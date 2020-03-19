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Все про:Зеленский (4950) минские соглашения (2795) Ермак Андрей (160)

 "Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО. ВИДЕО

Патриоты Донбасса, вынужденные покинуть регион и стать переселенцами, просят президента Владимира Зеленского не допустить создания Консультативного совета и вывода России за скобки переговорного процесса.

Их обращение опубликовано на YouTube-канале издания "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

"25-го марта в Минске документ о создании Консультационного совета может быть подписан уполномоченными представителями украинской власти. Тем самым Россия будет выведена за скобки переговорного процесса, получив статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. Что недопустимо", — заявляют патриоты.

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К президенту обратились:

- Станислав Асеев — журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2019 году;

- Сергей Гармаш — журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

- Ирина Довгань — волонтер из Ясиноватой, которую в 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью "Она убивает наших детей";

- Денис Казанский — известный донецкий блогер и журналист;

- Владимир Жемчугов — участник российско-украинской войны, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену в 2016 году;

- Игорь Козловский — ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2017 году, член инициативной группы "Первого декабря".

Также на Цензор.НЕТ: Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином. ВИДЕО

Авторы обращения говорят, что преследуют одну цель: предостеречь президента от неосторожного шага, который может стоить Украине независимости.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3182876
 
   
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5 канал

Коломойський та Дубінський отримали повістки від суду #США - Москаль

"Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8421
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страшно далєкі оні от наріда ордловского.. а сівуха страшно блізок
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Та байдуже! Є більш актуальне питання: чому ГлавЗебіл не хоче зупинити війну?
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―Наверно, мне бы надо...
―Не надо! Он согласился?
―Согласился! Теперь вот такое предложение. А что если...
―Не стоит!
―Ясно. Тогда может быть нужна...
―Не нужно!
―Понятно... Разрешите хотя бы...
―Вот это попробуйте!
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Не стрелять,не ездить в гости,карантин и вирус.Нефтью сыт не будешь.
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Зеленский же фактически жил в москве с 1998 года, он же кацап до мозга костей, вы чо? Он же даже не понимает, когда вы к нему по-украински обращаетесь
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носяра,шо ты тут всех приглашаешь?не лопнешь? "Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6268
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В мінських домовленостях немає "главарєй двух стад", а є два бомжі без посад з прізвищами та ініціалами, що схожі на дохлого захараста та зниклого плотву. А ось у документі від 11.03.2020 чітко прописані посади сєпарів. До того ж в "договорняку" 2015-го є прізвище колишнього Президента, а в папірці 2020-го - діючого голови ОПи. Різницю відчуваєш?
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следующий бубочка...
5 канал

