 Изоляция, комендантский час и аресты за его нарушение: украинка рассказала о чрезвычайном положении в Перу из-за коронавируса. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook рассказала пользователь соцсети Ольга Сытник.

"Я по-немного отхожу от стресса после внедрения чрезвычайного положения в Перу. И самоэвакуации из Куско в Лиму. Обусловленное короновирусом чрезвычайное положение застало меня врасплох. В воскресенье около 10 вечера президент Перу выступил со срочным сообщением о введении чрезвычайного положения, мероприятия которого внедряются немедленно. Никаких 72 часов или нескольких дней на адаптацию, нет.

В тот вечер я была в Куско, культурной столице Перу, бывшей столице империи Инков. На следующий день утром я должна была ехать на Мачу Пикчу и после лететь в Лиму, столицу Перу, на время всех этих событий", - написала она.



Фото: Facebook/Сытник

По словам Сытник, чрезвычайное положение в Перу было внедрено чрезвычайно быстро: "Начиная с полуночи того же дня, то есть 2:00 после речи, закрылись все учреждения кроме супермаркетов и аптек! Людям запретили выходить на улицы. А общественному транспорту разрешили работать еще одни сутки (до полуночи понедельника). При этом, с этого же времени закрылось любое сообщение между городами и все города стали изолированными: ни заехать, ни выехать".

"Сразу после сообщения люди в панике вышли на улицу штурмовать ближайшие супермаркеты и скупать все в аптеках. Все надели маски, хотя еще накануне ничего не напоминало, что люди даже думают о коронавирусе. На улице вооруженная полиция, которая спрашивает каждого человека о цели его пребывания на улице. Я реально была поражена, что через два часа после речи президента сложилось впечатление, что наблюдаешь кадры из апокалиптического фильма.

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Я понимала, что у меня меньше суток, чтобы добраться до Лимы, где у меня и друзья, и арендованная квартира. Или на 2 недели застрять в Куско, находящемся на высоте 3200, где холодно, нет нормальных супермаркетов и, где я постоянно чувствую высотную болезнь. В итоге, я добралась вечером понедельника в Лиму последним самолетом за несколько часов до закрытия города и аэропорта, без билета на самолет и бесплатно. Это хороший пример из поговорки "кто ищет, тот всегда найдет". Еще ночью после речи президента мне удалось купить билет на автобус, но когда на второй день я приехала на автовокзал выяснилось, что автобус отменили. Тогда я решила во что бы то ни было - ехать в аэропорт. Таких как я, людей без билетов в надежде вылететь, было немало. Все выстроились в тесную-тесную очередь. На некоторых самолетах были свободные места и на них могли попасть люди из очереди. В итоге я простояла в очереди 5 часов с 20-килограмовым рюкзаком на спине, в маске-респираторе без еды, воды и туалета. Потому что если выйти из очереди - все, пропало. И по большому чуду компания Sky отменила рейс в другой город и отправила один дополнительный самолет в Лиму, на который мне чудом удалось попасть. Когда я сидела в самолете, не верила, что лечу. Это был самый счастливый перелет в моей жизни.

Сейчас я уже второй день в изоляции в Лиме. Два дня по вечерам с друзьями гуляли с собакой, потому что это здесь разрешено (только если есть собака). Но сегодня объявили комендантский час с 8 вечера до 5 утра. Смотрите видео как сегодня арестовывают человека, который вышел выбросить мусор возле своего дома ...", - написала она.

Вместе с тем Сытник добавила, что в супермаркетах и ​​маленьких магазинах вокруг пока достаточно продуктов, в аптеках есть и маски и стирилизаторы для рук.

"Но общее состояние людей в городе подавленное. Хотя люди пытаются сохранять позитив, соседи выходят на улицу и аплодируют себе, что придерживаются изоляции (смотрите также видео)", - добавила она.

Напомним, 16 марта власти Перу приняли решение объявить в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ, для предотвращения распространения коронавируса.

"Мы единогласно утвердили в Совете министров указ, который вводит чрезвычайное положение в стране из-за серьезных обстоятельств, связанных с коронавирусом, которые влияют на жизнь нации.Во время этого режима объявляется полное закрытие границ", - сказал президент. Он уточнил, что меры вводятся на 15 суток.

К настоящему моменту в Перу подтвержден 145 случаев заражения коронавирусом.



