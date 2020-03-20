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 Политика Украины
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 Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Путину нужна только слабая Украина. Он будет ослабевать, значит, ему нужна Украина, которая будет еще слабее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк.

"Путин всегда решает свои внутренние проблемы за счет внешнего фактора. Ему предстоит мобилизовать свой электорат и говорить о том, почему плохо в России. Зная, как Путин всегда действовал, я не исключаю, что он пойдет по кальке 2014", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, Путин поступит так, как действовал всегда советский режим.

"Как только проблемы были в Советском Союзе, то врагом назначал всегда Запад. Украина назначена Путиным врагом", - объяснил он.

Поэтому, подчеркнул Яценюк, Путин будет затягивать Украину "в новые Минские процессы, новое разведение сил, в какие-то трехсторонние или двадцатисторонние группы": "Он снова будет затягивать в разного рода ловушки для того, чтобы мобилизовать российскую часть против Украины, чтобы снова показать врага и чтобы подрывать Украину изнутри".

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"Путину нужна только слабая Украина. Он будет ослабевать, значит, ему еще слабее Украине нужна. И это должен понять президент. Они никогда не будут друзьями. Путин - это его враг. Потому что Путин - это враг украинского государства. У Путина есть друг, его фамилия Медведчук, а не Зеленский", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что сейчас на временно оккупированных территориях создан фактически российский анклав: "Как можно сегодня вести дискуссию об объединении с российским анклавом? Да, там украинцы. Только руководят там украинцами назначенцы Путина. И задача сегодня Путина - это не Донецк и Луганск отдать Украине, а Украину присоединить к Донецкой и Луганской областей под его руководством".

Яценюк подчеркнул, что если дальше продолжать с Россией разговоры в том формате, в котором они их ведут, это завершится реализацией российского плана по отношению к Украине, а план России следующий - дальнейший распад украинского государства. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3182938
 
