 Сотрудники ГСЧС спасли малыша, который чуть не выпал из окна 4 этажа в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"19 марта в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на ул. Симферопольской 11/1, что в Дарницком районе столицы, в 5-этажном жилом доме заблокированы входные двери квартиры, где находится малолетний ребенок", - сказано в сообщении.
По прибытию, бойцы установили, что на подоконнике одной из квартир 4-го этажа с открытым окном находится малолетний ребенок 2017 рождения. Еще до прибытия спасателей, неравнодушные люди держали одеяло на случай, если ребенок выпрыгнет из окна.
С помощью автолестницы бойцы добрались до квартиры и обезопасили малыша.
Ребенок был передан сектору ювенальной превенции Дарницкого УП ГУ Национальной полиции в г. Киеве.
"Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра! Их безопасность зависит, в первую очередь, от вас! Расскажите детям правила безопасного поведения дома и обращайте их внимание на опасность, которая может ожидать их в быту. Наши дети - это наше будущее!", - сказано в сообщении.
P.S.Свидетельство о рождении я так понял на столе лежало?