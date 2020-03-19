 "Ну все, п#здец": в Беларуси провели проверку системы оповещения по всей стране. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на телеграмм-канале Беларусь головного мозга.

"В Бобруйске сирены воют. В Барановичах тоже были, подписчики сообщили. Мозырь, Могилев, Новополоцк, Лида тоже сирены. UPD Это проверка оповещения была по всей стране", - говорится в сообщении.

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