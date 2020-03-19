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Все про:Греция (554) Олимпиада (789) Япония (1018) COVID-19 (1284) коронавирус (28)

 "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Греции состоялась церемония передачи олимпийского огня Токио, который примет летнюю Олимпиаду. Мероприятие на афинском стадионе "Панатинаикос" прошло без зрителей из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - заявил президент олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Огонь был передан президенту Олимпийского комитета Греции, который передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Теперь олимпийский огонь на самолете отвезут в Японию. Там 26 марта стартует эстафета огня по стране, она тоже пройдет без зрителей.

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Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный Олимпийский Комитет, власти Японии и оргкомитет игр исключают их отмену из-за пандемии коронавируса. В худшем случае, если провести соревнования нынешним летом не получится, их перенесут на один или два года.

Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 01Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 02Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 03Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 04
Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 05
Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 06

Источник: https://censor.net.ua/v3182805
 
   
 Топ комментарии
 
якось неоднозначно російською мовою звучить
не ясно, хто кого погасить
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угу.. пламя крематориев погасит вирус))
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Олимпийский комитет фощызды,отобрали золото Сочинской ОЛЕНЬпияды у русских Мильдониев... "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394 "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394
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якось неоднозначно російською мовою звучить
не ясно, хто кого погасить
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Даже интересно, как они Олимпиаду собрались проводить. Некоторые страны только на пороге вспышки. В Японию далеко не все приедут.
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Да вроде там Бубочки не было! А кто тогда такую херню сморозил?
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угу.. пламя крематориев погасит вирус))
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Олимпийский комитет фощызды,отобрали золото Сочинской ОЛЕНЬпияды у русских Мильдониев... "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394 "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394
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"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус" - Тю... С чего вдруг? Просто красивые и столь же пустые слова.
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Ага! Единственный интерес организаторов и устроителей всего этого ("олимпиады") - это БАБЛО, всех остальное хрень и чушь для лохтората и обывателей, а боятся они, что этот бизнес может быть не прибыльным или того хуже -убыточным!
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Только по секрету и только вам: почти все эти спортивные мероприятия крупного масштаба, и строящиеся к ним стадионы не окупают себя в принципе. Да и после олимпиад с ними зачастую не знают что делать местные власти.
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Для меня не "секрет", что затратная часть идет из бюджета (карманов ЛОХОВ), а сливки снимают те, кто меньше всего вложился, иначе нахера весь этот пафос и ахинея (вокпуг "олимпиады"), а для того чтоб РАБЫ были заняты зрелищами и не задавали "глупых" вопросов, а за чей счет то собственно "банкет"! На проф спорт вообще нельзя давать денег из бюджета, только на массовый (активный) досуг населения!
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А когда я говорил про бюджетные деньги, только потраченные на отдельных спортсменов меня ругали и говорили что усикиломаченкихарланы честь страны защищают, больше сделали чем любой хлебороб и металлург! И даже министерство спорта не нужно!!!
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за деньги вам могут попортить жизнь, а за большие деньги и убить! что им ваши возмущения, когда для них это не просто источник жизни, а очень шикарной и беззаботной!
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Тоскливо выглядит зрелище. Надеюсь они не аутодафе имели в виду.
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Нам Голливуд давно показывает такое кино . И вот оно случилось . Не думал , что начнётся с АТБ . "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 2251
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"олимпийское пламя погасит вирус"
ага, из серии - причащаться надо чаще, Усик он в курсах.
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Жаль не увидим больше Усейна Болта на беговой дорожке.Стал футболистом и даже голы забивает.Зато увидим украинский талант в лице Алексея Середы.Даст Бог возьмёт золото в бассейне
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Любой вирус уничтожается озоном. Будем надеяться , что в мае будут грозовые дожди...
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Не погасит. Это не дрова, это программный продукт.
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Та ты шо...а если устроить аутодафе и сжечь больных и тех кто с ними контактировал "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус", - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню - Цензор.НЕТ 3451...
Кстати о птичках.. во времена истинных олимпийских игр существовал такой ритуал как сожжение в медном быке))0 у ж он то точно никакую заразу не пропустит)))
В тоже время после поцелуя иконы во время эпидемии в самую дырочку губы защитницы и рук священника болезнь проходит..и сразу наступает блаженный русскІй мІрЪ
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