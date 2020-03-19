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 Политика Украины, Общество
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 "Это просто позор... Не прийти, а прислать Пастуха какого-то - зама", - Ярославский об отсутствии главы харьковской ОГА Кучера на встрече антикризисного штаба. ВИДЕО

Отсутствие на заседании Антикризисного штаба Харьковщины главы харьковской ОГА Алексея Кучера возмутило бизнесмена Александра Ярославского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главу ОГА на встрече штаба, который объединяет бизнес в борьбе с короновирусом, представлял его заместитель Тарас Пастух. Такая ситуация вызвала негодование Ярославского.

"Взять и не прийти и прислать, извините за выражение, Пастуха какого-то - зама... Геннадий Адольфович - мэр, нашел время. Не то шо пришел сам, а привел с собой первого зама, замов поприводил, а Кучер, с которым договаривались время не нашел. Это просто позор", - заявил бизнесмен.

Заседание антикризисного штаба, создание которого инициировал Ярославский, прошло сегодня в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182880
 
 
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- А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит!
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Бубочке пора смазівать лижи на Ростов! Зашквар за зашкваром!

Ну и музыкальная пауза писенька про блаЗня
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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