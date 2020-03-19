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 На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" проверили их огневые возможности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжаются ходовые швартовые испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр", построенных в прошлом году для нужд ВМС Украины. На этой неделе командование ВМС вместе с судостроителями проверяли огневые возможности катеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На этом этапе ходовых испытаний десантно-штурмовые катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8. Для использования в море установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров. Сам катер, который стал несколько тяжелее, при этом повысил мореходные возможности в штормовых условиях.

На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа Кентавр проверили их огневые возможности 01

Благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные четырьмя десятками ракет каждый, способны разгоняться до 30 узлов, проведя дальний и ближний залпы, быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу в количестве до 36 человек.

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На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа Кентавр проверили их огневые возможности 02

"Такие характеристики вполне устраивают Командование ВМС, а главное - являются достойным ответом устаревшим большим десантным кораблям ЧФ РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс", - говорится в сообщении.

Первые два катера типа "Кентавр" войдут в состав ВМС Украины в ближайшее время. Третий такой катер находится на стадии строительства.

На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа Кентавр проверили их огневые возможности 03

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Источник: https://censor.net.ua/v3182869
 
   
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Потрясающая оперативность. В прошлом году еще летом были оба готовы к испытаниям.
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Бюрократию с времен совдепии увы никто не отменял.
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Зелюкам-капитулянтам оружие не нужно. Дожили, что с питанием в войсках проблема.
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Короче, пока не доведут всё до исходного состояния - не успокоятся.
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Военприемка - сильно длительный до жути процесс. Проверяют все до мелочей. От этого зависит жизнь экипажей.
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На уток ходить самый раз !!! На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" проверили их огневые возможности - Цензор.НЕТ 8336
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