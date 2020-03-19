 Ярославский и Кернес по-хамски оскорбили замглавы Харьковской ОГА Пастуха и потребовали, чтобы к ним явился глава ОГА Кучер. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, главу ОГА на встрече штаба, который объединяет бизнес в борьбе с короновирусом, представлял его заместитель Тарас Пастух. Бизнесмена Ярославского такая ситуация не устроила и он высказался о ней, оскорбив чиновника областной администрации.
"Взять и не прийти и прислать, извините за выражение, Пастуха какого-то - зама... Геннадий Адольфович - мэр, нашел время. Не то шо пришел сам, а привел с собой первого зама, замов поприводил, а Кучер, с которым договаривались время не нашел. Это просто позор", - заявил бизнесмен.
Заседание антикризисного штаба, создание которого инициировал Ярославский, прошло сегодня в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel.
У нас что, губернии?
- А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит!
Ну и музыкальная пауза писенька про блаЗня
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
Ante Gotovina
Софія Федина заявила,що українська влада це гетерогенний розчин ідіотів у зрадниках.
Краще і не скажеш.
Нормальные люди презирают и вас, отбросов, и все ваши гнилые понятия.
А як вони всі бодро кукарєкали на Порошенка: «Почєму нє посаділ ?! Почєму нє побєділ !? »
Ну, так посадіть, побєдіть.
Покажіть, як треба було.
А хто платить гроші той і замовляє музику.
Кучер звернувся за допомогою тож повинен був особисто брати участь у заході бо він давав би гарантії.............чи хотів дядьків обдурити!!!!!!!!!!!!!
Але ж тут усі однієї крові.........кого дурити.