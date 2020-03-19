 "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - заявил президент олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.
Огонь был передан президенту Олимпийского комитета Греции, который передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.
Теперь олимпийский огонь на самолете отвезут в Японию. Там 26 марта стартует эстафета огня по стране, она тоже пройдет без зрителей.
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Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный Олимпийский Комитет, власти Японии и оргкомитет игр исключают их отмену из-за пандемии коронавируса. В худшем случае, если провести соревнования нынешним летом не получится, их перенесут на один или два года.
не ясно, хто кого погасить
ага, из серии - причащаться надо чаще, Усик он в курсах.
Кстати о птичках.. во времена истинных олимпийских игр существовал такой ритуал как сожжение в медном быке))0 у ж он то точно никакую заразу не пропустит)))
В тоже время после поцелуя иконы во время эпидемии в
самую дырочкугубы защитницы и рук священника болезнь проходит..и сразу наступает блаженный русскІй мІрЪ