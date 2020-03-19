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 Общество, За рубежом
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Все про:Италия (1048) COVID-19 (1284)

 В итальянском Бергамо крематорий и морги не справляются с телами умерших от COVID-19. Военные увозят гробы в соседние города. ВИДЕО

В итальянском городе Бергамо крематорий и морги не справляются с умершими в результате заражения коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, итальянская газета Corriere della Sera пишет, что гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам. В среду вечером военные машины перевезли около 60 гробов с кладбища Бергамо в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и некоторых других городах. После кремации пепел умерших будет возвращен в Бергамо для последующего захоронения.

По состоянию на 18 марта, в Бергамо официально зафиксировано 93 смерти от COVID-19. Однако мэр города Джорджио Гори утверждает, что это приблизительные данные, поскольку многие люди умирали с симптомами, которые свойственны коронавирусу, но до результатов теста. Крематорий Бергамо, работающий на полную мощность 24 часа в сутки, может кремировать 25 тел умерших.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182725
 
 
 Топ комментарии
 
Mola Adebisi Не від метро там померлі.В нас в маршрутках людей як в банці,це ще гірше в рази.
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В такой скотовозке точно не заразятся:
В итальянском Бергамо крематорий и морги не справляются с телами умерших от COVID-19. Военные увозят гробы в соседние города - Цензор.НЕТ 198
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ага маленкый пригород милана на 120 тыс жителей.
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И большой аэропорт с тысячи рейсов, который ради прибылей авиакомпаний не закрывали, когда вирус вовсю бушевал в Китае. Многие заболевшие в других странах Европы возвращались именно через БЕРГАМО. Не по наслышке знаю про безалаберность, пофигизм итальянцев и персонала аэропорта Бергамо, ничуть не удивляюсь (без всякого злорадства), что ЭТО произошло именно в Италии. Мои знакомые забронировали неделю проживания в Бергамо, когда отменили все рейсы, написали в отель с просьбой перенести на другие даты или отменить бронирование. Ага! Счас! Люди всюду одинаковы: или люди, или те, кто жаждет только денег и не имеет совести.
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Ну и нахрена разносить фейки?
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Не фейк. Просто инфа. Ничем не примечательная
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Да покопался уже по итальянским сайтам. И вроде не сливные бачки. Ну... ХЗ.
Покуда в Киеве и под Киевом - всем плевать. Все работает. Только транспорт не ездит.
Начнут трупы на улицах валяться, тогда да.
Но как по мне - люди, что ходят по улицам в масках, выглядят слегка забавно.
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то що, порохоботи, київське метро має працювати?
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Mola Adebisi Не від метро там померлі.В нас в маршрутках людей як в банці,це ще гірше в рази.
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Та зрозуміло, що то все Зеленський винний! Копняками в маршрутки усіх загоняв
А от дав би команду лупашити кийками по голові суперрозумників, що клали на заходи карантину, гірше в рази не сталося б.
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Олександр Клименко 0582b445 Це не припущення.В нас люди зараз дуже злі.Будуть бити тих,хто з кийками.Що аж шапки з тих будуть злітати.
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Тоді до ускладнень захворювання коронавірусом додадуться дуже дивні випадки... і головне - на законних підставах, за підтримки ще більшої частки населення
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Олександр Клименко 0582b445 Більша частина населення буде товкти по голові тих,хто прийшов з кийками.
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Ото воно поліції треба лізти в натовп потенційних трупаків (через пару-трійку тижнів, бо лікувати вас нічим), щоб якусь фігню підчепити???
Є закон, є правопорушення, є фото і відеофіксація ... Якщо хтось з порушників вичухається, і головне, якщо буде бажання, то штрафи можна оформити без шуму і пилу.
Але поліції стоїть завдання роз'яснювати і запобігати.
Тож лізьте на здоров'я. Як то кажуть кацапи: "Щасливого пути"
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В такой скотовозке точно не заразятся:
В итальянском Бергамо крематорий и морги не справляются с телами умерших от COVID-19. Военные увозят гробы в соседние города - Цензор.НЕТ 198
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Она стала скотовозкой благодаря скотам которые думать не хотят и не умеют.
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а якщо хтось так "смачно" пукне... місця більше буде...)
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Молодець, правильно. Але були люди, які легковірно відносились до суперінфекції.
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Розумієте, я не проти карантинних заходів, вони правильні. Але закриття метро - ідіотизм. Мабуть саме тому в Мілані метро їздить...
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Така сама, як автобус чи трамвай... Але чим більше різного транспорту курсує, тим менше людей в салоні і можна тримати дистанцію від інших пасажирів. Бо як не крути, а всіх продавців, комунальників, медиків та копів на машинах чи автобусах в години пік розвезти важко без тисняви...
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а якщо є маска, перчатки та окуляри, так безпечно???
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Наявність перелічених вами засобів тільки значно зменшує вірогідність інфікування але не гарантує повну безпеку.
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В 1995 японська секта "Аум Сінрікьо" розпилила Зарін саме в метро
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У газоподібного заріна і людської слини трішки різні фізичні та хімічні властивості...
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Не баранам , человекоподобным подай пожрать, поспать и по размножаться.
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судя по размеру городка, с такими темпами через неделю никого в живых не останется?
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Показуйте це на електронних табло київських автобусів, куди страхові агенти і манікюрщиці набиваються як консерви щоб обов'язково встигнути на роботу до 9-ї.
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ім же нада зарабативать, Кієв - дарагой горад )
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Головне щоб на похорон собі чи близьким яких заразять встигли заробити.
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Ходжа Насреддин шел из Багдада, навстречу идет Чума
- Привет! Ты куда?
- В Багдад, взять 50 000 жизней.
Через некоторое время снова встречаются
-Ты обманула меня Чума! Ты обещала взять 50 000 а взяла 100 000!
- Никого я не обманывала. Я, как и обещала, взяла 50 000 жизней. Остальные умерли от собственного страха.