   
 Топ комментарии
 
Так случилось, что в судьбоносные для Украины дни во главе страны оказалась банда комиков, невежд, патологических врунов, кремлёвских агентов и разного другого сброда. Год назад "мудрый нарід" решил, что "хуже не будет, хоть посмеемся" и сейчас громко хохочет в переполненных маршрутках, скалится в километровых очередях, радостно заливается в ожидании увольнений. Веселуха ведь - как правильно подметил один вовремя сбежавший из коридоров власти персонаж. А дальше жить будет ещё лучше и веселей, как в своё время заметил ещё один известный исторический персонаж, правда усатый и ушедший в лучший мир в начале 50-х. И "мудрый нарід" с лихим присвистом и гиканьем продолжает копать себе яму с неподдельным и весёлым энтузиазмом.
А страна между тем летит в пропасть в режиме свободного падения и судя по всему её уже не остановить.
Когда месяц назад наш старый, но юный премьер-министр с ужасом обнаружил дефицит бюджета в размере 20% и падение ВВП на 0,5% после почти пятилетнего роста, то как оказалось, это была белая, я бы сказала даже кристально белая полоса нашей жизни. По крайней мере, хотя бы пара-тройка министров из того правительства были, даже можно сказать, профессионалами по сравнению с вновь назначенными. Новое правительство это прямое правительство олигархов, разделивших страну между собой, и московских прихвостней, принимающих решения по указанию из Кремля. Но даже у них возникло понимание ужаса, в котором мы оказались, когда они пришли в свои кабинеты. Стало очевидным, что без помощи со стороны МВФ дефолт неотвратим. Дефолт - это обнищание украинцев до корней травы, до голода на улице, до открытой преступности, до уличных банд и вооружённых мародеров.
Зеленский упорно ведёт страну к дефолту, ибо так ему повелел его хозяин Коломойский. Спасение от дефолта - это закон о невозможности возврата ограбленного Приватбанка обратно в руки его грабителя и бывшего владельца Коломойского. Закон давно готов и согласован с МВФ, однако он не принимается и даже не выносится в зал. Беня не велит. В новом правительстве он хозяин, он сейчас решает кому жить, а кому умереть в этой стране и во втором случае это будет точно не он.Судя по всему, несчастье, сидящее в президентском кабинете, уже приняло решение. Дефолт так дефолт.
Для устрашения и разгона протестов готовится целый ряд мер. Вместо того, чтобы собрать внеочередную сессию Верховной Рады и принять спасительные для страны законы, под видом борьбы с эпидемией готовится закон "О чрезвычайном положении" и ряд других актов, передающих власть в государстве от парламента и правительства формально президенту, а реально Коломойскому, слугам Кремля, группе олигархов и силовым структурам во главе с Аваковым. Назначена ручная и беспринципная генеральная прокурорша, перед которой поставлена одна задача - уничтожить Майдан, посадить патриотов, арестовать Порошенко.
На все это накладывается страшная эпидемия короновируса, демонстрирующая полную бездарность власти и системы здравоохранения во главе с престарелым совковым министром, не готовым не то, что к борьбе с этой ужасной напастью, а даже к осознанию масштабов надвигающегося бедствия. Дурацкие решения только усугубляют ситуацию, пропасть недоверия между людьми и властью расширяется и нет надежды её уменьшить.
Москва предсказуемо воспользовалась этим смутным временем и через своего человека на Банковой Ермака предъявила ультиматум - мы должны в самое короткое время пойти на прямые переговоры с донбасскими марионетками и принять законы, ведущие к федерализации и распаду страны. У власти нет ни воли, ни желания что-либо этому противопоставить. Они готовы идти на поводу Москвы, подписать роковые документы и подавить протесты силой.
Ничтожный Зеленский все ещё болтает из кабинета разную чушь, бесконечно врет и изворачивается, пытаясь дешевыми актерскими ужимками подменить суть дела. Он не может, не хочет, не умеет, не понимает и всего боится. Он дал государственный руль промосковскому Ермаку и трусливо прячется за кулисами. Он уже мало на что влияет.
Ситуация возможно даже хуже, чем шесть лет назад, весной 2014 года. Надежд на спасение очень, очень мало. Единственное, что может исправить ситуацию - это объединение в парламенте всех здоровых сил из всех или почти всех фракций. Создание на этой основе правительноства национального единства и доверия, которое бы незамедлительно приняло чрезвычайные меры по исправлению ситуации. Возможно, ли это сейчас, когда в зале в этом зеленом болоте сидят свадебные фотографы, тамады и домработницы, неучи и невежи, слуги олигархов и грязь Москвы? Не знаю. Но знаю, что этот путь единственный. Иначе экономический крах, вымирание населения, оккупация. На сто лет. А может и навсегда.
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Сеня, а как насчёт этих переговоров? Эти бородатые туристы то же все инвесторы?
Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 281
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Отдайте Зелю Голобородьке.
Тот из его мозгов зе-кубики сделает, потом самолично придушит,
ну и контрольно влупит по нему из двух "узиков".
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Це зрозуміло і без тебе, Кулявлоба. Тобі треба зробити ауди, спочатку, а потім слухати
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Це зрозуміло і без тебе, Кулявлоба. Тобі треба зробити АУДИТ, спочатку, а потім слухати
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Всё дело в том, что политики стали фриками, а фрики - политиками.
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там не анклав, там клоака. мог бы и не путать.
