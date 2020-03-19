 В итальянском Бергамо крематорий и морги не справляются с телами умерших от COVID-19. Военные увозят гробы в соседние города. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, итальянская газета Corriere della Sera пишет, что гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам. В среду вечером военные машины перевезли около 60 гробов с кладбища Бергамо в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и некоторых других городах. После кремации пепел умерших будет возвращен в Бергамо для последующего захоронения.
По состоянию на 18 марта, в Бергамо официально зафиксировано 93 смерти от COVID-19. Однако мэр города Джорджио Гори утверждает, что это приблизительные данные, поскольку многие люди умирали с симптомами, которые свойственны коронавирусу, но до результатов теста. Крематорий Бергамо, работающий на полную мощность 24 часа в сутки, может кремировать 25 тел умерших.
Покуда в Киеве и под Киевом - всем плевать. Все работает. Только транспорт не ездит.
Начнут трупы на улицах валяться, тогда да.
Но как по мне - люди, что ходят по улицам в масках, выглядят слегка забавно.
А от дав би команду лупашити кийками по голові суперрозумників, що клали на заходи карантину, гірше в рази не сталося б.
Є закон, є правопорушення, є фото і відеофіксація ... Якщо хтось з порушників вичухається, і головне, якщо буде бажання, то штрафи можна оформити без шуму і пилу.
Але поліції стоїть завдання роз'яснювати і запобігати.
Тож лізьте на здоров'я. Як то кажуть кацапи: "Щасливого пути"
- Привет! Ты куда?
- В Багдад, взять 50 000 жизней.
Через некоторое время снова встречаются
-Ты обманула меня Чума! Ты обещала взять 50 000 а взяла 100 000!
- Никого я не обманывала. Я, как и обещала, взяла 50 000 жизней. Остальные умерли от собственного страха.
Истерика в СМИ убивает.....
Но как соблюдение гигиены, ношение масок и перчаток может убивать?
Короче у ольгино новая методичка - жесткая отрицалова коронавируса, потому что ***** нужно провести рифирендум и потому что у ***** экономика у же практически в полное жопе, и карантин окончательно обанкротит бензоколонку. Поэтому они сейчас максимально активизировали всех своих экспертов, ботов, псевдовирусологов и т.д.
Ви вже якось визначіться - чи до вумних, чи до красивих.
Был бы вообще капец крематориям.