Истерика в СМИ убивает.....
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Да - истерика помогает делать деньги.
Но как соблюдение гигиены, ношение масок и перчаток может убивать?
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Странный вопрос. Сам вид масок и перчаток свидетельствует об конце Света. И если бы в этом был хоть какой то смысл!
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Точно также как сэра Баскервиля вид страшной собаки вечером в саду.
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Увидел человека в мед. маске и умер от инфаркта ?
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Не передергивайте. Атмосфера апокалипсиса убьет больше чем любые вирусы вместе взятые.
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Я извиняюсь спросить, а кто прислал это видео? Случайно не тот, кто про распыление с самолета (вертолета) по ночам рассылал сообщения?
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Это крутят по итальянским новостям.
Короче у ольгино новая методичка - жесткая отрицалова коронавируса, потому что ***** нужно провести рифирендум и потому что у ***** экономика у же практически в полное жопе, и карантин окончательно обанкротит бензоколонку. Поэтому они сейчас максимально активизировали всех своих экспертов, ботов, псевдовирусологов и т.д.
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читая про италию, я всегда вспоминаю боккаччо. хотя венцы тоже недалеко от киевлян упали. позавчера кореспонденты возмущались, шо те шоппингуют, сидят в кафе и палихматерских. до воскресенья здесь лето, днём за плюс 20. и опять многие венцы повываливали "на природу". https://www.vienna.at/fruehling-lockt-wiener-trotz-*********************-auf-die-strassen/6559806
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"От гриппа погибает больше людей" (с) зебилы
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Отакої, а зараз вже що не так? То прохоботи репетували про розганяння паніки. Тепер скиглять про недооцінювання загрози...
Ви вже якось визначіться - чи до вумних, чи до красивих.
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не напрягай орган, который у тебя отвечает за функции мозга. Ты всё равно не сможешь сообразить о вреде "не бойтесь, всё хорошо" и "аааааа, мы все умрём".
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А ваша шобла розраховує жити вічно? Ви б злізли з засидженої останньої звилини вашого мізку...
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Смэртнать как у грыпа, причий грипп пережили и ничего, заговор западных элит, а сколько погибает в ДТП... хужэ нэ будет
В італійському Бергамо крематорій і морги не справляються з тілами померлих від COVID-19. Військові відвозять труни в сусідні міста - Цензор.НЕТ 9355
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Потрібно відправити тути Васілєвскую-Смаглюк і Богуцкую.
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Срочно передайте видео на канал "Г+Г", а то Мосейчук вечером не будет что рассказывать.
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а в них завжди гарний бізнес, там харчується міцна мафія і багато коштів вони проводять повз податкової системи
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Хрень какая-то. Да еще и новость подается,будто о средневековой чуме.Нагнетание истерии. В любом случае мы не знаем конкретных обстоятельств в Бергамо. Помню,как 10 лет назад в Неаполе мусор не вывозили 3 месяца. Общемирового шухера от дизентирии небыло.
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Хай рашка окаже помощь своїми пересувними крематоріями.
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Хорошо, что не умирают по другим причинам!
Был бы вообще капец крематориям.

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