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Это будет распад зеленых коллаборантов и предателей, который им устроит украинский народ.
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украинский народ уже настрадался время 73% что то менять
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Так случилось, что в судьбоносные для Украины дни во главе страны оказалась банда комиков, невежд, патологических врунов, кремлёвских агентов и разного другого сброда. Год назад "мудрый нарід" решил, что "хуже не будет, хоть посмеемся" и сейчас громко хохочет в переполненных маршрутках, скалится в километровых очередях, радостно заливается в ожидании увольнений. Веселуха ведь - как правильно подметил один вовремя сбежавший из коридоров власти персонаж. А дальше жить будет ещё лучше и веселей, как в своё время заметил ещё один известный исторический персонаж, правда усатый и ушедший в лучший мир в начале 50-х. И "мудрый нарід" с лихим присвистом и гиканьем продолжает копать себе яму с неподдельным и весёлым энтузиазмом.
А страна между тем летит в пропасть в режиме свободного падения и судя по всему её уже не остановить.
Когда месяц назад наш старый, но юный премьер-министр с ужасом обнаружил дефицит бюджета в размере 20% и падение ВВП на 0,5% после почти пятилетнего роста, то как оказалось, это была белая, я бы сказала даже кристально белая полоса нашей жизни. По крайней мере, хотя бы пара-тройка министров из того правительства были, даже можно сказать, профессионалами по сравнению с вновь назначенными. Новое правительство это прямое правительство олигархов, разделивших страну между собой, и московских прихвостней, принимающих решения по указанию из Кремля. Но даже у них возникло понимание ужаса, в котором мы оказались, когда они пришли в свои кабинеты. Стало очевидным, что без помощи со стороны МВФ дефолт неотвратим. Дефолт - это обнищание украинцев до корней травы, до голода на улице, до открытой преступности, до уличных банд и вооружённых мародеров.
Зеленский упорно ведёт страну к дефолту, ибо так ему повелел его хозяин Коломойский. Спасение от дефолта - это закон о невозможности возврата ограбленного Приватбанка обратно в руки его грабителя и бывшего владельца Коломойского. Закон давно готов и согласован с МВФ, однако он не принимается и даже не выносится в зал. Беня не велит. В новом правительстве он хозяин, он сейчас решает кому жить, а кому умереть в этой стране и во втором случае это будет точно не он.Судя по всему, несчастье, сидящее в президентском кабинете, уже приняло решение. Дефолт так дефолт.
Для устрашения и разгона протестов готовится целый ряд мер. Вместо того, чтобы собрать внеочередную сессию Верховной Рады и принять спасительные для страны законы, под видом борьбы с эпидемией готовится закон "О чрезвычайном положении" и ряд других актов, передающих власть в государстве от парламента и правительства формально президенту, а реально Коломойскому, слугам Кремля, группе олигархов и силовым структурам во главе с Аваковым. Назначена ручная и беспринципная генеральная прокурорша, перед которой поставлена одна задача - уничтожить Майдан, посадить патриотов, арестовать Порошенко.
На все это накладывается страшная эпидемия короновируса, демонстрирующая полную бездарность власти и системы здравоохранения во главе с престарелым совковым министром, не готовым не то, что к борьбе с этой ужасной напастью, а даже к осознанию масштабов надвигающегося бедствия. Дурацкие решения только усугубляют ситуацию, пропасть недоверия между людьми и властью расширяется и нет надежды её уменьшить.
Москва предсказуемо воспользовалась этим смутным временем и через своего человека на Банковой Ермака предъявила ультиматум - мы должны в самое короткое время пойти на прямые переговоры с донбасскими марионетками и принять законы, ведущие к федерализации и распаду страны. У власти нет ни воли, ни желания что-либо этому противопоставить. Они готовы идти на поводу Москвы, подписать роковые документы и подавить протесты силой.
Ничтожный Зеленский все ещё болтает из кабинета разную чушь, бесконечно врет и изворачивается, пытаясь дешевыми актерскими ужимками подменить суть дела. Он не может, не хочет, не умеет, не понимает и всего боится. Он дал государственный руль промосковскому Ермаку и трусливо прячется за кулисами. Он уже мало на что влияет.
Ситуация возможно даже хуже, чем шесть лет назад, весной 2014 года. Надежд на спасение очень, очень мало. Единственное, что может исправить ситуацию - это объединение в парламенте всех здоровых сил из всех или почти всех фракций. Создание на этой основе правительноства национального единства и доверия, которое бы незамедлительно приняло чрезвычайные меры по исправлению ситуации. Возможно, ли это сейчас, когда в зале в этом зеленом болоте сидят свадебные фотографы, тамады и домработницы, неучи и невежи, слуги олигархов и грязь Москвы? Не знаю. Но знаю, что этот путь единственный. Иначе экономический крах, вымирание населения, оккупация. На сто лет. А может и навсегда.
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"Решение" - чепуха. Какое ещё "правительство национального единства" ?
Заигрались в демократию, блин.
Только генерал Пиночетенко может спасти ситуацию. Но такого генерала пока нет.
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Маргионалы правят страной и на Украину им насрать, их лозунг какая разница.
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Ядерный электорат Зеленского - это аполитичный обыватель без явно выраженных моральных и политических ориентиров. Таких в нашей стране большинство, их роман с Зеленским пока продолжается.

