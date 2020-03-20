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Все про:проституция (288) СБУ (14469) Харьков (4626)

 СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки, участники которой причастны к созданию в Харькове сети салонов по оказанию интимных услуг.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управленияф СБ Украины в Харьковской области Вячеслав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что четверо организаторов нелегального бизнеса создали в областном центре сеть подпольных салонов по оказанию интимных услуг. Участники преступной группировки подыскивали женщин, которые находились в трудном материальном положении. Они предлагали высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе "оформления на работу" склоняли к занятию проституцией. По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в незаконную деятельность более 100 девушек", - говорится в сообщении.

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"Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи", - добавили в СБУ.

В ходе операции сотрудники СБУ провели 9 обысков, в частности, в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове 01
СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове 02
СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове 03
СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове 04

Источник: https://censor.net.ua/v3183054
 
   
 Топ комментарии
 
а тим часом сепари вільно бродять Україною.
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Какое отношение к проституции имеет СБУ? Это как-то касается безопасности украиснкого государства?
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Без кассового аппарата небось работали?
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а тим часом сепари вільно бродять Україною.
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интим-салоны под контролем конкурентов - ментов авакова...
поэтому сбу - некогда ловить сепаров, есть дела важнее у баканова - крышевать интим-салоны!
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п.с. каков черт в СБУ - такое и отношение!осел оманський позвонил баканову и приказал проверить интим-салоны.. где вислюка недостаточно качественно обслужили лет 10 назад, послав на йух :D
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и без масок )))) карантин же
(и более 10 чел в салоне))))
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Больше 10 на работницу-многостаночницу-стазановку)))
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В селе Н сгорел сеновал. И все - нет больше местного борделя.
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Какое отношение к проституции имеет СБУ? Это как-то касается безопасности украиснкого государства?
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ну Вы интересные вопросы задаете! )))
а что им сепаратистами что ли заниматься??? )))) мертвечуками-рабиновичами всякими???
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так к ним разные люди ходят, поступила жалоба что под пытками гос. секреты выпытывают.
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каков черт в СБУ - такое и отношение!
осел оманський позвонил баканову и приказал проверить интим-салон.. где вислюка недостаточно качественно обслужили лет 10 назад, послав на йух СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове - Цензор.НЕТ 1443
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Та, что в центре, может сохранить себе на память синие штаны, как Моника Левински- платье. СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове - Цензор.НЕТ 1132
СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове - Цензор.НЕТ 3352
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С такими данными надо на производстве работать, а не по интимным салонам шляться.
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Так у неё на штанах как раз следы от непосильного труда...
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Да уж, станок будь здоров. Почти как духовка у Ленки Бондаренко.
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Вот молодцы. В Израиле Моссад занят фигней - рыщет по миру и ввозит в страну крупные партии тестов на коронавирус. А СБУ молодцы, у нас нет эпидемии, можно расслабиться, баб пощипать.
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Понятиео безопасности у них другое
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Где они набрали столько старинных телефонов?
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ну а шо таким как яременко делать? где анал искать?
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СБУ- просто КРАСАВЦІ)))
Прям их робота..........
Что у нас несет особую проблему Национальной Государственности???
Правильно- ПРОСТИТУТКИ..........
Подрывают, заразы, боевую "мощь Державы"((((((((
А все остальное в Харькове как???? Включая мэра??????
Все ок?
Менты не справляются- решили им СБУшники подсобыть(((((((((((
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...вообще-то сейчас как раз именно проститутки во власти
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Соори! Услышал Вас. Если "проститутки во власти" значит расследованием преступлений власти занимается СБУ((( Спасибо, что обратили мое внимание на этот ньюанс)))
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...когда Председатель СБУ (лийтинант бакланов) - такая же проститутка, чего ж еще ожидать? СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові - Цензор.НЕТ 1330
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Мені цікаво під яку статтю, що в компетенції СБУ, оце все вони підвели? Створення організованого злочинного угруповання (але тоді має бути 5 чи більше організаторів), торгівля людьми та незаконне утримання в рабстві? Якби знати, що вони усі такі угрупування затримують і домовитись з ними про кришування неможливо, це було б непогано, але ще краще припинити займатись фігнею і звернути увагу на реальні загрози національній безпеці.
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Аж трьох впiймали?
Та й схоже страшних, як коронавiрус.
Ця опeрацiя повинна бути записана в iсторю СБУ
Значний успiх)
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а они и бежать не пытались, уже в дверной проем не проходят.
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Нащо тiкати ?
У них що, позашивають як впiймають?
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Я думал, Безопасности Украины угрожают шпионы-диверсанты-колаборанты-предатели.
А оказывается, ей угрожают простые квартирные "ляди"....

