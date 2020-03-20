 В столкновениях с нелегальными мигрантами на турецко-греческой границе правоохранители применили слезоточивый газ. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи беспилотника, опубликованной в сети видно, что греческие правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы остановить проникновение нелегалов через границу.

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