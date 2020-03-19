 Лине Костенко - 90. Зеленский поздравил выдающуюся поэтессу с юбилеем. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Лина Костенко – живой классик украинской литературы, поэтесса-шестидесятница, почетный профессор "Киево-Могилянской академии" и один из регулярных лидеров различных рейтингов самых известных людей страны.

Поэтесса родилась 19 марта 1930 года в Киевской области. Первый поэтический сборник "Лучи земли" издала в 1957 году. С 1961 до 1977 года принципиально не печаталась. Среди ее самых известных произведений – "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Лучи земли", "Сад нетающих скульптур", прозаический роман "Записки украинского сумасшедшего".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил выдающуюся украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения на своем Telegram-канале.

"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, Украинка с большой буквы - Лина Васильевна Костенко!

Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой Вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья", - написал он.

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Президент отметил, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград: "Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью".

"Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую Вашу строку!" - добавил Зеленский.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук и Президент Украины (2005-2010гг.) Виктор Ющенко приняли участие в культурно-просветительском проекте "Киевщина читает Лину Костенко". Государственные деятели, политики, художники, актеры и ученые снялись в видеоролике-посвящении к 90-летию украинской поэтессы-шестидесятницы. Герои видео читают один из самых известных стихотворений Лины Костенко "Песенка с вариациями".

Кроме президентов Лину Костенко в видео читают Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец, министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель Киевского областного совета Николай Стариченко, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, краевед Алексей Заяц, народные артистки Украины Ольга Сумская и Наталья Бучинская, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, актер театра и кино Георгий Хостикоев, а также инициатор проекта - директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко и соорганизатор проекта, директор Ржищевского археолого-краеведческого музея Людмила Карпенко.

Съемки проходили в Киевской областной библиотеке для юношества. Проект состоялся при поддержке Киевской областной государственной администрации и Киевского областного совета.