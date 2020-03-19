 Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами", — сказано в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что с пятницы такие автомобили появятся на улицах городов по всей Украине. Они будут информировать людей о правилах поведения во время карантина.

Спасатели напомнили эти правила:

- не выходите на улицу без необходимости;

- не посещайте места скопления людей;

- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метров;

- соблюдайте меры личной гигиены;

- позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

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