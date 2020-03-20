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 Киевские новости
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 КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты. ВИДЕО

Коммунальные предприятия, входящие в состав Коммунальной корпорации "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляют мытье дорог и искусственных сооружений, в том числе с применением моющих средств.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Дороги моют в круглосуточном режиме. 

"Кроме того, столичные дорожники продолжают санитарную обработку и дезинфекцию подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и посадочных площадок. Проводится обязательная дезинфекция поручней, перил, скамеек", - рассказал Густелев.

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В пресс-службе КГГА отметили, что подземные переходы, остановки и тд. обрабатывают хлоргексидином производства "Киевводоканала". "Раствор является сертифицированным и полностью безопасным для людей", — сказано в сообщении.

КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты 01КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты 02

Источник: https://censor.net.ua/v3183095
 
 
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насчет "полностью безопасного" бабушке своей расскажите... она старенькая, может и поверит... КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты - Цензор.НЕТ 4525
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Хлоргексидин - антисептический препарат, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий (Treponema pallidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, кроме микобактерий туберкулёза); простейших (Trichomonas vaginalis). Препарат стабилен и после обработки им кожи (рук, операционного поля и др.) сохраняется на ней в некотором количестве, продолжающем давать бактерицидный эффект.
Препарат сохраняет активность в присутствии крови, гноя, хотя несколько сниженную. К хлоргексидину слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., устойчивы - кислотоустойчивые формы бактерий. На споры бактерий хлоргексидин действует только при повышенной температуре.
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До лампочки гастеров тысячами завозите среди которых хворые
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КГА устраивает очередное порно-шоу?
Улицы должны обрабатываться как в Китае, чтобы добиться того же результата - остановки вируса.
КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты - Цензор.НЕТ 8327
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Ерунда. С вертолётов рюкзакова , куда зрелищнее было бы ))
Нет, ну серьезно - они действительно считают, что три калечных автомойки чего-то там пописяют разок в сутки под бровку и уже сразу «пэрэмога»?!
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При Косаківському і Омелі, до речі, вулиці мили регулярно! А потім забули (чи забили). От досі не розумію, чому вулиці перестали мити. Сміття чистять машинами зі щітками, а от поливать припинили. Залишилися спогади дитинства - свіжість від политих вулиць вранці вліту...
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