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 Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Польшей во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями санитарно-карантинного подразделения встречают эвакуационные поезда, которыми на родину вернулось уже более 1,150 тыс. украинцев.

"Согласно решению правительства Украины, пункты пропуска пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны - иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4.00. Прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем были розданным памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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"После 7.00 в пункт пропуска прибыл еще один поезд с около 400 украинцев и одним иностранцем. Их оформление произошло по такому же механизму. У всех прибывших температура - в пределах нормы, жалобы на самочувствие не поступали", - говорится в сообщении.

Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба 01
Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба 02
Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба 03
Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба 04
Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/v3182949
 
 
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нет - это следствие. настоящий ужас был год назад и выглядел большой победой в глазах пресловутых 73%.
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Смску им на телефон и вперёд,заражать родню.обсервация где!?
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ладно бы только родню, так всех же перезаражают суки ..!
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не смешите с температурой,нурофен или парацетамол и температура 36,6
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в звизде. селюки свой вклад в обгаживание имиджа страны внесли по полной.
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Мабуть це польскі бариги не дали свідомому юнаку купити маску
Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1614
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до дому до хаты. молодец зеленский сиротам дал приют
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У цепанувшего вирус вчера вчера и завтра температура будет в норме. По большому счету всех надо на карантин. Но у зебильной власти нет ни воли, ни ресурсов для подобных акций. Людей на карантине надо обеспечить всем необходимым и за счет государства.
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приведи хоть 1 страну которая приехавших помещает на карантимн.
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Заражених дуже багато. Але, не у всіх є фізичний прояв. Пандемія тільки но починає своє весілля.
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у всех приехавших температура в пределах нормы

Ну, выпили заропонижающее (Панадол / ТераФлю / Колдрекс и т.д.) - и в норме.
Тоже мне, секрет Полишинеля...
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не обязательно, эта хрень обычно проявляется через несколько недель ..
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А что у нас дают за сознательное сокрытие?
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Перед проходом границы наверно жаропонижающими напичкали. Сейчас повалят по родне, знакомым, магазинам...
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температуру измерили можно быть спокойным . о существовании жаропонижающих препаратов ни кто из встречавших не догадываются
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свежачок подвезли ..... Я к маменьке родной с последним приветом. Хочу показаться на глаза..... Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4958
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И что !,что в норме , инкубационный период вируса три недели, и разьедутся эти люди по всей Украине , ах да самоизоляция ну это как в трамвае не больше 20 человек.
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Не пускай те этих патриотов сволочей!!Пускай там остаються где от АТО скрывались бабулеты косили
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Уже 100 раз сказали что отсутствие температуры не признак того что человек не заражен! В нормальных странах всех прибывших проверяют тестами и отправляют на карантин без вариантов! Ну что господа, скоро мы увидим результат депильного управления страной! Еще с недельку и начнется!
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почти все зараженные из-за границы, а они маршруточников прессуют вместо того чтобы первыми кандидатами на носителей заняться. хоть бы тесты сделали прежде чем все разбегутся по всей стране
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ну вот и отличненько. отпускайте всех по-домам. через пару недель аукнется.
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Такое впечатление, что **** зеленая задался целью заразить всю страну.
Почему он возит украинцев из Перемышля в Киев, но ему плевать на украинцев, которым нужно добраться из Киева в Полтаву или например из Харькова в Днепр? Внутренние украинцы они восьмого сорта? Или на них бабло на распилишь и не напиаришься?
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Забирали з здоров'ям космонавтів, щоб в Україні заразити й поховати
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