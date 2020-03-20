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 Политика Украины
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 За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная. ВИДЕО

Пенсионерам, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, не будут отменять субсидию и начислять пеню.

Об этом в эфире телеканала 1 + 1 заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку - ред .), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди ", - сказала Лазебная.

Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, попросить детей или внуков осуществить платеж онлайн, добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

Источник: https://censor.net.ua/v3182908
 
 
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яка вона тупа.... март на дворе.. субсидии закончились..
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Іі писок на кастінг порностудіі BLOWJOB,може возьмуть ,пропала бись..
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спасиба, отцы зеленые до боли в сердце, родные...
а когда бубе 43?
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уже - никогда... так и останется 42 летним лохом
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