Коломойський та Дубінський отримали повістки від суду #США - Москаль

"Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8421
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Какие мерзкие рожи. Мудрий нарід вместо "жида" Порошенко выбрал вот этих "украинцев".
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ты попал. за жыда тебе в винницкой синагоге зарплату срежут.
ты же знаешь, что не ж...д а особь винницкой реформаторско - мыролюбной национальности
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А ведь именно у этих граждан и стоило спрашивать, и не только по данной ситуации, а и раньше! Ведь их почти полтора миллиона! Они покинули все свои базовые ценности. Именно из них и стоило выбирать на должности по нашей стороне Донбасса, а не мордатых артистов и прочих.
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Ну вы там еще "консультативный совет" с оккупантом по поводу Крыма приведите. Сталин же с Гитлером постоянно проводил "консультативные советы".
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В мене лише одне питання: Чому до діючої влади, щоб вона не робила дурниць, намагаються докричатися люди, IQ яких вище середнього, зате підтримують цих "монопартійців" люди, в яких образою є фраза "Че, самьій умньій штоле?"
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Так торік перед виборами інтелігенція криком кричала "Не обирайте Зеленського!" Причому, інтелігенція з абсолютно різними політичними поглядами об'єдналася! Там були прихильники Пороха Брюховецький і Забужко, прихильник Вакарчука Жадан, давній соратник Юльки Яворівський, Пономарьов (він теж за Тимошенко), прихильники Свободи Іллєнко та Компаніченко...
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Раздача РАБссиянских ксив жителям ОРДЛО прекратилась,не хотят больше на РАБссию,стали УРКАинцами "Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3653
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С оккупированного Донбасса нужно делать фильтрационную серую зону и высылать туда тех кто ненавидит всё украинское, от этого оккупированного места Донбасса нужно отгородиться забором и все подходы заминировать,если это не сделать в ближайшее время то потеряем независимую Украину,в лучшем из худшего варианта получим две Украины с одна с Украинским народом,другая часть с советским народом Украины(колония Московии)
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Сергій Гармаш (2) краще всіх сказав. Коротко і по суті.
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Зеленський:
"А знаєш, злі язики в чатах, в інтернеті
Про мене кажуть, що я недалекий,
А інші чують ту силу слова
І кажуть, що помогло їм. Шкода
Тих, що плюють, замість цілуватись,
Тих, що клянуть, замість усміхатись
І часом хочеться їх послати,
А краще заспівати:
Я НЕ ТРИМАЮ ЗЛА ЗОВСІМ НІ НА КОГО!"
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Якось по дебільному написано, схоже на те, що це дійсно він писав...
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якщо ти не знаєш, хто це написав, то з тебе такий же українець, як з мене іспанський космонавт
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Батьком нації має бути інтелектуал та свідомий українець!
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батько нації то нехай буде у кацапів! мені ніякий додатковий батько не потрібен! у ролі президента я хочу бачити просту скромну людину, а не знахабнілого мажора-олігарха!
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Украинцы скромного человека будут держать за лоха.НАМ НУЖЕН ДИКТАТОР.
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Зрада йшла туго.постійно знаходились якісь довбані біндєри, які заважали "миру", але тут на допомогу прийшов короновірус і зрада пішла як по маслу, а економіка по піз.і...
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Україну ніколи не завойовували її завжди розкрадали, зраджували та продавали власні гниди.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Это скрытая капитуляция. Все это понимают. Этого нельзя допустить. ( Лучше на время потерять малое, сохранив возможность его вернуть, чем потерять в итоге все. Можно войти в историю просто новичком в политике волею судьбы оказавшимся на вершине и согнувшимся под этой ношей но устоявшим на отмеренный ему срок, а можно уйти с клеймом предателя, гниды, иуды проклинаемым по седьмое колено )
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РАБссия призвала Украину отменить санкции из за короновируса,заявил ярый поклонник руского мира Константин Косачев в совете фидирацыи.Крысы позорные,вы голосовали 1 марта 2014 г. ввод войск в Украину...
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кремль и ермак избрали тактику салями - заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, "малыми шажками", незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.
Этот маршрут капитуляции ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к днр+лнр.
И ермак сегодня также утверждает, что он работает для "завершення війни в Україні". Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на "воссоединение с днр+лнр".
Воссоединение с днр+лнр - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украину. Это война и, как откровенно формулирует напарник ермака русский фашист чеснаков, присоединение Украины к днр+лнр.
зеленский не получал мандата на капитуляцию.
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ребята, ему пох...й Ваше обращение. только что читал укрнет. пиде...ы из кабмина закупили сувениров на 199920грн. без 80грн двести тысяч. чтоб без тендера покупать, тоесть за четыре цены. и Вы думаете им до Ваших обращений? тут под шумок вируса нужно бабосики рубить.
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Зараз головне для України вже не боятися курсу в 40 грн/$, а боятися того щоб у нас як би не було 82 руб/$ ...

Єрмак та Медведчук зараз борються за пальму першості хто з них першим і хитрістю зіллє Україну у лоно росрухляді, а переможець отримає приз.
"Не робіть цього!" - патріоти Донбасу закликають Зеленського не створювати Консультативну раду з представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 799
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