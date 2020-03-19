EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  959  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (531) Минздрав (2314) помощь (3224) Билецкий (160) Национальный корпус (253)

 Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Помочь может каждый, прежде всего тот, кто имеет транспортное средство, медицинское образование или медицинский опыт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Пандемия коронавируса поставила Украину и весь мир перед огромной опасностью. Мы, Национальный Корпус, в первую очередь патриоты, а не политики. Патриоты - это те люди, которые делают то, что необходимо стране и нации. Сейчас, во времена изоляции и карантина, во времена медицинского и финансового кризиса, надвигающихся - это, прежде всего, защита наших наиболее уязвимых земляков. Это защита пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью. Именно поэтому мы предложили Минздраву передать нашу волонтерскую сеть для борьбы с пандемией", - заявил он.

Билецкий добавил, что помочь может каждый, прежде всего те, кто имеет транспортное средство, медицинское образование или медицинский опыт.

"Пример Китая показывает, что солидарная и дисциплинированная нация может преодолеть даже такую беду, как коронавирус. На украинскую власть надежд очень мало. Но у меня есть большая вера в солидарность украицнев. Мы были солидарны во времена Майдана. Мы были солидарны в первые годы войны. Наша солидарность может спасти нашу страну и сейчас", - подчеркнул Андрей Белецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3182754
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ніколи не ляжу і санаторій Нацкорпусу
 показать весь комментарий
 
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
 показать весь комментарий
 
К сцикуну - это чисто гипотетически.
На самом деле нужно показать активность несогласных.
А ЕС и общественность будет иметь факты и аргументы для протеста и борьбы с зеленой бандой.
 показать весь комментарий
 
Надо не предлагать, а надо действовать и причем давно! А с Минздраом можно только взаимодействовать!
 показать весь комментарий
 
В закромах Родины не оказалось ни денег, ни масок, ни антисептиков, ни ума, ни совести. Только клоунский колпак и дохлые крысы.
 показать весь комментарий
 
 
"...Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом..."

Мінздоров'я відповіло:
1. Знищити Портнова, Медведчука, Бойка, Шуврича... як найнебезпечніших коронавірусів в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Эти падлы выживут... падлы всегда выживают!
 показать весь комментарий
 
Даремно Білецький хвалить китайців. Вони якраз прошляпили пандемію. Хвалити треба Таїланд, Сингапур, навіть В'єтнам. А комуняки є комуняками. Тапюм ніхто нічого достеменно не дізнається. Хоча В'єтнам теж комуністичний, але набагато, у рази вітьніший.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх