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 Политика Украины, Общество
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Все про:карантин (531) Одесса (5953) транспорт (1350)

 "Баб бесплатно возите! Люди доехать не могут! Куда они все едут, бл#дь?!" - "лишние" пассажиры ссорятся в одесском трамвае. ВИДЕО

Ограничение количества пассажиров в общественном транспорте стало причиной негодования для "лишних" пассажиров. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, о нескольких таких случаях пишет в своем аккаунте в Твиттер одесский журналист Михаил Штекель и публикует видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я опаздываю! Я ехала в трамвае и такого не было!", - "Не надо меня подвергать риску", - в Одессе пассажир и кондуктор едва не подрались из-за противовирусных мер. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3182782
 
   
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"куда они все едут на*ер" - написанож на трамвае, в дельфинарий
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А минуло лише кілька днів "карантину"... "Баб бесплатно возите! Люди доехать не могут! Куда они все едут, бл#дь?!" - "лишние" пассажиры ссорятся в одесском трамвае - Цензор.НЕТ 3575
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Petr & Mazepa

Нам надіслали чудовий прогноз, а головний редактор взяв і не повірив. А потім стався Шахов. Тож ось чудовий текст ********* Нострадамуса! #greenlight Володимир Васильєв

Пророцтво як усе буде
Відповіді на очевидні запитання до пророцтва
Трохи прикладної епідеміології
Дві нотки позитиву
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1https://inforesist.org/v-bergamo-bolshe-sotni-trupov-ih-nachali-vyvozit-armejskimi-gruzovikami/amp/?__twitter_impression=true
итальянской провинции Бергамо крематории и морги не справляются с большим количеством умерших в результате заражения коронавирусом. Гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам, пишет итальянская газета Corriere della Sera
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Нет: они осознали, что сопротивление бесполезно и впали в уныние.
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я фігею! Та Забороніть старим кататься туди-сюди - нехай посидять вдома.
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просто временно отменить льготы на проезд и вопрос сам отвалится
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Сербія заборонила старшим 65 шастать по вулицям - взагалі, в селі 70.
В італії таких в лікарнях вже не реанімують, Франція та Італія забиті лікарні молодими.
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Та й ось так ще два рокі....як вангує інститут Коха.
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Пенсы должны сидеть дома. Но нет, они прутся потому что в трамвае им бесплатно, а раз бесплатно - грех не покататься.
А в это время работающие не могут добраться на работу.
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нуда, сегодня выкладывали в твиттере картинку, трамвах ВЕСЬ забит пенсами, ТУПО ВЕСЬ, реально пару человек на фото не пенсов и все без повязок, в 8 утра, КУДА ОНИ ВСЕ ПЛЯТЬ ЕДУТ в 8 УТРА???? люди не могут на работу попасть а этим тварям именно в час пик надо переться куда-то, другого ведь времени нет, это не говоря о том, что они вообще дома должны сидеть! А потом другие удивляются почему другие желают передохнуть всем пенсам, которые скупили всю гречку с бумагой и ездят в часы пик. Я хоть и не езжу вообще но желаю тогоже, реально цирк абсурда.
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Замість того, щоб закривати метро в низці міст треба просто скасуати на час карантину безкоштовний проїзд пенсіонерам. Толку більше буде! Транспорт одразу розвантажиться!
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Министр здравохранения Емец ляпнул про ограничения не более 10 человек в одном месте, и поставил страну на уши.
Во-первых, он не имел в виду транспорт.
Во-вторых, он ничего не сказал о том, почему запрет должен распространятся на людей в масках. Думаю, если люди в масках, ограничение должно быть снято. В противном случае правительство должно признать официально, что маски бесполезны.
Вот пусть сначала это признают, только тогда можно будет считать ограничения легитимными.
Нет и не может быть никакого научного обоснования, почему именно 10. Я не против некоторого ограничения, но было бы разумным разрешить количество пассажиров по количеству мест для сидения. Можно даже +5 мест для стояния, ведь надо брать пассажиров на промежуточных остановках.
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Первый крик меня чуть не убил акустическим ударом. Аффтар, убейся ап стену такое выкладывать!
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