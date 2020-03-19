 "Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО. ВИДЕО

Их обращение опубликовано на YouTube-канале издания "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.
"25-го марта в Минске документ о создании Консультационного совета может быть подписан уполномоченными представителями украинской власти. Тем самым Россия будет выведена за скобки переговорного процесса, получив статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. Что недопустимо", — заявляют патриоты.
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К президенту обратились:
- Станислав Асеев — журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2019 году;
- Сергей Гармаш — журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";
- Ирина Довгань — волонтер из Ясиноватой, которую в 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью "Она убивает наших детей";
- Денис Казанский — известный донецкий блогер и журналист;
- Владимир Жемчугов — участник российско-украинской войны, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену в 2016 году;
- Игорь Козловский — ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2017 году, член инициативной группы "Первого декабря".
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Авторы обращения говорят, что преследуют одну цель: предостеречь президента от неосторожного шага, который может стоить Украине независимости.
Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.
це чужі для рускага міра люди
―Не надо! Он согласился?
―Согласился! Теперь вот такое предложение. А что если...
―Не стоит!
―Ясно. Тогда может быть нужна...
―Не нужно!
―Понятно... Разрешите хотя бы...
―Вот это попробуйте!
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
следующий бубочка...
5 канал
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ты же знаешь, что не ж...д а особь винницкой реформаторско - мыролюбной национальности
"А знаєш, злі язики в чатах, в інтернеті
Про мене кажуть, що я недалекий,
А інші чують ту силу слова
І кажуть, що помогло їм. Шкода
Тих, що плюють, замість цілуватись,
Тих, що клянуть, замість усміхатись
І часом хочеться їх послати,
А краще заспівати:
Я НЕ ТРИМАЮ ЗЛА ЗОВСІМ НІ НА КОГО!"
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
Этот маршрут капитуляции ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к днр+лнр.
И ермак сегодня также утверждает, что он работает для "завершення війни в Україні". Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на "воссоединение с днр+лнр".
Воссоединение с днр+лнр - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украину. Это война и, как откровенно формулирует напарник ермака русский фашист чеснаков, присоединение Украины к днр+лнр.
зеленский не получал мандата на капитуляцию.
Єрмак та Медведчук зараз борються за пальму першості хто з них першим і хитрістю зіллє Україну у лоно росрухляді, а переможець отримає приз.