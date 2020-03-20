 Битва за Харьков: Олигархи против Зеленского. ВИДЕО

Кто на самом деле управляет Харьковом и областью - губернатор от "Слуги народа" Алексей Кучер или все же Геннадий Кернес и олигарх Александр Ярославский? Чем это грозит стратегическом региона и собственно Зеленскому?
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Зеленский никто и звать его никак, никакого влияния, а уж тем более власти в Харькове ни он, ни поставленный им Кучер не имеют.
Вся власть там реально принадлежит тем, кого вы предлагаете арестовать.
Нє?
С завтрашнего дня по всей Италии будут патрулировать военные. Потому что весна побеждает - население выходит на улицу. Кто бегает, кто выгуливает собачек. Идут за продуктами...по 5 раз в день, лишь бы дома не сидеть.
Не сміши.
На чью сторону стать Коломойский или Ярославский(Кернес).?
Но Коломойский в разы херовей.
видео -- Янина Соколова о Владимире Зеленском 18+
Тут мене питають: що зараз робить Зеленський, коли на Україну насувається загроза епідемії? Чому не скликає РНБО, не проводить наради з губернаторами, профільними міністерствами, не спілкується з зарубіжними партнерами щодо надання нам допомоги і таке інше?
Відповідаю. Що він зараз робить? Він вчиться бути президентом. От коли виборці голосували за нього - казали: «Нічого, що він недосвідчений, стане президентом - навчиться!». Ось він і вчиться тепер. За чотири роки має навчитися і тоді його оберуть на наступний термін, щоб побачити - навчився він чи ні?
Без паніки, все йде по плану! ))
Павло Найденов
Например в Днепре компания Виктора Пинчука, Интерпайп, выделила 2 миллиона долларов и передала их на закупку необходимых тестов. При этом представителей Пинчука включили в антикризисный штаб под руководством губернатора Днепропетровской области.
В Харькове же сделали совсем иначе. В добавок к Антикризисному штабу, который уже существует под руководством представителя Президента губернатора Кучера, был создан ещё один штаб Александром Ярославским и... Геннадием Кернесом. Сегодня в Харьков Паласе состоялось его заседание. Выглядело это как пиар акция, на которую созвали бизнесменов города с целью собрать с них деньги, которые Александр Ярославский пообещал Президенту Зеленскому.
Самое интересное в том, что самую активную роль в сборе средств играл мэр Харькова Кернес, который только вчера на внеочередной сессии Горсовета отрицал наличие риска пандемии в Украине и необходимости борьбы с ней.
Не говоря уже о нежелании им вводить карантинные меры в городе ( мы писали об этом выше ). Получается, что карантин, который должен предотвратить пандемию нам не нужен, а сдать деньги на закупку чего-то, что поможет бороться с ее последствиями святое дело. Более того, организаторы мероприятия так и не объяснили «меценатам поневоле» почему именно эти позиции необходимо оплачивать и кто так решил. Так же неясен правовой статус данного «антикризисного штаба» и какие ещё решения он может принимать.
Губернатор Кучер учуял нездоровый «душок» всей этой истории, которая очень напоминала партию в напёрстки и увильнул от участия в данном мероприятии, чем и навлёк на себя гнев Александра Ярославского, так как по задумке организаторов, Кучер должен был своим присутствием легитимизировать собрание. Вместо этого он прислал туда своего зама, Тараса Пастуха. Тот было попытался объяснить позицию ХОГА, но организаторы уже были настолько на взводе в предвкушении сбора денег, что не давали ему слова.
В итоге благородное дело, сбор средств на борьбу с Коронавирусом, который, кстати говоря должен был быть добровольным, превратилось в полный фарс на региональном уровне, в частности в Харькове.
Ниже мы публикуем список, составленный аппаратом Кернеса, который смело можно назвать «планом по обилечиванию» харьковского бизнеса. Господа сборщики даже не потрудились выяснить как правильно пишутся фамилии некоторых бизнесменов. Единицы измерения - тысячи долларов США. Знаки вопросов стоят напротив тех фамилий, на которые нет достаточного влияния, а значит в участии которых организаторы не уверены. А пробелы напротив приближенных, которые скорее всего ничего не собирались сдавать, но за то собирались браво отрапортовать Президенту, что деньги найдены. Где? Кто там уже будет разбираться... Победителей не судят
По нашим сведениям, заявление было сделано на публику, а в личном общении с Кучером, Ярославский во-первых, пытался освоить бюджетные деньги, чем должен был заняться его брат (который занимается поставкой медоборудования), а во-вторых, вызвался помочь, но не миллионом, а "сколько будет не хватать".
Позиция президента о том, что бизнес должен помочь разгрузить бюджет осталась без понимания. Люди такого склада ума, просто не понимают, как можно просто потратить деньги на помощь государству, не заработав с этого. Что касается сегодняшней "сходки" (а по-другому это назвать тяжело), то на ней Ярославский со своим старым-новым другом Кернесом просто "обилетили" крупный бизнес в рамках борьбы с эпидемией. И эти денежки тоже будут освоены братом Ярославского. Перед Кучером несколько задач: как правильно распределить выделенные бюджетом деньги, как донести до ОП, что "уважаемые люди" Харькова вовсе не хотят помогать и как наказать это шобла.
пліз...
І у перших і у других мета одна і та ж -