 СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управленияф СБ Украины в Харьковской области Вячеслав Абдула, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы установили, что четверо организаторов нелегального бизнеса создали в областном центре сеть подпольных салонов по оказанию интимных услуг. Участники преступной группировки подыскивали женщин, которые находились в трудном материальном положении. Они предлагали высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе "оформления на работу" склоняли к занятию проституцией. По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в незаконную деятельность более 100 девушек", - говорится в сообщении.
"Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи", - добавили в СБУ.
В ходе операции сотрудники СБУ провели 9 обысков, в частности, в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
поэтому сбу - некогда ловить сепаров, есть дела важнее у баканова - крышевать интим-салоны!
Сепаратистки!
(и более 10 чел в салоне))))
а что им сепаратистами что ли заниматься??? )))) мертвечуками-рабиновичами всякими???
осел оманський позвонил баканову и приказал проверить интим-салон.. где вислюка недостаточно качественно обслужили лет 10 назад, послав на йух
Прям их робота..........
Что у нас несет особую проблему Национальной Государственности???
Правильно- ПРОСТИТУТКИ..........
Подрывают, заразы, боевую "мощь Державы"((((((((
А все остальное в Харькове как???? Включая мэра??????
Все ок?
Менты не справляются- решили им СБУшники подсобыть(((((((((((
Та й схоже страшних, як коронавiрус.
Ця опeрацiя повинна бути записана в iсторю СБУ
Значний успiх)
У них що, позашивають як впiймають?
А оказывается, ей угрожают простые квартирные "ляди"....
а главное как пафосно "на пол все ..руки за голову ..все чисто" ..одна бы автоматная очередь и обосрались ..ходят толпой как стадо ... с автоматами на девок
ничего не скажешь , броню и воздух привлекали ?
Где медицинские маски, респираторы FFP1, FFP2, FFP3?
Кто создал этот дефицит?
Почему медицинские маски в аптеках отсутствуют и при этом на улицах Киева можно наблюдать любопытную картину: небольшие группы людей по 3 - 5 чел. продают остановившимся на светофорах водителям медицинские маски?
Такую картину можно увидеть на углу улиц Саксаганского и Льва Толстого.
А потому, что сепар может из чего-то пульнуть, а девка только наградить чем-то......
то вмешательство СБУ говорит лишь об одном
бордель принадлежал мусорам
или прокурорским
Тупо все доведено до абсурда и маразма. Ну вот как так ?!
Ну все же прекрасно понимают что это не задача СБУ, так зачем..зачем их туда посылать. Кто ответит за это, кого уволят к чертям. А никого, начинай читать сначала.
И на полном серьёзе, с автоматами, криками, в полной защите - против кучки перепуганных девчонок...
Не страна, а какая-то имитация...