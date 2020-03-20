 В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования о необходимости соблюдать карантин, - ГСЧС. ВИДЕО

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, данные мероприятия организованы для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, передает Цензор.НЕТ.
В целом же такие автомобили будут курсировать, и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период по улицам городов по всей Украине.
Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания.
"Не выходите на улицу без необходимости; не посещайте места скопления людей; во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров; соблюдайте меры личной гигиены; позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу", - говорится в сообщении.
Что по этому поводу скажет морадкр радуцкий? И морадер главзебил?
кроме метро...
но само решение проблемы впечатляет!
В Італії, якою так ******* махати, як прапором 98% померлих люди старше 60 років з вадами здоров'я. В Італії найбільше людей старше 65 років , з усіх європейських країн.
в 1830 году в Севастополе вспыхнула холера,поначалу рюсские дебилы врачи говорили Чума нас жрет...
В итоге начали громить все на своем пути...включая полицаев двора его величества сЦаря всея сраной РАБссии.....
а дурачек опа і тута - а и прилаштувалися...
З українським дубляжем можна завантажити тут (торенти, кілька версій різної "ваги" та якості)
Хто с кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
Явный намек на Богдана Хмельницкого...
хотя гнид кремлеских хватало и без Богдана...