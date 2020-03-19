 "Это просто позор... Не прийти, а прислать Пастуха какого-то - зама", - Ярославский об отсутствии главы харьковской ОГА Кучера на встрече антикризисного штаба. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, главу ОГА на встрече штаба, который объединяет бизнес в борьбе с короновирусом, представлял его заместитель Тарас Пастух. Такая ситуация вызвала негодование Ярославского.

"Взять и не прийти и прислать, извините за выражение, Пастуха какого-то - зама... Геннадий Адольфович - мэр, нашел время. Не то шо пришел сам, а привел с собой первого зама, замов поприводил, а Кучер, с которым договаривались время не нашел. Это просто позор", - заявил бизнесмен.

Заседание антикризисного штаба, создание которого инициировал Ярославский, прошло сегодня в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel.

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