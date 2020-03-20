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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1172) Ярославский (149) Данилюк-Ярмолаева (9)

 Битва за Харьков: Олигархи против Зеленского. ВИДЕО

Новые друзья Зеленского. В очередном выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает о том, как ситуативный союз президента с олигархами бьет по легитимности власти в стратегических регионах.

Кто на самом деле управляет Харьковом и областью - губернатор от "Слуги народа" Алексей Кучер или все же Геннадий Кернес и олигарх Александр Ярославский? Чем это грозит стратегическом региона и собственно Зеленскому?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ярославский и Кернес по-хамски оскорбили замглавы Харьковской ОГА Пастуха и потребовали, чтобы к ним явился глава ОГА Кучер. ВИДЕО

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Источник: https://censor.net.ua/v3182932
 
 
 Топ комментарии
 
Кернеса и Ярославского нужно арестовать и всё конфисковать.Это бандитская мародёрская группировка.
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Знаете как говорят олигархи - « а кто такой Зеленский ?»
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Кернеса и Ярославского нужно арестовать и всё конфисковать.Это бандитская мародёрская группировка.
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Бєня хоче захватити Харків, місцеві князьки проти. Зєля - партнер Коломойського. Заголовок дибільний. бо Зеленський - продукт копромісу олігархів.
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расстрелять и поделить, прям по-Шариковски.. ))...
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И кто же их будет арестовывать? Неужели харьковская полиция?
Зеленский никто и звать его никак, никакого влияния, а уж тем более власти в Харькове ни он, ни поставленный им Кучер не имеют.
Вся власть там реально принадлежит тем, кого вы предлагаете арестовать.
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Не все так быстро. Помнится ***** тоже чьи-то портфели носил. Высотки потребовалось взрывать, а тут шара в виде пандемии.
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А зевласть в дурдом в палату к остальным 73% зебилам.
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чей козірь старше? Козірь Коломойского.Хозяина Зеленского.
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Знаете как говорят олигархи - « а кто такой Зеленский ?»
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Посадят клоуна на зарплату и он будет молчать
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Похоже, что на зарплату пока что посадили тебя, чтобы ты безостановочно гавкала.
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Мовчи вже, інтернет-журналіст Коломойського.
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А ти яку допомогу по безробіттю в Італії отримуєш?
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Наоборот, в Италии врачи работают на 2 ставки в двойными надбавками по риску.
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А зараз вихідний? Я гадав у Вас там запара, ніколи попоїсти, не те що в неті воювати
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С ночи и после обеда поеду. Завтра на сутки.
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Удачи. А как динамика заболеваемости? Пик прошли? Интересно видение от первого лица.
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Якого першого лиця? Воно з форумів не вилазить...
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В нашей провинции, что граничит с Ломбардией, поспокойней, благодаря Богу.
С завтрашнего дня по всей Италии будут патрулировать военные. Потому что весна побеждает - население выходит на улицу. Кто бегает, кто выгуливает собачек. Идут за продуктами...по 5 раз в день, лишь бы дома не сидеть. Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського - Цензор.НЕТ 7228
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Ага. І цілодобово сидиш в Інтернеті.
Не сміши.
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А что она не так сказала? Зе сидел на зп у Коломойского-это не секрет. Теперь у группы кураторов:Коломойский,Ахметов, Пинчук и Фирташ. Не одному же И.В.К зарплату ему платить.
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На зарплате здесь только зепилка лайф, за гроши здесь побирается
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Им ответит генпрокурор БЕНИдиктова...
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У нас тоже *заявили*, но квитанции приходят.
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А ты спроси у админа, под прокси или нет.
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У цій новин прекрасне все! Це і є неприкрита інформація про устрій країни при президентства Зєлєнского - удільні князівства під орудою олігархів і слабка центральна влада у телевізорі. Якщо вже навіть цього не бачить електорат Зєлєнского, то це мурахи якісь, а не істоти з мізками, більшими за макове зерно.
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в Украине страшное заболевание привело выборам зеленского президентом - беднота, олигархи и основное и самое страшное, выявляемое просмотром говнопродуктов 95 квартала - мозг рака.....
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Дык Зялёнский ваще-то есть ставленник олигархов. Он ить у них на корпоративах зарабатывал
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теперь пришло время зарабатывать на нем... сейчас его по всем каломойским каналам чехвостить будут с целью отбить вложенное бабло с 300% прибылью...
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У зв'язку з імовірною здачею Донбасу, путін активує другий пояс сепаратизму: Харків-Дніпро-Запоріжжя. Частина місцевої влади, компрадорський місцевий капітал, урла і штатна російська резидентура почали його впровадження.
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А понимание, что у власти находятся беспомощные дебилы не является причиной такого отношения местной власти к центральной? Или надо ждать когда произойдет глобальный пстц в масштабах всей страны? Дебилы за дебилов наголосовали.
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Вони працюють в тандемі. Це сценарій - в центрі проголосували за дебілів і зрадників, в регіонах - вурла і колаборанти.
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Состояние когнитивного диссонанса
На чью сторону стать Коломойский или Ярославский(Кернес).?

