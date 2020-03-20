 Карантинные будни центрального ж/д вокзала в Киеве: люди без масок, мошенничество, ругань и нелегальные перевозки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сам вокзал закрыт и в его помещение пускают только сотрудников по специальным пропускам, но людей возле вокзала достаточно много. Некоторые пытаются попасть в троллейбуссы городских маршрутов, а некоторые пытаются выехать из Киева. Последние рассчитывают на нелегальных перевозчиков - микроавтобусы, которые планируют отправится в обласные центры. Ограничения легальных междугородных перевозок стало причиной мошенничества, а водители-нелегалы увеличили плату за проезд в десятки раз. При этом многие полностью игнорируют самые простые карантинные нормы.
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безмозглое быдло, которому нет дела ни до кого... и себя в том числе
Полное отсутствие инстинкта самосохранения
Порой мне кажется что мы сами всё это заслужили...
И карой нам будет эта пандемия