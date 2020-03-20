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Все про:дети (3890) Киев (18751) ГСЧС (2543)

 Сотрудники ГСЧС спасли малыша, который чуть не выпал из окна 4 этажа в Киеве. ВИДЕО

В Киеве случайные свидетели заметили, как в окне 4 этажа стоит ребенок и вызвали спасателей. Сотрудники ГСЧС провели спецоперацию, чтобы спасти малыша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 марта в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на ул. Симферопольской 11/1, что в Дарницком районе столицы, в 5-этажном жилом доме заблокированы входные двери квартиры, где находится малолетний ребенок", - сказано в сообщении.

По прибытию, бойцы установили, что на подоконнике одной из квартир 4-го этажа с открытым окном находится малолетний ребенок 2017 рождения. Еще до прибытия спасателей, неравнодушные люди держали одеяло на случай, если ребенок выпрыгнет из окна.

С помощью автолестницы бойцы добрались до квартиры и обезопасили малыша.

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Ребенок был передан сектору ювенальной превенции Дарницкого УП ГУ Национальной полиции в г. Киеве.

"Уважаемые родители!  Не оставляйте детей без присмотра! Их безопасность зависит, в первую очередь, от вас! Расскажите детям правила безопасного поведения дома и обращайте их внимание на опасность, которая может ожидать их в быту. Наши дети - это наше будущее!", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3183002
 
   
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Таткові й мамі ноги з дупи повисмикувати і сказати що так і було.
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Не збираюсь виправдовувати батьків, але могли просто забути зачинити.
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Молодці! Ось кому треба давати надбавки і премії за інтенсивність а не клоунам з ВР.
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Хоть одна хорошая новость за сегодня!!!
P.S.Свидетельство о рождении я так понял на столе лежало?
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