 "Баб бесплатно возите! Люди доехать не могут! Куда они все едут, бл#дь?!" - "лишние" пассажиры ссорятся в одесском трамвае. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о нескольких таких случаях пишет в своем аккаунте в Твиттер одесский журналист Михаил Штекель и публикует видео.
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А в это время работающие не могут добраться на работу.
Во-первых, он не имел в виду транспорт.
Во-вторых, он ничего не сказал о том, почему запрет должен распространятся на людей в масках. Думаю, если люди в масках, ограничение должно быть снято. В противном случае правительство должно признать официально, что маски бесполезны.
Вот пусть сначала это признают, только тогда можно будет считать ограничения легитимными.
Нет и не может быть никакого научного обоснования, почему именно 10. Я не против некоторого ограничения, но было бы разумным разрешить количество пассажиров по количеству мест для сидения. Можно даже +5 мест для стояния, ведь надо брать пассажиров на промежуточных остановках.