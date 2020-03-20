 Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Согласно решению правительства Украины, пункты пропуска пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны - иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4.00. Прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем были розданным памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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"После 7.00 в пункт пропуска прибыл еще один поезд с около 400 украинцев и одним иностранцем. Их оформление произошло по такому же механизму. У всех прибывших температура - в пределах нормы, жалобы на самочувствие не поступали", - говорится в сообщении.