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Інтимні салони - це зараз найбільша загроза для України і кодло «чортів»?
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Оказывается безопасность страны напрямую зависит от борделей ?!..
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Угу, у нас война, разруха экономики зебильными и прочая пандемия, а сбу кошмарит типа эскортниц
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"К"-шникам нечем в Ха заняться? Али мусора дорогу перешли? Не я и раньше знал, что Харьковская Управа херней мается, но не до такой же степени. Ладно бы К/Р "яйца" подвесили по торговле людьми, трафику за границу, а тут вообще ментовская компетенция.
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Для минетчиц это даже преимущество. СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове - Цензор.НЕТ 2948
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ЗСУ на Востоке так же экипированы ? сомневаюсь

а главное как пафосно "на пол все ..руки за голову ..все чисто" ..одна бы автоматная очередь и обосрались ..ходят толпой как стадо ... с автоматами на девок
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А в какой ещё стране Мира СПЕЦСЛУЖБА занимается проститутками ??? Видать кто-то отказал в любви или кто- о не проплатил ..
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спецназ сбу ловит девушек с социально низкой ответственностю - достойная работа ,
ничего не скажешь , броню и воздух привлекали ?
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так СлаБоУмные защищают государственность или крышуют проституцию?
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А с каких это пор СБУ занимается шалавами? СБУ занялась интимными салонами - задержали четырех сутенеров в Харькове - Цензор.НЕТ 6562
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вмидать в этом борделе один известный литинант триперок подхватил , что есть покушение на высокое должностное лицо государства
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Может СБУ снизойдет до проблем с дефицитом средств индивидуальной защиты?
Где медицинские маски, респираторы FFP1, FFP2, FFP3?
Кто создал этот дефицит?
Почему медицинские маски в аптеках отсутствуют и при этом на улицах Киева можно наблюдать любопытную картину: небольшие группы людей по 3 - 5 чел. продают остановившимся на светофорах водителям медицинские маски?
Такую картину можно увидеть на углу улиц Саксаганского и Льва Толстого.
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У многих возникает вопрос почему СБУ занимается девками, а не сепарами?
А потому, что сепар может из чего-то пульнуть, а девка только наградить чем-то......
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СЕПАРАСТЫ по всей стране БЕСНУЮТЬСЯ , а они решили заняться СОСКАМИ ))))))
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Испанский стыд!! Скоро СБУ будет бабок у метро вязать за незаконную торговлю семечками. Зепилы - вы лошары!
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если отбросить все шутки в сторону
то вмешательство СБУ говорит лишь об одном
бордель принадлежал мусорам
или прокурорским
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СБУ ловит проституток,чтоб Украина была в безопасности...дебилы.Сепары в Верховной Раде,а их служба безопасности не видит,они шлюх ловят.Скоро будут путину служить,если самое важное для страны словить трёх шлюх.
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Не тех "проституток" ловят. ой не тех...
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шо посмів сопротівляцця Зє!більним наказам - метро не хотів закривати - поднял вию
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....этож надо так УДАЧНО подобрать бойцам ЭКИПИРОВКУ для ОПЕРАЦИИ с АВТОМАТАМИ , девки руки за голову , поди все ОББОСАЛИСЬ со страху , и думают они : пускай лучше ВЯЖУТ за проституцию , чем на росии за ИГИЛ ))))))
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ну кому же этим ещё заниматься, как не СБУ? я так понимаю, что дальше дело будет готовить ГБР, подозрение подписывать ГПУ, а судить за сутенёрство Верховный Суд.
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Ликвидация потенциальных очагов распространения короновируса?
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поміряли температуру повіям і відпустили ... СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові - Цензор.НЕТ 7451
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В Германии проституция легализована очень давно,и Германия от этого не пропала.
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не говори глупостей , а то СБУ начнет проверять ЗАЙЦЕВ в троллейбусах , пускай лучше сосок ШПИЛИТ !!!
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.....вот так они и КРЫМ про....ли и ЛУГАНДОН !!!! пока по соскам набеги совершали (((( гребанный ЭКИБАСТУС !!!
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25 березня - день СБУ. Мабуть пацани трусять все підряд в надії знайти спонсорів свята.
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Я уже ничему не удивляюсь в Украине. Смотрю как на представление в цирке.. вон медведи на велосипеде и унылый клоун пляшет.. Балаган, движуха..все при деле.
Тупо все доведено до абсурда и маразма. Ну вот как так ?!
Ну все же прекрасно понимают что это не задача СБУ, так зачем..зачем их туда посылать. Кто ответит за это, кого уволят к чертям. А никого, начинай читать сначала.
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И нафих эти СБУ нужны? Бесполезный мусор сосущий деньги с государства
И на полном серьёзе, с автоматами, криками, в полной защите - против кучки перепуганных девчонок...
Не страна, а какая-то имитация...
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знову ці уроди на мої (в тому числі) бабки по борделям ходять
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