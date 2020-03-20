 СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управленияф СБ Украины в Харьковской области Вячеслав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что четверо организаторов нелегального бизнеса создали в областном центре сеть подпольных салонов по оказанию интимных услуг. Участники преступной группировки подыскивали женщин, которые находились в трудном материальном положении. Они предлагали высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе "оформления на работу" склоняли к занятию проституцией. По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в незаконную деятельность более 100 девушек", - говорится в сообщении.

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"Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи", - добавили в СБУ.

В ходе операции сотрудники СБУ провели 9 обысков, в частности, в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.







