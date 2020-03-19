 Лине Костенко - 90. Зеленский поздравил выдающуюся поэтессу с юбилеем. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Лина Костенко – живой классик украинской литературы, поэтесса-шестидесятница, почетный профессор "Киево-Могилянской академии" и один из регулярных лидеров различных рейтингов самых известных людей страны.
Поэтесса родилась 19 марта 1930 года в Киевской области. Первый поэтический сборник "Лучи земли" издала в 1957 году. С 1961 до 1977 года принципиально не печаталась. Среди ее самых известных произведений – "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Лучи земли", "Сад нетающих скульптур", прозаический роман "Записки украинского сумасшедшего".
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил выдающуюся украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения на своем Telegram-канале.
"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, Украинка с большой буквы - Лина Васильевна Костенко!
Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой Вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья", - написал он.
Президент отметил, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград: "Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью".
"Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую Вашу строку!" - добавил Зеленский.
Первый Президент Украины Леонид Кравчук и Президент Украины (2005-2010гг.) Виктор Ющенко приняли участие в культурно-просветительском проекте "Киевщина читает Лину Костенко". Государственные деятели, политики, художники, актеры и ученые снялись в видеоролике-посвящении к 90-летию украинской поэтессы-шестидесятницы. Герои видео читают один из самых известных стихотворений Лины Костенко "Песенка с вариациями".
Кроме президентов Лину Костенко в видео читают Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец, министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель Киевского областного совета Николай Стариченко, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, краевед Алексей Заяц, народные артистки Украины Ольга Сумская и Наталья Бучинская, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, актер театра и кино Георгий Хостикоев, а также инициатор проекта - директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко и соорганизатор проекта, директор Ржищевского археолого-краеведческого музея Людмила Карпенко.
Съемки проходили в Киевской областной библиотеке для юношества. Проект состоялся при поддержке Киевской областной государственной администрации и Киевского областного совета.
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Віслюк! Ти навіщо Еріку вбив, чудовисько?
И у меня вопрос. Почему те, у кого появились крылья НЕ улетели из Украины?)
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Ліно, зі славним ювілеем! Здоров'я та творчого довголіття!
Особливо - після капітуляції, (підписаної Єрмаком)...
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
І ми живем уже після потопу.
Ліна Костенко
Секрет в том, что Россия является скорее славяноязычной страной, а не славянской. Славяне появились в Залесье (ядре современной России) в XI-XII веках, и никто не может сказать, насколько массовым было переселение. Изменение языка финно-угорского населения, продолжающееся до сих пор до ХХІ века, но так до сих пор и не завершившиеся, не значит изменения населения...
Вот как, например, говорит об этом член-корреспондент Российской академии наук, профессор МГУ, директор Института общей генетики им. Н.И Вавилова РАН Николай Янковский:
«Сейчас мы говорим на языке славянской группы, но означает ли это, что у нас большая часть славянских генов? Не означает! Генетику не изменишь, а язык может меняться. И какая часть генов у нас финская - большая или небольшая - это зависит от того, в каком месте проживают те люди, которые называют себя россиянами. Они все говорят на русском языке, но в некоторых регионах часть финских генов, несомненно, больше, чем часть генов славянских... Расстояние от россиян до эстонцев меньше, чем от россиян до хорватов».
От переписи до переписи доля финно-угорских народов в России уменьшается. Едва ли не большинство сегодняшних россиян - это россияне в первом, втором и т.д. поколениях. Причем «процесс обращения» в россияне не завершен и доныне. Тех, кто помнит свое происхождение из «нероссиян», в России большинство»."
А.Палий
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого - з вірності у коханні.
У кого - з вічного поривання.
У кого - з щирості до роботи.
У кого - з щедрості на турботи.
У кого - з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!
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UPD Але це точно не про зеленського.
А привітання Зеленського - що це було? І до чого це? Коли він справжній? Блазень він і є блазень. Навіть це вітання - фальшивка. Після перших трьох стрічок вітання - бла-бла-бла, какаяразница.
дивний здогад мене обпік:
я залишуся в серці твоєму
на сьогодні, на завтра, навік.
І минатиме час, нанизавши
сотні вражень, імен і країн, -
на сьогодні, на завтра, назавжди! -
ти залишишся в серці моїм.
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Дякую, моя улюблена Ліна.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія - це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
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Петро Порошенко@poroshenko 5 ч
Зараз я бачу у мережі безліч порад, що подивитися під час карантину і теж маю рекомендацію - подивіться поетичну виставу за віршами Ліни Костенко «Інкрустації» і будьте здорові!
Сестри Тельнюк "Інкрустації" - https://www.youtube.com/watch?v=NrqXmcQOF4w