Но Коломойский в разы херовей.
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Странно, неужели преЗЕдент еще не победил олигархов?..Может он им руки отрубил? А может он у них денег просит?...Где же правда?... Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського - Цензор.НЕТ 5492
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Всегда интересно когда пархатые между собой обрезанными стручками своими меряются, Харьков вообще мутант, помесь юдэ и кацапа чкиста совкового .Никогда не забуду эту вонь в харьковском троллейбусе после работы- пота с жестяковым перегаром.
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Проти зеленого лайна не тільки олігархи)))
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Що зараз робить Зеленський коли на Україну насувається загроза епідемії?

видео -- Янина Соколова о Владимире Зеленском 18+

Тут мене питають: що зараз робить Зеленський, коли на Україну насувається загроза епідемії? Чому не скликає РНБО, не проводить наради з губернаторами, профільними міністерствами, не спілкується з зарубіжними партнерами щодо надання нам допомоги і таке інше?
Відповідаю. Що він зараз робить? Він вчиться бути президентом. От коли виборці голосували за нього - казали: «Нічого, що він недосвідчений, стане президентом - навчиться!». Ось він і вчиться тепер. За чотири роки має навчитися і тоді його оберуть на наступний термін, щоб побачити - навчився він чи ні?
Без паніки, все йде по плану! ))
Павло Найденов
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ЗЕленский как актриса фильмов для взрослых готова принять и спереди и сзади!
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у олигархов есть 30 млн быдла, которым они управляют через голубые экраны. захотят, выберут клоуна, захотят, скинут клоуна. и делают они это одними и теми же руками тупого народа и за их же деньги)))
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Борьба с пандемией в Украине в полном разгаре. Не обходится и без промахов. На днях Президент Зеленский собрал крупных бизнесменов и попросил их помочь материально фонду борьбы с коронавирусом. Бизнесмены пообещали выделить по 2-3 миллиона долларов на это дело. После этого за каждым из них была закреплена область, а то и две, в которых должны были осваиваться эти деньги. И тут началось...
Например в Днепре компания Виктора Пинчука, Интерпайп, выделила 2 миллиона долларов и передала их на закупку необходимых тестов. При этом представителей Пинчука включили в антикризисный штаб под руководством губернатора Днепропетровской области.
В Харькове же сделали совсем иначе. В добавок к Антикризисному штабу, который уже существует под руководством представителя Президента губернатора Кучера, был создан ещё один штаб Александром Ярославским и... Геннадием Кернесом. Сегодня в Харьков Паласе состоялось его заседание. Выглядело это как пиар акция, на которую созвали бизнесменов города с целью собрать с них деньги, которые Александр Ярославский пообещал Президенту Зеленскому.
Самое интересное в том, что самую активную роль в сборе средств играл мэр Харькова Кернес, который только вчера на внеочередной сессии Горсовета отрицал наличие риска пандемии в Украине и необходимости борьбы с ней.
Не говоря уже о нежелании им вводить карантинные меры в городе ( мы писали об этом выше ). Получается, что карантин, который должен предотвратить пандемию нам не нужен, а сдать деньги на закупку чего-то, что поможет бороться с ее последствиями святое дело. Более того, организаторы мероприятия так и не объяснили «меценатам поневоле» почему именно эти позиции необходимо оплачивать и кто так решил. Так же неясен правовой статус данного «антикризисного штаба» и какие ещё решения он может принимать.
