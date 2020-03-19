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 Лине Костенко - 90. Зеленский поздравил выдающуюся поэтессу с юбилеем. ВИДЕО

В четверг, 19 марта, одной из самых известных украинских поэтесс, Лине Костенко, исполнилось 90 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Лина Костенко – живой классик украинской литературы, поэтесса-шестидесятница, почетный профессор "Киево-Могилянской академии" и один из регулярных лидеров различных рейтингов самых известных людей страны.

Поэтесса родилась 19 марта 1930 года в Киевской области. Первый поэтический сборник "Лучи земли" издала в 1957 году. С 1961 до 1977 года принципиально не печаталась. Среди ее самых известных произведений – "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Лучи земли", "Сад нетающих скульптур", прозаический роман "Записки украинского сумасшедшего".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил выдающуюся украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения на своем Telegram-канале.

"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, Украинка с большой буквы - Лина Васильевна Костенко!

Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой Вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал на "Коронации слова": Лина Костенко отказалась от награды Золотой писатель Украины

Президент отметил, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград: "Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью".

"Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую Вашу строку!" - добавил Зеленский.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук и Президент Украины (2005-2010гг.) Виктор Ющенко приняли участие в культурно-просветительском проекте "Киевщина читает Лину Костенко". Государственные деятели, политики, художники, актеры и ученые снялись в видеоролике-посвящении к 90-летию украинской поэтессы-шестидесятницы. Герои видео читают один из самых известных стихотворений Лины Костенко "Песенка с вариациями".

Кроме президентов Лину Костенко в видео читают Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец, министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель Киевского областного совета Николай Стариченко, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, краевед Алексей Заяц, народные артистки Украины Ольга Сумская и Наталья Бучинская, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, актер театра и кино Георгий Хостикоев, а также инициатор проекта - директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко и соорганизатор проекта, директор Ржищевского археолого-краеведческого музея Людмила Карпенко.

Съемки проходили в Киевской областной библиотеке для юношества. Проект состоялся при поддержке Киевской областной государственной администрации и Киевского областного совета.

Лине Костенко - 90. Зеленский поздравил выдающуюся поэтессу с юбилеем 01

Источник: https://censor.net.ua/v3182732
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
то вона також і Пэтю мала на увазі.. і всіх його посіпак.. і всю шелупонь, що правила країною 30 років "У кожного, хто читає Ваші вірші, з'являються крила", - Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм - Цензор.НЕТ 161
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І коли це пані Ліна сказала про ЗЕДЕБІЛІВ, як у воду дивилась?
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Ліно Василіївно, вітаємо!
...
Віслюк! Ти навіщо Еріку вбив, чудовисько?
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Присоедияюсь к поздравлениям "У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья", - Зеленский поздравил Лину Костенко с юбилеем - Цензор.НЕТ 4686 .
И у меня вопрос. Почему те, у кого появились крылья НЕ улетели из Украины?)
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"В кожного, хто читає ваші вірші, з'являються крила, тому я такий безкрилий" - Зеленський
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Ліно, зі славним ювілеем! Здоров'я та творчого довголіття!
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На місці Ліни Василівни треба було б послати Головзебіла в дупу.
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Ліна Василівна не гусар , Ліна Василівна є Ліна Василівна .
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цікаво, чим йому відповість Ліна Василівна...

