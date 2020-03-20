 КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты. ВИДЕО

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Дороги моют в круглосуточном режиме.
"Кроме того, столичные дорожники продолжают санитарную обработку и дезинфекцию подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и посадочных площадок. Проводится обязательная дезинфекция поручней, перил, скамеек", - рассказал Густелев.
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В пресс-службе КГГА отметили, что подземные переходы, остановки и тд. обрабатывают хлоргексидином производства "Киевводоканала". "Раствор является сертифицированным и полностью безопасным для людей", — сказано в сообщении.
Препарат сохраняет активность в присутствии крови, гноя, хотя несколько сниженную. К хлоргексидину слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., устойчивы - кислотоустойчивые формы бактерий. На споры бактерий хлоргексидин действует только при повышенной температуре.
Улицы должны обрабатываться как в Китае, чтобы добиться того же результата - остановки вируса.
Нет, ну серьезно - они действительно считают, что три калечных автомойки чего-то там пописяют разок в сутки под бровку и уже сразу «пэрэмога»?!