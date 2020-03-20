 В столкновениях с нелегальными мигрантами на турецко-греческой границе правоохранители применили слезоточивый газ. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи беспилотника, опубликованной в сети видно, что греческие правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы остановить проникновение нелегалов через границу.
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+9
Греки, Папандопулосы и прочии, надо быть толерантнее. Вы же нам про это в отношении Лугандонии и московитов с 2014 года говорите. А то как то не красиво получается. Нас поучаете а сами газо людей тривите.
+6
Треба усіх у Францію, Макрон емігрантів зі сходу більше любить ніж з України і Болгарії.
+5
Вот если бы сначала обеспокоенность ввозили, а потом уж газом-совсем же другое дело!))
слезоточивый газ - для них как нюхнуть коку.. ))
они в Италию спешат попасть
Или это касается только с нетрадиционной ориентацией?