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 Политика Украины, Общество
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Все про:карантин (619) Кернес (1172) Харьков (4623) Ярославский (149) Кучер Алексей (12) COVID-19 (1284) коронавирус (28)

 Ярославский и Кернес по-хамски оскорбили замглавы Харьковской ОГА Пастуха и потребовали, чтобы к ним явился глава ОГА Кучер. ВИДЕО

Отсутствие на заседании Антикризисного штаба Харьковщины главы харьковской ОГА Алексея Кучера возмутило бизнесмена Александра Ярославского, который позволил себе оскорбительную лексикиу в адерс государственного чиновника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главу ОГА на встрече штаба, который объединяет бизнес в борьбе с короновирусом, представлял его заместитель Тарас Пастух. Бизнесмена Ярославского такая ситуация не устроила и он высказался о ней, оскорбив чиновника областной администрации.

"Взять и не прийти и прислать, извините за выражение, Пастуха какого-то - зама... Геннадий Адольфович - мэр, нашел время. Не то шо пришел сам, а привел с собой первого зама, замов поприводил, а Кучер, с которым договаривались время не нашел. Это просто позор", - заявил бизнесмен.

Заседание антикризисного штаба, создание которого инициировал Ярославский, прошло сегодня в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ярославский: "Очень важно, что Харьковщина первой в Украине создала антикризисный штаб"

Источник: https://censor.net.ua/v3182880
 
 
 Топ комментарии
 
Бубочке пора смазівать лижи на Ростов! Зашквар за зашкваром!

Ну и музыкальная пауза писенька про блаЗня
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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Местные царьки бандиты обнаглевшие до упора .А на самом деле вот эта вся сходка должна сидеть в тюрьме .
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"Губернаторы" на московии, что за кацапизм мозгов?
У нас что, губернии?
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- Это всё, что осталось от Снуппи.
- А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит!
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Бубочке пора смазівать лижи на Ростов! Зашквар за зашкваром!

Ну и музыкальная пауза писенька про блаЗня
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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бггг))) чекушечники напились и воют на болотах ))))))
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ну ребята выросшие в бандитских 90-х на своем сленге говорят, они поймут друг друга "Это просто позор... Не прийти, а прислать Пастуха какого-то - зама", - Ярославский об отсутствии главы харьковской ОГА Кучера на встрече антикризисного штаба - Цензор.НЕТ 9525
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ну а хле!Зеля позволил опуститься до клянчанья бабок у олигархов,теперь хай обтекает со своей вертикалью губернаторов ни на что не способных.
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Биллов Гейтсов нет ни в Хряковской области, ни во всей Украине! Зато перья распускать при пожертвовании двух продуктовых пакетов....
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С какого хлева вещаете, миценат вы наш теневой?
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Вас ничего не смущает в слове Хряковской области? Пусть пишет правду о том, кто завез тесты для Украины и за чей счет этот банкет.
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И где эти тесты? Бла блабла? Китаец привезет в субботу? Чего так возбудился, защитник мЕценатов ?
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Ура, нашел ошибку в моем тексте. А признать свою глупость, хамство и балабольство сможешь?
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Это самый важный результат встречи - определить кто против кого дружит в данный момент и кого делать крайним. Завтра можно переиграть. Вот и вся работа.
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правильно прислал пастуха на вас овец
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Местные царьки бандиты обнаглевшие до упора .А на самом деле вот эта вся сходка должна сидеть в тюрьме .
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А лучше гнить в земле,червей кормить
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какая такая ОПГ. Зерро подарил яросавскому харьков с областью (вместе с кернесом и прочими холуями Зерро). Поєтому он и имеет право качать свои права. Нет у нас олигархов Зерро всех поборол еще летом 2019.
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Ante Gotovina

Софія Федина заявила,що українська влада це гетерогенний розчин ідіотів у зрадниках.

Краще і не скажеш.
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тоді ти або корисний кацапам не ідіот,або ідіот ,не корисний Україні
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А ярик что петушиться,он же опущеный,у него металлист когда отбирали,как у ребенка конфетку его опустили прилюдно,таких уважать самому стать опущенным.
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Вы думаете кому-то интересны ваши никчемные зековские понятия про опущенных и тд чушь?
Нормальные люди презирают и вас, отбросов, и все ваши гнилые понятия.
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Ярик их не презирает,ярик по ним живет,как и те овцы что избирают кернесов и лижут жопы таким мразям как этот ярик.
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При терпиле президенте, почувствовали власть удельные царьки, не удивительно.
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Кернес сперва пыжился, что метро в Харькове ни в коем случае закрывать не будет. И на следующий день почему-то внезапно изменил мнение на противоположное... Так кто терпила?
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Почему это Геннадий Адольфович так поправился?

Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 952
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Кучер проігнорував Раду Єрусалимського Козацтва Харкова.
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А чего эти опегешники возмущаются, а не на нарах чалятся. Прокуроша когда эта вся братва будет по шконкам растасована.
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А почему так? Почему эти гопники так себя ведут? А потому, что Клована никто не уважает. Он у них на корпоративах гримасничал и деньги за это получал, а теперь строит из себя президента Андервуда, хотя на поверку он Мистер Бин.
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******* месії. між іншим джинси не тиснуть?
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Бубочка поговорил с олигархами. Теперь они говорят с бубочкой. Бубочке надо памперсов, или они у него есть?
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С зеленым говнюком и его ставленниками уже никто не церемониться, тупо шлют нахер, ибо он РАБ олигархов и пуцина!
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Вован решил в договорняки поиграть, как Кучма... Ну-ну... Только Кучма был директором крупнейшего стратегического завода, а Вовочка писюном по роялю пиликал под фонограму... Дурачек, говорили тебе не лезь, - Беня тобой подотрется и выкинет, но ты решил, что Беню за бороду ухватил, шут гороховый... Это только начало, - скоро тебя, дурака, Бенены шустерки, всякие дубинские и бужанские, будут нах посылать...
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Ну, то, як «со стороньі виднее»...
А як вони всі бодро кукарєкали на Порошенка: «Почєму нє посаділ ?! Почєму нє побєділ !? »
Ну, так посадіть, побєдіть.
Покажіть, як треба було.
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Вот и проявились истинные хозяева Харькова. Какой ни был Янукович, но реакция его была бы предсказуемая на такой выпад против назначеного им губернатора.
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Пришло время дерибана и настоящего мародерства.
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а где там оскорбление?в созвучии фамилии Пастух и такой же профессии?
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Що , Ярославський вже гепі вилизує ? Вся їхня шобла Україну вже окупувала ...
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Китайський вірус робить свої правки!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Дитяти повинні слухати і занотовувати коли дорослі дядьки говорять.
А хто платить гроші той і замовляє музику.
Кучер звернувся за допомогою тож повинен був особисто брати участь у заході бо він давав би гарантії.............чи хотів дядьків обдурити!!!!!!!!!!!!!
Але ж тут усі однієї крові.........кого дурити.
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