Правильный вопрос в этой ситуации: почему несмотря на все факапы, на явную беспомощность ЗЕ эта влюбленность не проходит? Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/think/pochemu-u-zelenskogo-vse-horosho-s-reytingom-663227.html
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У ядрьоного електорату зеленського не було більшості і на президентських виборах. Він виграв завдяки "протестним", які ну зовсім не ватні. Та й на вибори прийшло далеко не 100% населення України. Тому, не перебільшуйте
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Согласен. Люди были недовольны правительством Гройсмана и Порошенко прежде всего медленными изменениями в экономике страны. Я тоже был недовольный и считал большой ошибкой избрание премьер-министром Гройсмана вместо Яценюка. Но я понимал,что более компетентного президента готового к этой должности,чем Порошенко, среди кандидатов просто не было. Зачем было за дурнев голосовать,чтобы они вообще все развалили?.
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#КНПУ_меми
В селі родилась Еріка,
В селі вона жила,
Дивилась хрєнь по тєліку,
Зеленою була.
Казала там по тєліку
Їй Моніка, як друг,
Що доларами Еріка
Отримає п'ять штук.
І Еріка із доміка
На вибори пішла
Та й голос свій за Моніку
Бездумно віддала.
А Моніка із тєліка
Підступною була.
Вона убила Еріку,
І гроші забрала.
Дурні наївні Еріки,
Дивіться в суть речей,
Підступні ваші тєліки
Обманюють людей.
Драбини без істєріки
У хату принесіть
І на горище тєліки
Швиденько затягніть.
Вмикати замість тєліка,
Вже мозок час прийшов.
А Моніка на вєліку
Хай їде у Ростов!
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Сеня, а как насчёт этих переговоров? Эти бородатые туристы то же все инвесторы?
Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 281
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Пейсатые друзья Пороха опять сделали Зраду?
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Никак не пойму, зачем наши евреи-президенты фотографируются среди дикарей-азиатов? Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3057 Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5269
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Сеня опять хочет строить стену из говна и палок - поиздержался, бедолага
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входиш в той % тупоголових, які вірять, що Сєня вкрав гроші на "стіні"?
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Або, краще - фізичне знищення,тієї, влади Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1597 Годі потакати паскудам
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Эксперт по всем вопросам все чаще маячит, в примьеры метит
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По сравнению тем что сейчас в премьерах он действительно эксперт
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менше вкусиш - більше ликнеш. На те й розрахунок турбостратегів.
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Подивіться - зараз на Еспресо повтор починається!
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нарисовалсо.... такие как-ты во власти - это распад Украины....
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А такие как сцивоха, зесцыкун, бужанский с брагрями - это возрождение Украины?? Мозги совсем боярой пропитал?
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Ти давно в моєму кндуїті в числі упоротих 73/43%зебілів з головними ознаками: дебілізм та нагло-цинічна брехня. Час від часу нагадуєш про себе.
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вас всіх би - 73/43%-них - тай би на парашу. Там галасуйте за свого *****.
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Уже была в 1918г Криворожая республика, московская Орда дробит Украину ,а потом захватывает,такое было уже в истории.
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никакого распада никуда не будет.
будет вот такая тягомотина до второго пришествия.
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Вы избрали это чудо природы Зеленского, под лозунгом какая разница. Развели Вас как *********, вот и жрите и не подавитесь
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Повна версія розмови двох розумних і порядних євреїв: https://espreso.tv/video/274845
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Украинцы вам же долбят в голову уже не один раз ,не будьте такими ленивыми и ленитесь управлять своим государством,чужаки приходят и уходят ,.а вам тут жить веками Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3804
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Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
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"При стоимости нефти 10$ за баррель, каждый россиянин в ботинках, будет автоматически считаться средним классом. А если он при этом будет и в носках, то зажиточным"
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А в ГАЛОШАХ будет считаться олигархом. Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4692
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соскучился я шо то за тобой Сеня и Пастором - вы кризисные менеджеры - сегодня кризис и вы нужны - идите он власть уже берите.
походу дальше мешкать уже нельзя - зеленые кацапы в доме....
зеленая рыготня тут же к обнулеваному в кацапню метнется - памаги!
ну а шо делать? - фашисты так фашисты...
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Помня какой идиот Зе не надо забывать какой жулик Яценюк, и что пиная сейчас первого, последний просто стремиться заработать себе политические балы! Но нельзя забывать как Яценюк называл Азарова своим наставником и в десна его целовал
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один подтвержденный факт яценюковского жульничетсва?
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Расскажы нам, Степашка, про украденный Яценюком МИЛЛИАРД! Только головой бейся о что-то пустое, чтоб громче гул!
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деда вроде и не откровенный кацап, но приглушеный навсегда....

