліт до місця праці, обіди та няню. Штурмуйте посольства свого міста, вимагайте від консульств щоденної евакуації та забезпечення своїх прав!
Должны были сделать не по 10 а исключительно сидячие и штрафовать не водителя а того кто стоит.
Ну хз, мені не шкода, здохнути так здохнути. Але є ще близькі рідні, діти .. Їм також подихати?
Зеленский: в Украине есть первый выздоровевший от коронавируса
Презедент Зеленский сообщил, что в Украине есть радостная новость - первый пациент выздоровел от коронавируса. Житель Черновцов, у которого был подтвержден COVID-2019, получил повторный отрицательный тест на коронавирус, его сегодня выписывают из больницы, и он возвращается домой.
Зеленский поблагодарил всех, кто остается дома, и призвал граждан помочь своим родственникам, особенно старшим, чтобы они не покидали дом, и сократили до минимума свои контакты.
Тётя Роза
Включилась в борьбу с пандемией. Сегодня не выйду на улицу.
И шо вы думаете?
Не прошло ровно пол года, как он , и вся его семейка проклинают Зе и все что с ним связанно..
А знаете почему?
Мой сосед работал не последним человеком в гор газе, а теперь его и его жену, ****** пол говно ногой, и посадили на их местах людишек Зе!
Теперь вспоминают Порошенко, и говорят что при барыге Порохе такого беспредела не было..
А я **** ржу..
Так вам и нужно шкуры!
Какие желания он загадал.. ?
1, Чтобы всем было плохо, одному мне хорошо.
2, Ведро бриллиантов и пять долларов.
3, Уже не помню
Не виправдовую поведінку цього хлопа, але дійсно, чому контролер має чиєсь місце займати? Дозвольте перевозить пасажирів на всіх сидячих місцях у транспорті (і в масках). І відкрийте мля метро!