Губернатор Кучер учуял нездоровый «душок» всей этой истории, которая очень напоминала партию в напёрстки и увильнул от участия в данном мероприятии, чем и навлёк на себя гнев Александра Ярославского, так как по задумке организаторов, Кучер должен был своим присутствием легитимизировать собрание. Вместо этого он прислал туда своего зама, Тараса Пастуха. Тот было попытался объяснить позицию ХОГА, но организаторы уже были настолько на взводе в предвкушении сбора денег, что не давали ему слова.
В итоге благородное дело, сбор средств на борьбу с Коронавирусом, который, кстати говоря должен был быть добровольным, превратилось в полный фарс на региональном уровне, в частности в Харькове.
Ниже мы публикуем список, составленный аппаратом Кернеса, который смело можно назвать «планом по обилечиванию» харьковского бизнеса. Господа сборщики даже не потрудились выяснить как правильно пишутся фамилии некоторых бизнесменов. Единицы измерения - тысячи долларов США. Знаки вопросов стоят напротив тех фамилий, на которые нет достаточного влияния, а значит в участии которых организаторы не уверены. А пробелы напротив приближенных, которые скорее всего ничего не собирались сдавать, но за то собирались браво отрапортовать Президенту, что деньги найдены. Где? Кто там уже будет разбираться... Победителей не судят
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Сегодняшний демарш Ярославского и Кернеса против губернатора объясняется очень просто. На первой встрече бизнесмен пообещал выделить миллион долларов на профилактику и борьбу с коронавирусом. Но как оказалось в последствии, он человек своего слова - сам дал сам забрал.
По нашим сведениям, заявление было сделано на публику, а в личном общении с Кучером, Ярославский во-первых, пытался освоить бюджетные деньги, чем должен был заняться его брат (который занимается поставкой медоборудования), а во-вторых, вызвался помочь, но не миллионом, а "сколько будет не хватать".
Позиция президента о том, что бизнес должен помочь разгрузить бюджет осталась без понимания. Люди такого склада ума, просто не понимают, как можно просто потратить деньги на помощь государству, не заработав с этого. Что касается сегодняшней "сходки" (а по-другому это назвать тяжело), то на ней Ярославский со своим старым-новым другом Кернесом просто "обилетили" крупный бизнес в рамках борьбы с эпидемией. И эти денежки тоже будут освоены братом Ярославского. Перед Кучером несколько задач: как правильно распределить выделенные бюджетом деньги, как донести до ОП, что "уважаемые люди" Харькова вовсе не хотят помогать и как наказать это шобла.
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Судя по комментам, Зеленский очень популярный персонаж - только о нём и пишут.
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Не совсем так. Цензор оккупировало стадо платных порохотроллей, задача которых мочить Зеленского, повод придумывают сами.
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Так два сапога ( обоссаного кацапского лаптя ) пара что харьковские сепаратисты что ЗЕбилы капитулянты они продажные кремлёвские холуи, а значит лютые враги государственности Украины.
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Якби в Україні була влада,то хернес з ярославським вже років десять відбували б довічне з конфіскацією. Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського - Цензор.НЕТ 831
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С олигархами как и с террористами нужно договариваться сквозь прицел автомата,а если без грустных шуток,то такие бандитские твари как гепа и ярославский давно должны сидеть на зоне !
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Яка там борьба, то цирк - все вже давно договорено і ролі роздані.
І у перших і у других мета одна і та ж -

Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського - Цензор.НЕТ 1007
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колясочник показал янелоху что он таки лох...
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