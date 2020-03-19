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 Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома. ВИДЕО

В четверг автомобили с громкоговорителями уже ездили по улицам Киева. С пятницы такие машины запустят по всей Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами", — сказано в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что с пятницы такие автомобили появятся на улицах городов по всей Украине. Они будут информировать людей о правилах поведения во время карантина.

Спасатели напомнили эти правила:

- не выходите на улицу без необходимости;

- не посещайте места скопления людей;

- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метров;

- соблюдайте меры личной гигиены;

- позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182866
 
   
 Топ комментарии
 
От дебилы БЛЯ ,лучше бы появились автомобили которые возили людям продукты !!! Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 8946
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Может, всё-таки, пусть эти машины врачей и медсестёр на работу возят? Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 9479
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Совет форумчанПравила форума
 
Українці не ******* слухати владу і лікарів, але в першу чергу звинувачують їху у негативних наслідках свого невігластва. Краще б їздили пусті автомобілі похоронної команди - було б дієвіше.
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Лучше закрыть магазины, аптеки и банки, чтоб таких идиотов как ты меньше было.
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Не мешай ему,он тут уже вторые сутки живет,в каждой новости😂
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От дебилы *** ,лучше бы появились автомобили которые возили людям продукты !!! Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 8946
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знову ти з своїм пірожником носишся як дурень з мальованою торбою
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а что не так? Примерно так бы и действовал любой нормальный президент, но только не наше ссыкло. Он решил просто сесть и переждать эпидемию, типа это так просто, само рассосётся.
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Простіше кажучи - порох тільки б те й робив, що патякав язиком, що він і вміє робити найраще. А згодом закупив би у "своїх" фірм неякісні маски і апарати ШВЛ які б ламалися через два дні роботи.
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Ты уже несколько дней тут методично гадишь о плохом Порохе. У вас там что, каждый пишет на заданную тему? Один на всех форумах пишет, что клоун лучший президент во время кризиса. Другой - что дефолт необходим. Третий (ты) - что бы Порох плохого сделал, будь он президентом. И т.д. Уже подмечено: как клоун обосрался, так сразу ботов засылают писать комменты на заданную тему Смешно.
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А иногда,для замыливания глаз,написать шото про карантин😂
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Да, штаб бы был на Мальдивах а Рошен бы перешёл на производство масок и стоили бы они как Киевский тортик от того-же Рошена
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а ще можна заставити всіх акторів 95 кварталу шити марлеві пов"язки, або допомагати в лікарнях, якщо їм так жалко грошей на відміну від Порошенка.
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Ничего не имею против .А Пэтя должен шить эти маски на зоне.
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А от якби та каби... В пам'яті вспливають арсенали розгромлені - так теж можна Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 2622
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багато розуму не потрібно щоб в цьому звинуватити Порошенка.
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та вам все одне святий. Мабуть "святий" все зробив для розслідування та попередження?
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а люди які це зробили так і живуть серед нас....
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А свинорчуки-тарговлянакраві-хтозамовєлкатю-котли-діктатура і НАЙБІЛЬША В СВІТІ КО-КО-КОРУПЦІЯ не вспливають ? Як у всіх правовірних глядачів ТСН.
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Когда был Иловайск, ваш Пороженко принимал парад и открывал офшорные счета.
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Что, ЗЕлёная плесень переживает за свой тухис? Понимае, что терпец у народа вот вот закончитися от его вЯликага руководства? ЗеДятлы, вас к народу не отношу. Вы из семейства дятловых.
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В наших людей немає запасних коштів.Не знаю,як всі будуть сидіти дома.
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А бабло для сидіння вдома без роботи теж з цих автомобілів будуть роздавати?
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Бабло будет утилизировано. Оставшийся безнал будет дороже баксов.
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Стій на Окружній. У масці матимеш більше шансів заробити. Хоча... метаболізм та фізіологія зебілів мене не цікавлять.
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Делать нечего. А кормить тоже через динамик будут?
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Лапоть, тобі у вікно млинців з лопати особисто пукін накидає
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А слава Украине не будут уже?
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сидите дома! не мешайте нам продавать Украину!
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Лучше сразу мобильные бордели, с блекджеком и зебилыми
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напишу так як я думаю. Народ не розуміє, що жарти кінчились,
У Франції та Італії маса молодих людей - важкі хворі на коронавірус!!! - повідомлення телебачення Єврон'юс! В США не вистачає персоналу в лікарнях - повідомлення CNN
Наші люди хочуть реально оцінити заходи карантину, коли в в містах у будинках в кожному під'їзді будуть виносити труну? чи що?
Отоді будуть розуміти і закрите метро і 10 чоловік в трамваї і маски .
також може тоді влада заборонить старим дурням та дурам вештатись по вулицям та шукати , де гречка дешевша на 10 копійок.
Народ, слухайтесь, що каже чинна влада. Повна довіра владі - іншого немає.
Іншої влади зараз все рівно - НЕ БУДЕ.
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иди ты знаешь куда со своей повной довирой влади? Иди ты НА РАССИЮ!
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что-то я не помню такого цирка при свинном,птичьем и коронавирусе 13 года. Где проблемы и летальный исход был намного больше. Так что власть прикрывает свою жопу этим вирусом,не более.
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при чому тут наша власть? так це всесвітня тенденція
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Я бы с удовольствием осталась дома, но президент сказал, что органы госвласти должны работать в обычном режиме.
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А когда появятся машины с которых будут раздавать людям маски из госрезерва??
Морадер радуцкий не говорил? А морадер главзебил?
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Половину стариков может и кондрашка хватить.
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Голосом гнусавої бубочки???
Поб'ють нафіг автівки...
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А что, правильно, вдруг у человека одновременно нет телевизора, радиоточки и мобильного.
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Идея чуток дебильная. Хотите чтобы все дома сидели? Не вопрос, списывание всех долгов по коммуналке плюс продуктовые пайки всем под двери.
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Та тебе ніхто не заставляє сидіти вдома. Ми ж не в Ктаї) Звиздуй, заражайся і здихай. Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 7452 Маєш право)
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Я буду жить как и раньше а тебя и твоих близких убьет страх перед вирусом. RIP.....
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Наївний дурник) Удачі тобі в житті за принципом "на авось"
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Может, всё-таки, пусть эти машины врачей и медсестёр на работу возят? Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 9479
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Они фильмов плохих насмотрелись, похоже. Теперь пытаются в них играть. Пря как у Высоцкого: "Он над нами издевался! - Сумасшедший, что возьмешь!"
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они просто ищут повод, на что свалить свои фейлы в экономике. Чтобы потом никто и не вспомнил, как дыра появилась в бюджете в конце 2019, какой провал в наполнении бюджета в первом квартале 2020 - валить будут все на коронавирус.
Элементарно, Ватсон.
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Риболовство та барбек'ю..З вживанням вискарика¡!
Треба ультразвуком..😂😂
ДЛБ, мля.......
)))
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На РАБссии 70 % насэлэния это средний класс,заявил фюрер кремля.УжОс.А то что 5 миллионов РАБссиян не получают ничего,забыл с сказатть.Ни стажа ни пенсий ни пособий... Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 3167
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Очередная херня. Весь пар - в гудок.
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Повний дебілізм. Краще б ці машини людей розвозили.
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А у нас все под контролем пока. Даже занятия в школах и вузах не отменили. Просто всех, кто возвращался из Европы, посадили на карантин, проверили на вирус. Из за одного студента, который оказался зараженным, посадили на карантин 250 человек в вузе. И все норм пока. В некоторых областях, например, в Могилевской, ни одного зараженного нет. Надеемся, у нас все будет хорошо.
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вместо того чтобы тратить бензин с бюджета с этими машинами говорилками где нашему человеку по барабану призывы то на эти деньги организовали маршрутки специальные или автобусы для перевозки медработников
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