именно такие за зе бекнули....
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слова свои подтвердишь если, може и я тебе поверю...
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Вопрос в том, на ЧТО готов пойти Зеленский ради "прекращения войны". Если он уверен, что только ЭТО даст ему рейтинг, то.....
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Что Кулявлоб с Порошенко, что нынешние случайные Особи, да ещё слуги соросята от Внешнего управления и Украину раздерибанить...ВСЁ Вред и ублюдки паразитирующие на стране и людях!
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Привет махнарылому! Вон сокрушытиля соросят чувствуется даже через монитор!
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придурь, иди по известному сексуальному маршруту.
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Яйценюк обратно лезет в политику!Видно деньги,что украл у украинского народа,начали заканчиваться!
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Давай, Миркурий-Хрюша, дуэтом со Степашкой, расскажы нам,, про украденный Яценюком МИЛЛИАРД! Только головой бейтесь о что-то пустое, чтоб громче гул!
Бом, бом, по ком звонят колокола?
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Так такие , как ты Кроль и не смогли сцементировать и обезопасить Украину . А теперь большие предпосылки разделения Украины на 3 анклава .Одесса . Херсон , Николаев , Харьков .Запорожье -это в мановение ока отлетит под Парашу .там во власти всегда вата и портреты ***** лежат под столами . Но вас были все рычаги и возможности .
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Вот они ради кабинетов, должностей. доступа до корыта..Крым и часть Донбасса сдали.
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зебіл, а ти зі своїм клованом - "сцементировал и обезопасил"?
Хіба що - в своїй брехні; і те - на шляху капітуляції
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Страна не развалится, а на гиляку посадить могут. Такое уже бывало.
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Все правильно!
Одна мелочь: цели х.уйла номер 1 и х.уйла номер 2 - совпадают!!!
И оно каждый день лезет из шкуры, чтобы ускорить процесс!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
І НЕ ЧЕКАЙТЕ 88 ДНІВ! ПІДПИСУЙТЕ ВЖЕ!
ЧЕРЕЗ 88 ДНІВ ВЖЕ БУДЕ ПІЗНО!!!
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