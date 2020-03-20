 Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк.
"Путин всегда решает свои внутренние проблемы за счет внешнего фактора. Ему предстоит мобилизовать свой электорат и говорить о том, почему плохо в России. Зная, как Путин всегда действовал, я не исключаю, что он пойдет по кальке 2014", - подчеркнул он.
По словам Яценюка, Путин поступит так, как действовал всегда советский режим.
"Как только проблемы были в Советском Союзе, то врагом назначал всегда Запад. Украина назначена Путиным врагом", - объяснил он.
Поэтому, подчеркнул Яценюк, Путин будет затягивать Украину "в новые Минские процессы, новое разведение сил, в какие-то трехсторонние или двадцатисторонние группы": "Он снова будет затягивать в разного рода ловушки для того, чтобы мобилизовать российскую часть против Украины, чтобы снова показать врага и чтобы подрывать Украину изнутри".
"Путину нужна только слабая Украина. Он будет ослабевать, значит, ему еще слабее Украине нужна. И это должен понять президент. Они никогда не будут друзьями. Путин - это его враг. Потому что Путин - это враг украинского государства. У Путина есть друг, его фамилия Медведчук, а не Зеленский", - подчеркнул Яценюк.
Он отметил, что сейчас на временно оккупированных территориях создан фактически российский анклав: "Как можно сегодня вести дискуссию об объединении с российским анклавом? Да, там украинцы. Только руководят там украинцами назначенцы Путина. И задача сегодня Путина - это не Донецк и Луганск отдать Украине, а Украину присоединить к Донецкой и Луганской областей под его руководством".
Яценюк подчеркнул, что если дальше продолжать с Россией разговоры в том формате, в котором они их ведут, это завершится реализацией российского плана по отношению к Украине, а план России следующий - дальнейший распад украинского государства.
Тот из его мозгов зе-кубики сделает, потом самолично придушит,
ну и контрольно влупит по нему из двух "узиков".
А страна между тем летит в пропасть в режиме свободного падения и судя по всему её уже не остановить.
Когда месяц назад наш старый, но юный премьер-министр с ужасом обнаружил дефицит бюджета в размере 20% и падение ВВП на 0,5% после почти пятилетнего роста, то как оказалось, это была белая, я бы сказала даже кристально белая полоса нашей жизни. По крайней мере, хотя бы пара-тройка министров из того правительства были, даже можно сказать, профессионалами по сравнению с вновь назначенными. Новое правительство это прямое правительство олигархов, разделивших страну между собой, и московских прихвостней, принимающих решения по указанию из Кремля. Но даже у них возникло понимание ужаса, в котором мы оказались, когда они пришли в свои кабинеты. Стало очевидным, что без помощи со стороны МВФ дефолт неотвратим. Дефолт - это обнищание украинцев до корней травы, до голода на улице, до открытой преступности, до уличных банд и вооружённых мародеров.
Зеленский упорно ведёт страну к дефолту, ибо так ему повелел его хозяин Коломойский. Спасение от дефолта - это закон о невозможности возврата ограбленного Приватбанка обратно в руки его грабителя и бывшего владельца Коломойского. Закон давно готов и согласован с МВФ, однако он не принимается и даже не выносится в зал. Беня не велит. В новом правительстве он хозяин, он сейчас решает кому жить, а кому умереть в этой стране и во втором случае это будет точно не он.Судя по всему, несчастье, сидящее в президентском кабинете, уже приняло решение. Дефолт так дефолт.
Для устрашения и разгона протестов готовится целый ряд мер. Вместо того, чтобы собрать внеочередную сессию Верховной Рады и принять спасительные для страны законы, под видом борьбы с эпидемией готовится закон "О чрезвычайном положении" и ряд других актов, передающих власть в государстве от парламента и правительства формально президенту, а реально Коломойскому, слугам Кремля, группе олигархов и силовым структурам во главе с Аваковым. Назначена ручная и беспринципная генеральная прокурорша, перед которой поставлена одна задача - уничтожить Майдан, посадить патриотов, арестовать Порошенко.
На все это накладывается страшная эпидемия короновируса, демонстрирующая полную бездарность власти и системы здравоохранения во главе с престарелым совковым министром, не готовым не то, что к борьбе с этой ужасной напастью, а даже к осознанию масштабов надвигающегося бедствия. Дурацкие решения только усугубляют ситуацию, пропасть недоверия между людьми и властью расширяется и нет надежды её уменьшить.
Москва предсказуемо воспользовалась этим смутным временем и через своего человека на Банковой Ермака предъявила ультиматум - мы должны в самое короткое время пойти на прямые переговоры с донбасскими марионетками и принять законы, ведущие к федерализации и распаду страны. У власти нет ни воли, ни желания что-либо этому противопоставить. Они готовы идти на поводу Москвы, подписать роковые документы и подавить протесты силой.
Ничтожный Зеленский все ещё болтает из кабинета разную чушь, бесконечно врет и изворачивается, пытаясь дешевыми актерскими ужимками подменить суть дела. Он не может, не хочет, не умеет, не понимает и всего боится. Он дал государственный руль промосковскому Ермаку и трусливо прячется за кулисами. Он уже мало на что влияет.
Ситуация возможно даже хуже, чем шесть лет назад, весной 2014 года. Надежд на спасение очень, очень мало. Единственное, что может исправить ситуацию - это объединение в парламенте всех здоровых сил из всех или почти всех фракций. Создание на этой основе правительноства национального единства и доверия, которое бы незамедлительно приняло чрезвычайные меры по исправлению ситуации. Возможно, ли это сейчас, когда в зале в этом зеленом болоте сидят свадебные фотографы, тамады и домработницы, неучи и невежи, слуги олигархов и грязь Москвы? Не знаю. Но знаю, что этот путь единственный. Иначе экономический крах, вымирание населения, оккупация. На сто лет. А может и навсегда.
Заигрались в демократию, блин.
Только генерал Пиночетенко может спасти ситуацию. Но такого генерала пока нет.
Правильный вопрос в этой ситуации: почему несмотря на все факапы, на явную беспомощность ЗЕ эта влюбленность не проходит? Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/think/pochemu-u-zelenskogo-vse-horosho-s-reytingom-663227.html
В селі родилась Еріка,
В селі вона жила,
Дивилась хрєнь по тєліку,
Зеленою була.
Казала там по тєліку
Їй Моніка, як друг,
Що доларами Еріка
Отримає п'ять штук.
І Еріка із доміка
На вибори пішла
Та й голос свій за Моніку
Бездумно віддала.
А Моніка із тєліка
Підступною була.
Вона убила Еріку,
І гроші забрала.
Дурні наївні Еріки,
Дивіться в суть речей,
Підступні ваші тєліки
Обманюють людей.
Драбини без істєріки
У хату принесіть
І на горище тєліки
Швиденько затягніть.
Вмикати замість тєліка,
Вже мозок час прийшов.
А Моніка на вєліку
Хай їде у Ростов!
будет вот такая тягомотина до второго пришествия.
походу дальше мешкать уже нельзя - зеленые кацапы в доме....
зеленая рыготня тут же к обнулеваному в кацапню метнется - памаги!
ну а шо делать? - фашисты так фашисты...
именно такие за зе бекнули....
Бом, бом, по ком звонят колокола?
Хіба що - в своїй брехні; і те - на шляху капітуляції
Одна мелочь: цели х.уйла номер 1 и х.уйла номер 2 - совпадают!!!
И оно каждый день лезет из шкуры, чтобы ускорить процесс!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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