EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2444  9
Материалы по теме:
Все про:вокзал (197) карантин (619) Киев (18751) COVID-19 (1393) коронавирус (28)

 Карантинные будни центрального ж/д вокзала в Киеве: люди без масок, мошенничество, ругань и нелегальные перевозки. ВИДЕО

Люди, пытающиеся выехать из Киева через центральный железнодорожный вокзал, игнорируют карантинные меры и пользуются услугами нелегальных перевозчиков, которые взвинтили цены на проез в десятки раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сам вокзал закрыт и в его помещение пускают только сотрудников по специальным пропускам, но людей возле вокзала достаточно много. Некоторые пытаются попасть в троллейбуссы городских маршрутов, а некоторые пытаются выехать из Киева. Последние рассчитывают на нелегальных перевозчиков - микроавтобусы, которые планируют отправится в обласные центры. Ограничения легальных междугородных перевозок стало причиной мошенничества, а водители-нелегалы увеличили плату за проезд в десятки раз. При этом многие полностью игнорируют самые простые карантинные нормы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/v3182953
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
менталилитет такой, ниче не поделаешь
 показать весь комментарий
 
 
все орут на свинарчуков..а сами барыжничают на перевозках..
 показать весь комментарий
 
Стадо... Какая нах забота о ближнем?
безмозглое быдло, которому нет дела ни до кого... и себя в том числе
Полное отсутствие инстинкта самосохранения
Порой мне кажется что мы сами всё это заслужили...
И карой нам будет эта пандемия Карантинные будни центрального ж/д вокзала в Киеве: люди без масок, мошенничество, ругань и нелегальные перевозки - Цензор.НЕТ 4823
 показать весь комментарий
 
 
а где так широко разрекламированные патрули? они ж уже насоставляли овердохрена протоколов, а жд вокзал как-то не заметили. или там бубновый интерес (цены-то взвинтили в 10-ки раз)
 показать весь комментарий
 
Мне не жаль наш народ. Поделом. Мы заслуживаем то дерьмо которое имеем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх