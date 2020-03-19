 Как Китай победил коронавирус: потрясающая история от жителя Пекина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в специальном видеообращении рассказал молодой мужчина, который уже два года живет в китайской столице.

"Последние два года я прожил в Пекине. Все время эпидемии короновируса, о которой было объявлено в середине января, я провел в этом городе... Люди в Китае на протяжении двух месяцев, практически вообще не выходили на улицу. Было абсолютно пусто. Работали только продуктовые магазины и аптеки. Везде по сей день у тебя замеряют температуру - будь-то продуктовый магазин, парикмахерская и, само собой, метро... ", - рассказывает он.

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