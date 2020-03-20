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 Общество, За рубежом
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Все про:Греция (556) нелегалы (284) столкновения (475) Турция (2279)

 В столкновениях с нелегальными мигрантами на турецко-греческой границе правоохранители применили слезоточивый газ. ВИДЕО беспилотника

На границе между Турцией и Грецией произошли стычки правоохранителей и нелегалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи беспилотника, опубликованной в сети видно, что греческие правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы остановить проникновение нелегалов через границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Греческая береговая охрана с применением оружия атакует катер мигрантов из Турции. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3182968
 
 
 Топ комментарии
 
Греки, Папандопулосы и прочии, надо быть толерантнее. Вы же нам про это в отношении Лугандонии и московитов с 2014 года говорите. А то как то не красиво получается. Нас поучаете а сами газо людей тривите.
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Треба усіх у Францію, Макрон емігрантів зі сходу більше любить ніж з України і Болгарії.
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Вот если бы сначала обеспокоенность ввозили, а потом уж газом-совсем же другое дело!))
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на поражение нужно!
слезоточивый газ - для них как нюхнуть коку.. ))
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Треба усіх у Францію, Макрон емігрантів зі сходу більше любить ніж з України і Болгарії.
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Греки, Папандопулосы и прочии, надо быть толерантнее. Вы же нам про это в отношении Лугандонии и московитов с 2014 года говорите. А то как то не красиво получается. Нас поучаете а сами газо людей тривите.
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Вот если бы сначала обеспокоенность ввозили, а потом уж газом-совсем же другое дело!))
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А обеспокоиность выразим мы. Ну ооочень глубокую. Нетолерантностью греков и фашистскими методами травли людей газом.
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у них интернета нет.
они в Италию спешат попасть
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Сьогодні втікають сирійці, а взавтра можуть втікати будь які люди. Не можна бути такими безчуйними до людської біди. Україна має простягнути руку допомоги біженцям. По можливости
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Хоч би своїм громадянам простягнула...
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И где европейская толерантность, где человеколюбие?
Или это касается только с нетрадиционной ориентацией?
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