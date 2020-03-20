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 В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования о необходимости соблюдать карантин, - ГСЧС. ВИДЕО

В Киеве организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами.

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, данные мероприятия организованы для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, передает Цензор.НЕТ.

В целом же такие автомобили будут курсировать, и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период по улицам городов по всей Украине.

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Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания.

"Не выходите на улицу без необходимости; не посещайте места скопления людей; во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров; соблюдайте меры личной гигиены; позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3182933
 
 
 Топ комментарии
 
Маразм крепчал....Но типа что то делают. бред!
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А когда в Киеве начнут курсировать автомобили с которых раздают маски населению из госрезерва?
Что по этому поводу скажет морадкр радуцкий? И морадер главзебил?
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Так один гудок в свое время предложил гудеть клаксоном против войны это не он опять придумал?
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Маразм крепчал....Но типа что то делают. бред!
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Все методы хороши для достижения главной цели:"Парализовать страхом!" Ведь тогда любая глупось и дебильные решения будут восприниматься как спасительные мероприятия. А как можно будет лихо списать провал всех обещаний на форс мажор и мировой экономический кризис. 73% которые жили в виртуальном мире проглотят на раз любую чушь и еще восторжено будут орать :"Слава партии родной победили геморрой"
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Такие процедуры акустического насилия над здравым смыслом убьют стариков больше чем любые вирусы вместе взятые. Одуматься не предлагаю, бессмысленно. Маховик самоуничтожения запущен на полную.
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ага, раздайте...даже масок, которые бесполезны от слова вообще, нет.
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Да, може хоч цей вірус познімає корони з наших каралей, каралев і прінцесок. Люди бігають за муками, крупами, а жінки вже давно не вміють з них нічого толкового зробити, уявляю чим зараз сімї будуть запихатися в обід. Але це добре хоча б тепер будуть змушені навчитися хоч щось робити, благо ще Ютуб є, а от якщо Інтернет відключити, то то вже точно кінець, повна ****. Гасіть Інет!!!
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ДЕБИЛИЗМ КОНЧЕННЫЙ, ВОТ ЕСЛИ БЫ ЕЗДИЛИ И РАЗДАВАЛИ МАСКИ И АНТИСЕПТИКИ, ТАК НЕТ, ТО МОЖНО ПРОДАТЬ В СТОДОРОГО И ЗАРАБОТАТЬ
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А когда в Киеве начнут курсировать автомобили с которых раздают маски населению из госрезерва?
Что по этому поводу скажет морадкр радуцкий? И морадер главзебил?
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Так один гудок в свое время предложил гудеть клаксоном против войны это не он опять придумал?
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Если вы видите это, то вы будете спасены. Вам даже ничего не надо делать и никуда идти, мы сами придём к вам© Far Cry 5
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чисто шкурный вопрос, а по ночам тоже орут, шо руки надо мыть? - внуку спать не дают?
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у меня их не слышно. точнее, ещё не слышал ни разу. а вот картошку с помощью матюгальника продают регулярно.
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не думаю шо зеленого запала на поорать в матюгальник хватит на туда де пацаненок спит.
но само решение проблемы впечатляет!
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В эпоху Интернета и телевидения применять методы информирования времён второй мировой войны - это отвратительная реконструкция для давления на психику.
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У зеленого стада совок в головах...они по другому не умеют..
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Эта фигня будет покруче Чернобыля... У нас уже 69 инфецированных....
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"Померти будучи інфікованим коронавірусом і померти від коронавірусу - зовсім різні речі" - іспанський вірусолог.
В Італії, якою так ******* махати, як прапором 98% померлих люди старше 60 років з вадами здоров'я. В Італії найбільше людей старше 65 років , з усіх європейських країн.
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И это вместо масок и лекарств? Зашибись!Слово лечит!
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Паникеров плодится больше чем на РАБссии насэлэния в 145 мильонов Дебилов Путлера У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8946
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Я не понимаю, почему не ездят машины, орущие о прибытии десятков тысяч соотечественников из зараженного зарубежа?
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Набільше брешуть після рибалки, полювання і перед виборами - У. Черчіль
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Зачем это?Они думают,что люди не в курсе?Что попало...
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Из истории....вспомню Батю и поплачу...
в 1830 году в Севастополе вспыхнула холера,поначалу рюсские дебилы врачи говорили Чума нас жрет...
В итоге начали громить все на своем пути...включая полицаев двора его величества сЦаря всея сраной РАБссии.....
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власти образовываются, то они сначала было труханули, а ну якийсь дурачек?
а дурачек опа і тута - а и прилаштувалися...
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Згадайте економічну кризу 2008 року, нафту, яка впала з 140 до 30 дол. за барель і пандемію свинячиого грипу 2009 з юльою тимошенко, яка доречі, зараз чомусь дуже не активна, а в неї ж досвід в цій свері ого який! А, вона більше зараз заклопотана земельними питаннями на угоду місцевим князькам - лантифундистам. І гривню, яка впала в 2009 після цих заходів по "реагуванню" на виклики, які постали перед людством, з 5 до 8 за доллар. і відповідно ріст цін на все. Вам зараз це що відбувається не здається схожим і тим, що це вже було. От тільки як по закону жанру для більшого ефекти має бути більш перекошмареним.
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Нагадувати може все. Але такого ефекту як зараз можна досягнути виключно коли повні неадеквати при владі і не тільки в Україні.
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Это точно идея Кличко.Еще можно ему посоветовать сообщить людям про это в интернете -
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Лучше бы в клетке возили Н Санжарскую "героиню" с табличкой "Медицинская система сработала четко", Тогда многие чиновники вынуждены были бы задуматься над идиотскими решениями.
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73 % вам баранам аукнется совсем скоро....
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Пенсіонери бігають по Києву без масок. Мабуть вони безсмертні.
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Юзик с кварталом 95 заходит в ресторан МОСКВА пьянвый в дупель и орет:тааак Чуваки,сдали украинские паспорта,сегодня мы ОРДЛО и прочие руские Миры плешивого Спонсора...
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Художній фільм "Зараза (Епідемія страху) / Contagion (2011)"
З українським дубляжем можна завантажити тут (торенти, кілька версій різної "ваги" та якості)
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Когда то Батя накопал такую версию...
Хто с кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
Явный намек на Богдана Хмельницкого...
хотя гнид кремлеских хватало и без Богдана...
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Одна надежда, что вирус посмотрит на эти *меры* и сам свалит
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Зате авакян єдину можливість ввести диктатуру непроморгає.
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Витя Литовченко и его видос на ВАТА TV в Ютьюбе выдал такое : Это пускай вирус нас боится... У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1808
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