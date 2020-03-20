 Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие - 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату - 1 тыс грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", - сообщила чиновница.

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