Особливо - після капітуляції, (підписаної Єрмаком)...
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У Зельцмана з"явилися крила? Лети звідси у вирій.
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Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
І ми живем уже після потопу.
Ліна Костенко
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марудне діло ювілей - всі пера вмочені в єлей
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Легенда української поезії, живий класик. Її вірші чарівні. Довгих Вам років, Ліно Василівна.
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"Нації помирають не від інфаркту , спочатку їм відбирає мову " . Ліна Костенко . Зєбіли квакніть щоніть . Бубочка і її команда 95 кварталу тупі як Юзєк . Що найжахливіше що ця малороська богообрана зелена пліснява на троні .
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"Большинство русских особенностей и отличий от остальных народов - в том числе и славянских, объясняется именно тем простым фактом, что славяне появились на территории современной России относительно недавно и, очевидно, были в значительно меньшем количестве, чем финно-угорские аборигены. По крайней мере, ни о каких существенных переселениях славян на территории России, кроме выселения двух славянских родов вятичей и радимичей из Польши, история не сообщает. Хотя сообщает о полутора десятках финно-угорских народов, уже имевших свои города.
Секрет в том, что Россия является скорее славяноязычной страной, а не славянской. Славяне появились в Залесье (ядре современной России) в XI-XII веках, и никто не может сказать, насколько массовым было переселение. Изменение языка финно-угорского населения, продолжающееся до сих пор до ХХІ века, но так до сих пор и не завершившиеся, не значит изменения населения...
Вот как, например, говорит об этом член-корреспондент Российской академии наук, профессор МГУ, директор Института общей генетики им. Н.И Вавилова РАН Николай Янковский:
«Сейчас мы говорим на языке славянской группы, но означает ли это, что у нас большая часть славянских генов? Не означает! Генетику не изменишь, а язык может меняться. И какая часть генов у нас финская - большая или небольшая - это зависит от того, в каком месте проживают те люди, которые называют себя россиянами. Они все говорят на русском языке, но в некоторых регионах часть финских генов, несомненно, больше, чем часть генов славянских... Расстояние от россиян до эстонцев меньше, чем от россиян до хорватов».
От переписи до переписи доля финно-угорских народов в России уменьшается. Едва ли не большинство сегодняшних россиян - это россияне в первом, втором и т.д. поколениях. Причем «процесс обращения» в россияне не завершен и доныне. Тех, кто помнит свое происхождение из «нероссиян», в России большинство»."
А.Палий
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порівняв поважну жінку,письменницю, з газованім напоєм RED BULL. Що поробиш -комік
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А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.

У кого - з вірності у коханні.
У кого - з вічного поривання.

У кого - з щирості до роботи.
У кого - з щедрості на турботи.

У кого - з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!



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UPD Але це точно не про зеленського.
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Так может и самому президенту с соратниками почитать?
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знаю шо Ліна завжди відмовляєця, то я їй нічого не дам
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Изе то в глазах мир , то крылья за спиной, наркоман с фантазией.
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Добре, що у нас є і буде Ліна Василівна, її поезії - душа України.
А привітання Зеленського - що це було? І до чого це? Коли він справжній? Блазень він і є блазень. Навіть це вітання - фальшивка. Після перших трьох стрічок вітання - бла-бла-бла, какаяразница.
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Щиро вітаю! Мав за честь бути в одній експедиції разом з нею! Якщо б побачила, що пишу.... ))"У кожного, хто читає Ваші вірші, з'являються крила", - Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм - Цензор.НЕТ 6892
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Сейчас не до поздравлений ,СТРАНУ СПАСАТЬ НАДО !!!
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Розкажу тобі думку таємну,
дивний здогад мене обпік:
я залишуся в серці твоєму
на сьогодні, на завтра, навік.
І минатиме час, нанизавши
сотні вражень, імен і країн, -
на сьогодні, на завтра, назавжди! -
ти залишишся в серці моїм.
============
Дякую, моя улюблена Ліна.
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Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія - це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
=============

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Велика подяка і пошана великому митцю **********. Міцного здоров"я та наснаги, Ліна Василівна!
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Петро Порошенко@poroshenko 5 ч

Зараз я бачу у мережі безліч порад, що подивитися під час карантину і теж маю рекомендацію - подивіться поетичну виставу за віршами Ліни Костенко «Інкрустації» і будьте здорові!

Сестри Тельнюк "Інкрустації" - https://www.youtube.com/watch?v=NrqXmcQOF4w
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