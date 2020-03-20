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 Политика Украины
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Все про:инвалиды (295) пенсионеры (674) Министерство социальной политики (695) Лазебная Марина (3)

 Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная. ВИДЕО

Кроме пенсионеров с пенсией менее 5 тыс. грн, единоразовую выплату в размере 1 тыс. грн получат также люди с инвалидностью.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие - 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату - 1 тыс грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", - сообщила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3182906
 
 
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Пандемия пандемией а популизм по расписанию. Дешёвый лохторат нужно скупать. Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 4642
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Для борьбы с инфляцией по-клоунски. Просто Игорь Валерьичу очень нужен дефолт.
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возможности расходов бюджета растут не по дням а по часам
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Как багато... В США всем по 1000$, отменили налоги, и так д. А у нас по 1000 грн и то не всем.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.

Агга, большинство пенсов и инвалидов получают меньше
двух тысч... гдето 70%%..
А какакой прожиточный минимум??
Ента курица хоть знает??
Пук в калюжу..
🤪
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Ви що, не знаєте, шо влада в Україні ще нікому не допомогла, окрім самої себе. Усіх обікрала - так. Себе збагатила - так. А всі інші самі по собі. По тисячі - це мабуть по мішку перловки.
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а сколько чинуш и депутанов - выпишет себе премий и компенсаций в связи с коронавирусом?
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