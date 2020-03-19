 "Баб бесплатно возите! Люди доехать не могут! Куда они все едут, бл#дь?!" - "лишние" пассажиры ссорятся в одесском трамвае. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о нескольких таких случаях пишет в своем аккаунте в Твиттер одесский журналист Михаил Штекель и публикует видео.

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