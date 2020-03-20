 Битва за Харьков: Олигархи против Зеленского. ВИДЕО

Кто на самом деле управляет Харьковом и областью - губернатор от "Слуги народа" Алексей Кучер или все же Геннадий Кернес и олигарх Александр Ярославский? Чем это грозит стратегическом региона и собственно Зеленскому?

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